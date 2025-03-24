¸øÌÀ¤È¹ñÌ±¤¬´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Îµ¬À©¶¯²½ºö¡¡Ç¯2000Ëü±ß¤ò¾å¸Â¤Ë
¡¡¸øÌÀÅÞ¤ÎÀ¾ÅÄ¼Â¿Î´´»öÄ¹¤È¹ñÌ±Ì±¼çÅÞ¤Î¸ÅÀî¸µµ×ÂåÉ½Âå¹Ô¤¬24Æü¡¢¹ñ²ñÆâ¤Ç²ñÃÌ¤·¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ÎÂ¸Â³¤òÁ°Äó¤Ë¤·¤¿¡Öµ¬À©¶¯²½ºö¡×¤òÎ¾ÅÞ¤Ç°ìËÜ²½¤¹¤ë¤³¤È¤Ç¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡¡°ì¤Ä¤ÎÀ¯ÅÞ¡¦À¯¼£»ñ¶âÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¤Ç¤¤ë¾å¸Â¤ò¿·Àß¤·¡¢Ç¯2ÀéËü±ß¤Ë¤¹¤ë¤³¤È¤¬Ãì¡£Æ±¤¸¤¯Â¸Â³¤¬Á°Äó¤Î¼«Ì±ÅÞ¤Î¡Ö¸ø³«¶¯²½Ë¡°Æ¡×¡¢Î©·ûÌ±¼çÅÞ¤äÆüËÜ°Ý¿·¤Î²ñ¤Ê¤ÉÌîÅÞ5ÅÞÇÉ¤Î¡Ö¶Ø»ßË¡°Æ¡×¤ËÂ³¤¯¡ÖÂè»°¤Î°Æ¡×¤È¤·¤ÆÄóµ¯¤·¡¢Ë¡°Æ¤Î¶¦Æ±Äó½Ð¤â¸¡Æ¤¤¹¤ë¡£
´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤ò¤á¤°¤ë³ÆÅÞ¤ÎÀ¯¼£»ñ¶âµ¬ÀµË¡²þÀµ°Æ
¡¡¸ø¹ñ¤Îµ¬À©¶¯²½ºö¤Ï¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤¬°ì¤Ä¤ÎÀ¯ÅÞ¡¦À¯¼£»ñ¶âÃÄÂÎ¤Ë´óÉÕ¤Ç¤¤ë¾å¸Â¤Î¤Û¤«¡¢´óÉÕ¤ò¼õ¤±¤é¤ì¤ë»ÙÉô¤òÀ¯ÅÞËÜÉô¤ÈÅÔÆ»ÉÜ¸©Ï¢¤Ë¸ÂÄê¡£°ìÊý¡¢´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤¬Ç¯´Ö¤Ë´óÉÕ¤Ç¤¤ëÁí³Û¤Î¾å¸Â¡ÊÁÈ¿¥¤Îµ¬ÌÏ¤Ê¤É¤Ë±þ¤¸Ç¯750Ëü¡Á1²¯±ß¡Ë¤Î°ú¤²¼¤²¤Ë¤ÏÆ§¤ß¹þ¤Þ¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¼«Ì±°Æ¤¬´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¤ÎÌ¾¾Î¤ä´óÉÕ³Û¤Î¸øÉ½´ð½à¤ò¡ÖÇ¯1ÀéËü±ßÄ¶¡×¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¸ø¹ñ¤Ï¡ÖÇ¯5Ëü±ßÄ¶¡×¤ò¼çÄ¥¡£¸Ä¿Í¸¥¶â¤òÂ¥¿Ê¤¹¤ë¤¿¤á¤ÎÀÇÀ©Í¥¶øÁ¼ÃÖ¤Î¤Û¤«¡¢ÃæÄ¹´ü¤Î²ÝÂê¤È¤·¤Æ¡¢À¯ÅÞ¤ÎÌò³ä¤ä¥ë¡¼¥ë¤òÄê¤á¤¿¡ÖÀ¯ÅÞË¡¡×¤òÀ©Äê¤·¡¢¤³¤ÎÍ×·ï¤òËþ¤¿¤µ¤Ê¤¤ÅÞ¤Ø¤Î´ë¶È¡¦ÃÄÂÎ¸¥¶â¤Ï¶Ø¤º¤ë¤³¤È¤Ç¤â¹ç°Õ¤·¤¿¡£
¡¡¸ÅÀî»á¤Ï²ñÃÌ¸å¡¢µ¼ÔÃÄ¤Ë¡Ö¤³¤Î°Æ¤ò¤¿¤¿¤Âæ¤ËÍ¿ÌîÅÞ¤Ç¹ç°Õ¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë³ÆÅÞ¤Ë¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£¡ÊÀîÊÕ¿¿²þ¡¢¾¾°æË¾Èþ¡Ë