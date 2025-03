Í½ËÉ°å²Ê³Ø¿ä¿Ê¶¨²ñ¤È¤ÎÃÏ°èÏ¢·È¤ò³«»Ï¡ªÍ½ËÉÌ¤ÉÂ·ò¹¯°å»Õ¶¨²ñ

予防未病健康医師協会は、健康寿命の延伸を目的に全国の医師、歯科医師が連携し活動を進めてきました。

予防未病健康医師協会は、健康寿命の延伸を目的に全国の医師、歯科医師が連携し活動を進めてきた。

今回、さらなる予防医療の発展と地域社会への貢献を目指し、一般社団法人 予防医科学推進協会と地域連携を開始します。

これにより、医科、歯科、セラピストの「トライアングル連携」による包括的な予防・未病対策を推進していきます。

【医科・歯科・セラピストのトライアングル連携とは】

トライアングル連携は、医師による病気の診断・治療、歯科医師による口腔ケア、セラピストによる身体機能のサポートを一体化し、患者さんの疾病や痛みの予防に取り組む新しい医療の枠組みです。

地域の患者さんの慢性的な疾患リスクを低減し、健康寿命を延ばすことを目標としています。

