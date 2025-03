ファームウェアのアップデートをしたせいで20万円近いサウンドバーが完全に故障したという報告が相次いだことを受け、サウンドバー開発元のSamsungが問題を認め、謝罪しました。Samsungは無償修理を約束していますが、物理的な修理が必要なようです。Samsung admits its bad software update bricked a lot of soundbars | The Verge

https://www.theverge.com/news/634052/samsung-soundbar-bricked-repair-software-updateSamsung admits a bad software update has been bricking its soundbars | TechSpothttps://www.techspot.com/news/107255-samsung-confirms-buggy-update-has-bricking-premium-soundbars.html2025年3月13日、Samsungの公式フォーラムに「サウンドバー『Q990D』のファームウェアをアップデートしたら動作しなくなり、リセットもできなくなった」という症例が報告されました。この報告には大量に「賛同」の意見が寄せられ、「本体のボタンが使用不能」「電源ケーブルを抜き差ししても反応がない」「システムの電源は入ったもののテレビのeARC入力でフリーズし、その後反応しなくなった」など同様の報告が相次ぎました。Samsungの20万円超え高級オーディオ機器「Q990D」がファームウェアアップデート後に動作不能になる事態が発生 - GIGAZINE問題のファームウェアは、2025年3月頃に配信された「バージョン1020.7」でした。端末のファームウェアは自動でアップデートされるよう設定されているため多くのユーザーに同じ問題が発生することとなり、また「Q800D」や「S801D」といった別のモデルでも発生したとのことです。この問題を受け、Samsung Electronics Americaのオーディオ部門責任者であるジム・キゼック氏は、ソフトウェアアップデートにエラーがあったことを認め、「保証状況にかかわらず、影響を受けたすべての端末に対して無償修理を提供する」との声明を発表しました。エラーは深刻で、単に新たなファームウェアアップデートを適用するだけでは直らず、物理的な修復作業が必要になるかもしれないとのことです。なお、「Q990D」の公式販売価格は1499.99ドル(約22万5000円)となっています。HW-Q990D Soundbar | Audio | Samsung UShttps://www.samsung.com/us/televisions-home-theater/home-theater/sound-bars/q-series-11-1-4-ch-wireless-dolby-atmos-soundbar-rear-speakers-w-q-symphony-hw-q990d-hw-q990d-za/