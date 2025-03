Appleは2026年に、初となる「折りたたみ式iPhone」を発売するとみられています。新たに、Apple関連の内部情報に詳しいBloombergのマーク・ガーマン記者が、「折りたたみ式iPhoneには2025年に登場予定の薄型モデル『iPhone 17 Air』の技術が活用される」と予想しました。Apple (AAPL) Explores Turning Watches Into Wearable AI Devices with Cameras - Bloomberg

https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2025-03-23/apple-aapl-explores-turning-watches-into-wearable-ai-devices-with-cameras-m8ll6mvyReport: Foldable iPhone to launch 'next year', utilizing technologies from iPhone 17 Air - 9to5Machttps://9to5mac.com/2025/03/23/foldable-iphone-next-year-17-air-tech/Appleは2017年の時点で折りたたみスマートフォンの特許を出願していたほか、LGと共同で「折り曲げ可能な有機ELディスプレイ」を開発するなど、折りたたみ式iPhoneの開発を計画しているのではないかと予想されてきました。海外メディアのThe Informationなどは、Appleが2026年に折りたたみ式iPhoneをリリースする予定だと報じています。Appleは折りたたみ式スマホを2026年にリリースする計画、iPhone 17ではカメラに機械式の絞りが搭載される可能性も - GIGAZINEBloombergのガーマン氏は、Apple WatchにカメラとAI機能を搭載するAppleの計画について報じた記事の末尾で、折りたたみ式iPhoneについての展望を記しています。この中でガーマン氏は、Appleの折りたたみ式iPhoneは折りたたむと正方形に近くなる縦折り型(クラムシェル型)ではなく、SamsungのGalaxy Z Foldシリーズのような横折り型になると予想しています。また、ガーマン氏は2025年に登場予定である薄型モデル「iPhone 17 Air」と同じ技術が、折りたたみ式iPhoneにも多く活用されることを期待しているとのこと。iPhone 17 AirはMacBookにおける「MacBook Air」のように、他のiPhoneよりも本体が薄いモデルとなる見込みです。2025年3月にリークされたダミーモデルでは、iPhone 17 Airは縦156.18mm×幅74.71mm×厚み5.65mmというサイズ感になっており、他のモデルより2〜3mm近く薄くなっていることが示されています。ディスプレイは6.6インチで、iPhone 17 Pro(6.3インチ)とiPhone 17 Pro Max(6.9インチ)の間のサイズになるとみられています。iPhone 17シリーズのダミーモデルがリークされ各モデルのサイズ感が明らかに、Pro系はカメラ部分の出っ張りが大型化しAirは薄型で単眼カメラ - GIGAZINEiPhone 17 Airは薄さを追求するためにシングルカメラとなっているほか、スピーカーなどにも妥協がみられるそうですが、それ以外ではiPhoneの機能をフルに使える上にバッテリー寿命も長いとのこと。テクノロジー系メディアの9to5Macは、「ある意味でこのスマートフォン(iPhone 17 Air)は、このような薄いデバイスにできるだけ多くの部品を搭載するための思考訓練の役割を果たします。これは折りたたみ式スマートフォンを開発する上で重要なことです」と述べています。ガーマン氏は、折りたたみ式iPhoneの価格は2000ドル(約30万円)程度になるとみており、最初のうちは出荷がまばらになる可能性があると考えています。それでも、価格の高さは売上を大幅に押し上げるだろうとガーマン氏は予想しました。