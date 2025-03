Googleマップには、ロケーション履歴に基づいてユーザーが過去に利用した経路やルート、訪れた場所を振り返ることができる「タイムライン」という機能が存在しています。ユーザーによってはタイムラインに過去10年以上分の移動履歴が保管されているのですが、このタイムラインデータがGoogleのミスで削除されてしまったことが明らかになりました。Google confirms it deleted Maps Timeline data for some | The Verge

https://www.theverge.com/news/634442/google-maps-timeline-data-deleted-cloud-backup-recovery2025年3月、ソーシャルニュースサイトのReddit上などで一部のGoogleマップユーザーがタイムラインのデータが消えたことを報告しています。Googleマップの行動履歴保存機能「タイムライン」のデータが勝手に削除されて復元できない不具合が発生中 - GIGAZINE問題を報告したRedditユーザーのsrj737氏によると、Googleマップのタイムラインデータが2025年3月9日に削除されていることに気づいたそうで、「過去10年以上にわたるデータが失われてしまった」と嘆いています。このユーザーはタイムラインのバックアップを有効にし、自動削除を無効にしていたそうですが、バックアップを復元してもデータは戻ってこないそうです。問題を報告しているユーザーの環境は、端末はGoogle PixelやSamsung製端末など、OSはAndroid 12やAndroid 15などとバラバラで、固有の環境で発生するわけではないようです。そのため、問題に遭遇したユーザーの間では「Google社内の誰かが間違ったものをデプロイしたか、本番環境から何か重要なデータを削除してしまっただけのように感じられる」という意見が寄せられていました。Googleのタイムラインデータが削除されてしまった件について報じたテクノロジーメディアのThe Vergeに対して、Googleの広報担当者であるジェネヴィーヴ・パーク氏は「技術的な問題が一時的に発生し、一部のユーザーのタイムラインデータが削除されました。暗号化されたタイムラインバックアップを持つほぼすべてのユーザーはデータを復元できますが、残念ながらバックアップを有効にしていないユーザーは失われたデータを回復することはできません」と声明を出しています。srj737氏のもとにもGoogleからタイムラインデータを間違って削除してしまったことを伝えるメールが届いたそうです。srj737氏は「Googleからのメールには基本的に『バックアップをインポートしてみてください。それでもダメなら運が悪いです』とだけ書かれていました。私はすでに何度もこの方法を試していたのですが、バックアップをインポートしても3月7日以降のデータしか復元されませんでした。つまり、私の過去10年分のタイムラインデータは完全に失われてしまったようです」と記しています。なお、Googleマップアプリを開いてアカウントアイコンをタップすると、「タイムライン」を開くことが可能です。記事作成時点では「タイムライン」は初期設定で無効化されているため、タイムラインを保存するには手動で設定を有効化する必要があります。2024年夏、GoogleはGoogleマップの位置情報データをデバイス上のストレージに切り替えるとユーザーにアナウンスしました。つまり、Googleのサーバーで追跡されることなく、マップの位置情報履歴を保存することができるようになったというわけです。これはプライバシー保護的には最適な設定と言えますが、今回のようにGoogleの「技術的問題」により突然消えてしまうリスクもあることが明らかになっています。また、Googleマップではタイムラインデータをエクスポートできますが、復元するための手順にはクラウドバックアップサーバーを介さずにデータを再インポートする明確な方法は含まれていません。そのため、srj737氏のようにバックアップデータを復元しても「3月7日以降のデータしか復元されない」というケースが生じてしまったわけです。