子どもたちの絵画展をメタバース空間で提供！日本児童養護施設財団「日本子ども未来展」

日本児童養護施設財団は、「リプロネクスト」の協力を受け、児童養護施設で暮らす子どもたちの絵画作品をオンラインで展示する「日本子ども未来展」を、最新技術を活用したメタバース空間で実現しました。

この展示は、「ちいさな画家たち 日本子ども未来展inメタバース」として、凱旋門を中心としたパリの冬景色を舞台に、人工衛星データを活用して設計されたバーチャル空間で行われ、来館者はリアルに描かれた子どもたちの作品を、未来型の没入体験として楽しむことができます。

今回の取り組みにより、施設に暮らす子どもたちが描いたアート作品が、距離や時間を超え、メタバース空間を通じて広く公開されることで、子どもたちの創造性や思いを多くの方々に届けることができます。

これにより、児童養護施設で暮らす子どもたちの認知と理解が広がり、彼らの魅力や才能を多くの方に知ってもらう機会となりました。

さらに、同財団が2025年2月6日に開催したチャリティーイベント「もっち〜フェス2024」では、株式会社リプロネクスト様の協力のもと、来場者向けに特設されたメタバース体験ブースも大好評を博しました。

参加者は、実際にバーチャル空間に足を踏み入れ、子どもたちの絵画を新しい形で体験することができました。

このメタバース体験は、デジタル技術を駆使して、教育や社会貢献活動の可能性を広げる象徴的な一歩です。

今回、多大なご支援がきたことに対し、2025年3月に感謝の意を込めて、同財団事務局長 近藤 嘉志より株式会社リプロネクスト 代表取締役 藤田 献児様に感謝状の贈呈式を執り行いました。

同財団は、今後も子どもたちの未来を支えるための活動を続けていくと共に、社会全体での支援の輪を広げていくための新しい取り組みを推進していきます。

■「日本子ども未来展」とは?

児童養護施設で暮らす子どもたちの豊かな成長を願うと共に子どもたちが描く絵画を通して、日々の生活だけでなく、子どもたちが持つ「夢」や「希望」を自由に表現することで、自分たちの将来について考える「きっかけ」を持ってもらうことを目的に実施をしています。

「ちいさな画家たち」日本子ども未来展inメタバース

この期間中に視聴された回数を算出し、視聴1回につき10円を株式会社リプロネクスト様が視聴者に代わってあしながサンタにご寄付を届けていただきました。

2024年日本子ども未来展テーマ:「僕と私のワクワクすること」

■「ちいさな画家たち」日本子ども未来展inメタバース

メタバース空間には、児童養護施設の子どもたちの描いた100点を超える作品が展示されています。

