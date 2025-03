【アズールレーン ブレマートン スチルイラストVer.】 予約期間:5月15日23時59分まで 2026年5月 発売予定 価格:21,230円

海外のホビーメーカー「APEX-TOYS」は、フィギュア「アズールレーン ブレマートン スチルイラストVer.」を2026年5月に発売する。予約期間は5月15日23時59分まで。価格は21,230円。

本製品は、スマホゲーム「アズールレーン」よりユニオン陣営所属の重巡「ブレマートン」がチャイナドレス姿で、1/7スケールフィギュア化したもの。

セクシーなチャイナドレスは、クリアパーツと金色の紋様によって華やかに仕上げられており、透け感のあるストッキングやガーターベルトなど、質感にもこだわり、細部まで丁寧に造形されている。

また同シリーズの「フォーミダブル スチルイラストVer.」(別売)と並べて飾ることもできるほか、購入特典として缶バッチが付属する。

なお海外商品のため、発売が長期延期されたり、発売中止となる可能性が国内商品と比べて高い傾向にあり、パッケージに傷みのあるものでも、メーカー交換ができない。

「アズールレーン ブレマートン スチルイラストVer.」

仕様:塗装済み完成品 スケール:1/7スケール サイズ:全高 約220mm(台座含む)

購入特典「缶バッチ」

(C) 2017 Manjuu Co.,Ltd. & YongShi Co.,Ltd. All Rights Reserved.

(C) 2017 Yostar, Inc. All Rights Reserved.