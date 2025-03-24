¡ÚÂ®Êó¡ÛÎÓÄ¹´±¡¡²¬»³¤È°¦É²¤Î»³ÎÓ²ÐºÒ¡ÖÉ¬Í×¤Ê»Ù±ç¹Ô¤¦¡×¡¡¼«±ÒÂâ¤¬¾Ã²Ð³èÆ°¡¡¶áÎÙ½»Ì±¤Ë¡Ö°ÂÁ´³ÎÊÝºÇÍ¥Àè¡×¸Æ¤Ó¤«¤±
ÎÓ´±Ë¼Ä¹´±¤Ï24Æü¸áÁ°¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢²¬»³¸©¤È°¦É²¸©¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë»³ÎÓ²ÐºÒ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¼«±ÒÂâ¤Î¥Ø¥ê¤Ë¤è¤ë¾Ã²Ð³èÆ°¤Ê¤É¤ò¹Ô¤¤¡¢º£¸å¤âÉ¬Í×¤Ê»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¯Êý¿Ë¤ò¶¯Ä´¤·¤¿¡£
ÎÓÄ¹´±¤Ï²ñ¸«¤Ç¡¢¡Ö²¬»³¸©¤Ç·úÊª6Åï¤ÎÈï³²¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÊó¹ð¤ò¼õ¤±¤Æ¤¤¤Æ¸½ºß¡¢Èï³²¤Î¾ÜºÙ¤ò³ÎÇ§Ãæ¤À¡×¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡ÖÃÏ¸µ¾ÃËÉ¤Ë²Ã¤¨¡¢²¬»³¸©ÃÎ»ö¡¢°¦É²¸©ÃÎ»ö¤«¤é¤ÎºÒ³²ÇÉ¸¯Í×ÀÁ¤ò¼õ¤±¡¢Î¦¾å¼«±ÒÂâ¤¬¥Ø¥ê¤Ë¤è¤ë¾Ã²Ð³èÆ°¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£À¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤Ï¡¢´±Å¡´íµ¡´ÉÍý¥»¥ó¥¿¡¼¤ËÀßÃÖ¤·¤¿¾ðÊóÏ¢Íí¼¼¤Ë¤ª¤¤¤Æ¾ðÊó¼ý½¸¤ËÅØ¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢ÃÏ¸µ¼«¼£ÂÎ¤È¤â¶ÛÌ©¤ËÏ¢·È¤·¡¢É¬Í×¤Ê»Ù±ç¤ò¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¼þÊÕ¤Ë¤ª½»¤Þ¤¤¤Î³§ÍÍ¤Ë¤Ïº£¸å¤â¡¢¼«¼£ÂÎ¤ÎÈòÆñ¾ðÊó¤Ë½½Ê¬Ãí°Õ¤·¡¢°ÂÁ´³ÎÊÝ¤òºÇÍ¥Àè¤Ë¹ÔÆ°¤·¤Æ¤¤¤¿¤À¤¯¤è¤¦¤Ë¤ª´ê¤¤¤¹¤ë¡×¤È¸Æ¤Ó¤«¤±¤¿¡£