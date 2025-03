2022年10月に発表され、2025年3月にはゲーム内容などの詳細が公開されたホラーゲーム「サイレントヒル f」が、オーストラリアのレーティング審査機関・Australian Classificationによって「Refused Classification(分類を拒否)」と判断されました。これにより、オーストラリア国内において「サイレントヒル f」はレーティングの付与が認められず、販売が禁止されました。

Silent Hill f has been pre-emptively banned in Australia, with no reason given for the 'refused classification' rating | GamesRadar+https://www.gamesradar.com/games/silent-hill/silent-hill-f-has-been-pre-emptively-banned-in-australia-with-no-reason-given-for-the-refused-classification-rating/Silent Hill f is not messing around - now it's been banned in Australia | PC Gamerhttps://www.pcgamer.com/games/horror/silent-hill-f-is-not-messing-around-now-its-been-banned-in-australia/販売元のコナミは「サイレントヒル f」について「 このゲームには、性差別や児童虐待、いじめ、薬物による幻覚、拷問、強い暴力表現が含まれています。本作は1960年代を舞台としているため、当時の世相や慣習に基づいた表現となっており、制作会社や個人の価値観を反映したものではありません。ゲーム中に不快感を感じた場合は、いつでもプレイを中断し、休憩を取るか周りの人に相談してください」と警告しており、日本のコンピュータエンターテインメントレーティング機構は、このゲームの年齢別レーティング制度を18歳未満に販売したり頒布したりしないことを規定する区分の「Z」に指定しています。オーストラリア政府内のレーティング審査機関・Australian Classificationは「サイレントヒル f」について「Refused Classification(RC)」との判断を下しました。Australian ClassificationはRCについて「オーストラリア国内で販売やレンタル、合法的な輸入が認められない映画やゲーム、出版物を指すもので、一般的に受け入れられているコミュニティ基準の範囲外のコンテンツが含まれています」と説明しています。なお、Australian Classificationは「サイレントヒル f」の具体的にどのような表現がRCに該当するのかについて公表していません。海外メディアのPCGamerは、「サイレントヒル f」にAustralian Classificationが好まない「薬物使用」「未成年者の乱用」という2つの要素が含まれているためではないかと推測しました。Australian Classificationが「サイレントヒル」シリーズをRCに指定したのは今回が初めてではなく、2008年にリリースされた「サイレントヒル ホームカミング」も同様にRCに区分されています。なお、同作は日本でも「諸般の事情により」発売されていません。サイレントヒル最新作「SILENT HILL HOMECOMING」が突然発売中止、コナミに理由を聞いてみた - GIGAZINE今回の審査結果についてコナミやAustralian Classificationはコメントしていません。日本国内では「サイレントヒル f」は2025年6月26日発売予定です。SILENT HILL f | Official Reveal Trailer (4K: JA/CERO) | KONAMI - YouTube