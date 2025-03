½ë¤¤²Æ¤ò²÷Å¬¤Ë²á¤´¤»¤ë¡ª¥°¥é¥È¡Ö¥³¡¼¥ë¥É¥ê¥ó¥°¥·¥ê¡¼¥º¡×

グラトは、暑い夏を快適に過ごすことができるように「UV対策」「暑さ対策」グッズの企画をし、全国のドラッグストア、総合衣料品店、公式オンラインショップなどで順次展開を開始します。

グラト「コールドリングシリーズ」

(※店舗によってはお取り扱いが無い場合もあります。)

【商品概要】

・「コールドリングシリーズ」、「コールドリング用保冷ポーチ」

コールドリング

<特徴>

コールドリングとは、28℃以下で凍結するPCMという素材を使用した暑さ対策商品です。

通常の氷は0℃から溶け始めますが、PCMは28℃から溶け始めるため、冷たすぎず心地よいひんやり感が約90〜120分持続します。

また結露しないため、電車やオフィスなどさまざまな場所でも安心して使用できます。

冷蔵庫や冷凍庫ではもちろん、28℃以下の環境であれば再凍結するので、繰り返し使用することができ、暑さ対策をしながら節電対策もできる商品です。

コールドリング 婦人用

<詳細>

・デザイン:くすみカラー

・カラー :Mサイズ…パープル、パールグレー、ピンク

・サイズ :Mサイズ…首回り 約34cm

・価格 :1,650円(税込)

・デザイン:グラデーション

・カラー :ホワイトブルー、ホワイトピンク、レインボー

・サイズ :首回り 約34cm

・価格 :1,650円(税込)

・デザイン:ボタニカル

・カラー :レモン柄、ラベンダー柄、北欧柄

・サイズ :首回り 約34cm

・価格 :1,650円(税込)

・デザイン:バイカラー

・カラー :ミント×ペールグレー、ブルー×ペールブルー、ピンク×アイボリー

・サイズ :首回り 約34cm

・価格 :1,650円(税込)

コールドリング 紳士用

<詳細>

・デザイン:くすみカラー

・カラー :Lサイズ…ブルー、グリーン、グレージュ

・サイズ :Lサイズ…首回り 約39cm

・価格 :1,650円(税込)

・デザイン:アイスマン

・カラー :迷彩柄、ブラック×ペールグレー、ブルー×グレー

・サイズ :首回り 約39cm

・価格 :1,650円(税込)

コールドリング コロまる

<詳細>

・デザイン:コロまる

・カラー :ミケネコ、シバイヌ、サバトラ、シロクマ

・サイズ :首回り 約34cm

・価格 :1,650円(税込)

コールドリング用保冷ポーチ

<特徴>

コールドリング用の保冷ポーチは、コールドリングが最大で2個入れることができ、約6時間冷たさが持続する保冷ポーチです。

28℃を超えて溶けてしまったコールドリングを保冷ポーチに入れることで冷たさが復活します。

カラビナ付きなので通勤通学のカバンにつけて持ち運びにも便利です。

また溶けやすいお菓子や凍ったドリンクなどを入れて使用することも可能です。

<詳細>

・カラー:ブラック、カーキ、ブルー

・サイズ:(縦) 約20cm/(横)約20cm/(幅)約3.5cm

・価格 :1,100円(税込)

・氷のう

巻ける氷のう

<特徴>

巻ける氷のうとは、氷と水を入れた氷のうをマフラーのように巻いて使用することができる商品です。

通常の氷のうとは異なり、さっと首に巻いて使用するので、両手がふさがらず、通勤通学やスポーツやアウトドアシーンでも活躍する商品です。

大口径タイプで氷が入れやすく、外側カバーが結露を吸収するので首元が濡れにくい仕様になっています。

また外側カバーは取り外して洗濯可能なので、繰り返し使えて節電対策をしながら、暑さ対策ができます。

<詳細>

●巻ける氷のう

・サイズ:(横)約85cm/(幅)約9cm

・カラー:ネイビー、くすみホワイト

・価格 :1,430円(税込)

COLD LOOP

<特徴>

COLD LOOPとは氷と水を直接本体に入れて首に巻いて使用する、氷のうです。

巻ける氷のう同様に、両手がふさがらずに使用できる為、通勤通学やスポーツやアウトドアシーンでも活躍する商品です。

本体はPVC素材を採用し、ソフトなつけ心地でありながら、冷たさをダイレクトに感じる、近年の猛暑では必須の暑さ対策アイテムです。

<詳細>

●COLD LOOP

・サイズ:首回り 約40cm

・カラー:ブラック、ブルー

・価格 :2,200円(税込)

・スポンジクールまくら

スポンジクールまくら

<特徴>

冷凍庫に入れても固くならない素材を使用した、ソフトで柔らかい「スポンジクールまくら」です。

寝苦しい時やアイシングとして、また保冷剤としても使用することができます。

繰り返し使えるので節電対策にもおすすめです。

デザインはシマエナガとシロクマの2種類を展開します。

<詳細>

●スポンジクールまくら

・サイズ :約33cm×約23cm

・デザイン:シマエナガ、シロクマ

・価格 :1,100円(税込)

・冷感コロまるクッション

冷感コロまるクッション

<特徴>

おなか部分にひんやり気持ちいい冷感生地を使用し、ふんわりもちもちした触り心地が特徴なコロンとしたシルエットがかわいくて癒される冷感クッションです。

<詳細>

●シャチ

・サイズ:(幅)約30cm×(奥行)約30cm×(高さ)約30cm

・価格 :1,760円(税込)

●タコ

・サイズ:(幅)約30cm×(奥行)約30cm×(高さ)約22cm

・価格 :1,760円(税込)

●シマエナガ

・サイズ:(幅)約30cm×(奥行)約30cm×(高さ)約30cm

・価格 :1,760円(税込)

●ペンギン

・サイズ:(幅)約30cm×(奥行)約30cm×(高さ)約30cm

・価格 :1,760円(税込)

・極氷UVアームカバー・フェイス&ネックカバー

極氷UVアームカバー・フェイス&ネックカバー

<特徴>

Q-max値0.35で同社の中でも圧倒的な冷たさを感じる、アームカバーとフェイス&ネックカバーです。

アームカバーは「指あり」タイプと「指穴あり」タイプの2種類で、カラーはそれぞれブラック・グレーの2色で展開します。

フェイス&ネックカバーは、しっかり首の後ろまでカバーできるタイプで、耳紐付きなのでずり落ちることなく、しっかり日焼け対策ができます。

カラーはブラックとグレーの2色展開です。

圧倒的な冷たさを体感してみてください。

極氷UVアームカバー 指あり

<詳細>

●極氷UVアームカバー 指あり

・サイズ:約60cm

・カラー:ブラック、グレー

・価格 :1,100円(税込)

極氷UVアームカバー 指穴あり

<詳細>

●極氷UVアームカバー 指穴あり

・サイズ:約60cm

・カラー:ブラック、グレー

・価格 :1,100円(税込)

極氷UVフェイス&ネックカバー

<詳細>

●極氷UVフェイス&ネックカバー

・サイズ:フリー

・カラー:ブラック、グレー

・価格:1,100円(税込)

・最強冷感 アイスモンソックス

最強冷感 アイスモンソックス2足組

<特徴>

アイスモンソックスとは、ポリエチレン素材を使用した、Q-max値0.284で最強レベルに冷たい靴下です。

足底をメッシュ編みにすることで、蒸れにくく、より冷たさを感じられる仕様になっています。

カラーは普段使いしやすいブラックで紳士、婦人サイズそれぞれ3種類の靴下を展開します。

最強レベルの冷たさを体感してみてください。

・最強冷感 アイスモンソックス2足組

最強冷感 アイスモンソックス2足組 紳士

<詳細>

●最強冷感 アイスモンソックス2足組 紳士

・サイズ:クルー丈…24-26cm

クォーター丈・スニーカー丈…25-27cm

・カラー:ブラック

・価格 :660円(税込)

最強冷感 アイスモンソックス2足組 婦人

<詳細>

●最強冷感 アイスモンソックス2足組 婦人

・サイズ:クルー丈…22-24cm

クォーター丈・スニーカー丈…23-25cm

・カラー:ブラック

・価格 :660円(税込)

