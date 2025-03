アニプレックスが展開するスマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド(Disney Twisted-Wonderland)』が、スペシャルライブイベントを開催!

幕張メッセ 幕張イベントホールにて、3DCGライブ「Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel-」が公演されます☆

スマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド(Disney Twisted-Wonderland)』3DCGライブ「Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel-」

開催日:2025年10月11日(土)、12日(日)、13日(月・祝)公演時間:・朝公演 開場:10:00 開演:11:00・昼公演 開場:14:00 開演:15:00・夜公演 開場:18:00 開演:19:00開催場所:幕張メッセ 幕張イベントホール住所:〒261-8550 千葉県千葉市美浜区中瀬2-1※会場への問合せは遠慮ください※朝公演、昼公演、夜公演ごとに一部MCの内容が異なります※どの公演にも全員出演しますチケット情報:SS席(グッズ付き):12,000円(税込)S席(グッズ付き):10,000円(税込)A席:8,500円(税込)B席:7,500円(税込)※グッズはSS席とS席につきます※B席はプレイガイド先行販売、一般販売のみでの取扱いになります。ゲームアプリ先行抽選販売での取扱いはありません※全席指定、未就学児入場不可、営利目的の転売禁止となります【B席について】※「B席」は、ステージや演出の見えない部分が多いまたは一部が見えない席になります※購入後の返金及び座席の振り替えは行えませんので、上記の旨を予め理解・了承した上で購入ください※座席位置によって、実際の見切れの度合いは異なります・チケットグッズ詳細:CHARACTER SONGS CD -Original edit ver.-内容:以下7曲をオリジナルショート尺にエディット収録したCDです。「Obedience」「DIADEM」「エンタングルメント」「Far-Out」「La volonté」「双絶アイオーン」「恣意天変」ゲームアプリ先行抽選販売開始:スマートフォン向けゲーム 『ディズニー ツイステッドワンダーランド』 のプレイヤーの方を対象に先行抽選販売を開始しています。下記の受付期間中に申込みください。対象 : 受付期間内に、『ディズニー ツイステッドワンダーランド』 のアカウントを持っている方受付期間 :2025年3月22日(土)17:00〜4月20日(日)23:59受付方法 :ゲーム内お知らせページに設置されている応募ボタンより申込み当落通知 : 4月26日(土)13:00〜注意事項※今回のお申込みはイープラスの予約システムを使用します※受付は申込者・同行者ともにe+(イープラス) の会員登録(無料) が必要となります※同行者は『ディズニー ツイステッドワンダーランド』のアカウントを持っていない方も申込みできます※ゲーム1アカウントにつき最大6公演、1公演につき2枚まで申込みできます※申込みはゲーム内お知らせページに設置されている応募ボタンからのみ有効となります。複数公演申込される場合は、ゲーム画面に一度戻り再度申込みください※同行者として登録をされた場合は、申込者として同一公演を申し込むことはできません※今回の受付はプレオーダー(抽選制) となります。先着順ではありませんので受付期間内で都合の良い時間に申込みください

スマートフォンゲーム『ディズニー ツイステッドワンダーランド』の世界観が楽しめる、3DCGによるスペシャルライブイベント「Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel-」の開催が決定!

ゲームアプリ内でチケットの先行抽選販売がスタートしています!

※ボイスキャストの登壇はありません

『ディズニー ツイステッドワンダーランド』のキャラクターたちによる3DCGライブ。

2025年10月11日より幕張メッセ 幕張イベントホールにて3日間にわたり開催されるスペシャルライブイベント「Disney Twisted-Wonderland 3D Magical Live -Blazing Jewel-」の紹介でした☆

