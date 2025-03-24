À½Â¤¶È£Ð£Í£É3·î¤Ï48.3¤ËÄã²¼¡¢1Ç¯¤Ö¤êÄã¿å½à¡¡¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È50³ä¤ì¡á£á£õ¤¸¤Ö¤ó¶ä
Rie Ishiguro
¡ÎÅìµþ¡¡£²£´Æü¡¡¥í¥¤¥¿¡¼¡Ï - £á£õ¤¸¤Ö¤ó¶ä¹Ô¤¬£²£´ÆüÈ¯É½¤·¤¿£³·î¤ÎÀ½Â¤¶È¹ØÇãÃ´Åö¼Ô·Êµ¤»Ø¿ô¡Ê£Ð£Í£É¡Ë¤Ï£´£¸¡¥£³¤È¡¢Á°·î¤Î£´£¹¡¥£°¤«¤éÄã²¼¤·¡¢£±Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄã¿å½à¤òÉÕ¤±¤¿¡£¹¥ÉÔ¶·¤ÎÊ¬¤«¤ìÌÜ¤È¤Ê¤ë£µ£°¤ò£¹¥«·îÏ¢Â³¤Ç²¼²ó¤Ã¤¿¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È£Ð£Í£É¤Ï£´£¹¡¥£µ¤È¡¢Á°·î¤Î£µ£³¡¥£·¤«¤éÄã²¼¤·¡¢ÀáÌÜ¤Î£µ£°¤ò£µ¥«·î¤Ö¤ê¤Ë²¼²ó¤Ã¤¿¡£
À½Â¤¶È£Ð£Í£É¤ò¹½À®¤¹¤ë¹àÌÜ¤Ç¤Ï¡¢À¸»º¤¬Á°·î¤Î£´£¸¡¥£´¤«¤é£´£¶¡¥£µ¤Ø¡¢¿·µ¬¼õÃí¤¬£´£¸¡¥£±¤«¤é£´£·¡¥£°¤ØÂçÉý¤ËÄã²¼¡£°ìÊý¡¢¸ÛÍÑ¤Ï£µ£°¡¥£±¤«¤é£µ£±¡¥£²¤Ë¾å¾º¤·¤¿¡£
¥¤¥ó¥Õ¥ì°µÎÏ¤¬¹â»ß¤Þ¤ê¤¹¤ëÃæ¡¢¹ØÇã²Á³Ê¤ÈÈÎÇä²Á³Ê¤Î»ØÉ¸¤ÏÄ¹´ü¥È¥ì¥ó¥É¿å½à¤òÂç¤¤¯¾å²ó¤Ã¤¿¡£
¥µ¡¼¥Ó¥¹¶È£Ð£Í£É¤¬£µ£°¤ò²¼²ó¤Ã¤¿¤Î¤Ï²áµî£³Ç¯´Ö¤Ç¤ï¤º¤«¤Ë£´²óÌÜ¡£¿·µ¬¼õÃí¤¬£µ£²¡¥£¹¤«¤é£µ£±¡¥£±¤ËÄã²¼¤·¡¢ÌÀ³Î¤Ê¸ºÂ®¤ò¼¨¤·¤¿¡£¥³¥¹¥È·üÇ°¤«¤é¸ÜµÒ¤Î»Ù½Ð¤¬Èæ³ÓÅªÍÞÀ©¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¹ð¤·¤¿´ë¶È¤â¤ß¤é¤ì¤¿¡£