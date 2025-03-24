¡Ú¼ã¾¾¥Ü¡¼¥È¡¦£Ó£Ç¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡ÛÊöÎµÂÀ¡õÀ¾»³µ®¹À¤¬¸ì¤ë¡Ö£Ó£Ç¤Ø¤Î¾ðÇ®¡×¡Ö¸¤±î¤ÎÃç¡×¡Ö°úÂà¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹³¦¤Î¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¹¥¿¡¼¤È¥¨¥ó¥¿¡¼¥Æ¥¤¥Ê¡¼¡½¡½¡£¤³¤Î£²¿Í¤ÎÌ´ÂÐÃÌ¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡££²£°£²£µÇ¯¤Î£Ó£Ç³«ËëÀï¤È¤Ê¤ë¡ÖÂè£¶£°²ó¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¡×¤¬£²£µÆü¤«¤é£³£°Æü¤Î£¶Æü´Ö¤Ë¤ï¤¿¤Ã¤Æ³«ºÅ¤µ¤ì¤ë¡£ÉñÂæ¤Ï¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¼ã¾¾¡£¤³¤ÎÂç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ·ã¤·¤¤Æ®»Ö¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤¬ÇÆ¸¢Ã¥²ó¤Ë·ü¤±¤ëÊöÎµÂÀ¡Ê£³£¹¡áº´²ì¡Ë¤È¼ã¾¾¤ò½ãÃÏ¸µ¤È¤¹¤ëÀ¾»³µ®¹À¡Ê£³£·¡áÊ¡²¬¡Ë¤À¡£¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤Ø¤Î°Õµ¤¹þ¤ß¤ä¡È¸¤±î¤ÎÃç¡É¤È¸À¤ï¤ì¤ë£²¿Í¤Î´Ø·¸À¡¢¤½¤·¤Æ°úÂà¡Ä¡£»×¤¤¤Î¾æ¤òÀÖÍç¡¹¤Ë¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½¤¤¤è¤¤¤èº£Ç¯¤â£Ó£ÇÀïÀþ¤¬³«Ëë
¡¡À¾»³¡¡¤è¤¦¤ä¤¯¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤Í¡£µîÇ¯¤«¤é¼ã¾¾¤Ç³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£Ó£Ç¤Î¸¢Íø¤ò²¿¤È¤«¼è¤ê¤¿¤¤¤È¤¤¤¦µ¤»ý¤Á¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡Ä¡£¤¿¤À¡¢¤ä¤ë¤³¤È¤ÏÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¤¡£¤¤¤Ä¤âÄÌ¤ê¤ä¤ë¤À¤±¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡Êö¡¡À¾»³¤Ï¤á¤Á¤ã¤¯¤Á¤ãµ¤¹ç¡¢Æþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤è¡£¤À¤«¤é¡¢º£²ó¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ÎÏÃÂê¤Ç¤ÏÁ´Á³¡¢¤Õ¤¶¤±¤Ê¤¤¡£
¡¡À¾»³¡¡¤½¤ì¤ò¸À¤¦¤Ê¤Ã¤Æ¡Ä¡£
¡¡Êö¡¡º£Ç¯ºÇ½é¤Î£Ó£Ç¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê·ë²Ì¤ò½Ð¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¹üÀÞ¤·¤¿»Ø¤â¤À¤¤¤ÖÎÉ¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿¡£¤â¤¦±Æ¶Á¤â¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£¤½¤ì¤Ë¼ã¾¾¤Ï£²£°£²£±Ç¯¤Î¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÇÍ¥¾¡¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£Ó£Ç¤ÎÃæ¤Ç¤â¥Õ¥¡¥ó¤¬Áª¤ó¤Ç¤¯¤ì¤ë¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ï°ã¤¦¡£¤¹¤´¤¯»×¤¤½Ð¤Î¤¢¤ë¥ì¡¼¥¹¾ì¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡À¾»³¡¡¼ã¾¾¤È¸À¤¨¤ÐÅÄÆ¬¼Â¤µ¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡Êö¡¡¤ªÁ°¡¢ÅÜ¤é¤ì¤ë¤¾¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡½¡½¶á¶·¤Ï
¡¡Êö¡¡ÀµÄ¾¡¢Ä´»Ò¤ÏÎÉ¤¯¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£º£Ç¯¤ÏÍ¥¾¡¤â¤Ê¤¤¤·¡¢Í¥½Ð¤â¤«¤é¤Ä¤ÎÀµ·î¥·¥ê¡¼¥º¤È£²·î¤ÎÂçÂ¼£Çµ¶å½£ÃÏ¶èÁª¤Î£²²ó¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤Î»þ¡¢¤½¤Î»þ¤ÇÎ®¤ì¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£Î®¤ì¤¬Íè¤¿»þ¤Ë¤·¤Ã¤«¤ê¤½¤ì¤òÀ¸¤«¤»¤ë¤«¡£¤½¤¦»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¾»³¡¡º£Ç¯¤Ï»ö¸Î¤¬Â¿¤¤¤Î¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£Ä¾Á°¤Î¤È¤³¤Ê¤á£Çµ£·£±¼þÇ¯¤Î¥¨¥ó¥¸¥ó¤â¤Ò¤É¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤¢¤ì¤À¤±°¤¤¥¨¥ó¥¸¥ó¤Î¸å¤À¤«¤é¡¢¤É¤ó¤Ê¥¨¥ó¥¸¥ó¤ò°ú¤¤¤Æ¤âÎÉ¤¯´¶¤¸¤ë¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤Í¡£
¡¡¡½¡½À¾»³Áª¼ê¤Ï¡ÖÊö¤ÏÂç·ù¤¤¡×¤È¸ø¸À¡£¼ÂºÝ¤Î£²¿Í¤Î´Ø·¸À¤Ï
¡¡À¾»³¡¡Âç·ù¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡Êö¡¡ËÍ¤â¤Ç¤¹¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡¡½¡½ÊöÁª¼ê¤Î°ìÈÖ¡¢·ù¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï
¡¡À¾»³¡¡°ìÈÖ¡¢·ù¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¥¿¥¤¥È¥ë¤È¤«¤òº¬¤³¤½¤®»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤È¤³¤í¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤ß¤ó¤Ê»ý¤Ã¤Æ¹Ô¤³¤¦¤È¤¹¤ë¡£Îã¤¨¤Ð¡¢¤Þ¤ó¤¸¤å¤¦¤¬£³¸Ä¤¢¤Ã¤¿¤È¤·¤¿¤é¡¢£±¿Í¤ÇÁ´Éô¡¢¿©¤Ù¤Á¤ã¤¦¡£ÉáÄÌ¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ÇÊ¬¤±¤¿¤ê¤¹¤ë¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤Î¤¬°ìÀÚ¤Ê¤¤¡£
¡¡Êö¡¡¤¢¤¡¡Á¡¢Ê¬¤«¤ë¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£¤Ç¤â¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥ì¡¼¥¹¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤é¾¡¤Á¤¿¤¤¤¸¤ã¤ó¡£°ìÀÚ¡¢°µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤è¡£
¡¡À¾»³¡¡³Î¤«¤Ë°µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢Á´Éô¡¢¿©¤Ù¤Á¤ã¤Ã¤¿¸å¤Ë¼Õ¤ë¥¿¥¤¥×¡£¡Ö¤¢¡¢¤´¤á¤ó¡£¿©¤Ù¤Á¤ã¤Ã¤¿¡¢¤´¤á¤ó¡¢¤´¤á¤ó¡×¤Ã¤Æ´¶¤¸¡£
¡¡Êö¡¡¤Ï¤Ï¤Ï¡ª¡¡¤Þ¤µ¤Ë¤½¤ÎÄÌ¤ê¡ª
¡¡¡½¡½ÊöÁª¼ê¤ÏÀ¾»³Áª¼ê¤ò¤É¤¦»×¤Ã¤Æ¤¤¤ë
¡¡Êö¡¡¤ä¤Ã¤Ñ¤êÌÌÇò¤¤¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¼ã¤¤»þ¤«¤éÌÌÇò¤«¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤¿¤À¡¢ÀÎ¤ÏÀèÇÚ¤â¸·¤·¤«¤Ã¤¿¤·¡¢¹¥°ÕÅª¤Ë°·¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤ë¥á¥Ç¥£¥¢¤â¾¯¤Ê¤«¤Ã¤¿¤«¤é¡¢¶ìÏ«¤·¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡¡À¾»³¡¡¤¤¤ä¤¡¡Á¶ìÏ«¤·¤Þ¤·¤¿¤è¡£ÅÜ¤é¤ì¤Æ¤Ð¤Ã¤«¤ê¤Ç¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£¤Þ¤¢¡¢¤¢¤ó¤Þ¤êµ¤¤Ë¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¡Ä¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡Êö¡¡º£¤Ï¤³¤¦¤ä¤Ã¤Æ¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤òÀ¹¤ê¾å¤²¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¤Í¡£ËÍ¤È¤Ï°ã¤¦·Á¤Ç¶È³¦¤ò°ìÀ¸·üÌ¿¡¢À¹¤ê¾å¤²¤è¤¦¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤è¡£
¡¡¡½¡½¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï
¡¡À¾»³¡¡¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£¼ñÌ£¤¬Á´Á³¡¢°ã¤¤¤Þ¤¹¤«¤é¡£ËÍ¤Ï¥µ¡¼¥Õ¥£¥ó¤È¤«Á´¤¯¶½Ì£¤¬¤Ê¤¤¡£
¡¡Êö¡¡¤½¤¦¤À¤Í¡£ËÍ¤Ï¤¢¤Þ¤ê¤ª¼ò¤ò°û¤á¤Ê¤¤¡£¤À¤«¤é¡¢¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤Ç°ì½ï¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ï¤Û¤È¤ó¤É¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤è¡£
¡¡¡½¡½¥ì¡¼¥¹¾ì¤Ç¤Ï¤è¤¯£²¿Í¤ÇÏÃ¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë»Ñ¤ò¸«¤«¤±¤ë
¡¡Êö¡¡À¾»³¤Ï¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Ë´Ø¤·¤Æ¤Ï¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¿¿ÌÌÌÜ¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£¤è¤¯¡Ö¥Ú¥é¤ò¤É¤¦¤·¤¿¤é¤¤¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×¤È¤«Ê¹¤¤Ë¤¯¤ë¤ó¤Ç¤¹¤è¡£¤Ç¤â¡¢É¬¤ººÇ¸å¤Ë¥Ü¥±¤òÆþ¤ì¤Æ¤¯¤ë¡£°ìÀ¸·üÌ¿¡¢ÀâÌÀ¤ò¤·¤¿¸å¤Ë¡ÖÊ¬¤«¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤â¤¦°ìÅÙ¡¢ºÇ½é¤«¤é¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤ß¤¿¤¤¤Ê¡Ä¡£¤Þ¤¢¡¢¤³¤Î¥Ü¥±¤¬¤Ê¤¤¤ÈµÕ¤Ë¿´ÇÛ¤Ë¤Ê¤Ã¤Á¤ã¤¦¤ó¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£ÏÃ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¥¹¥Ã¤Èµ¢¤í¤¦¤È¤¹¤ë»þ¤Ï¡Ö¤¨¤Ã¡¢¹Ô¤Ã¤Á¤ã¤¦¤Î¡Ä¡£¥Ü¥±¤Ê¤¤¤Î¡×¤Ã¤Æ»×¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡Ê¾Ð¤¤¡Ë¡£
¡¡À¾»³¡¡¤â¤¦¡¢Íß¤·¤¬¤ê¤Ê¤ó¤À¤«¤é¡£
¡¡Êö¡¡ºÇ¸å¤Î¥Ü¥±¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤ß¤¿¤¤¤Ê¤È¤³¤í¤Ï¤¢¤ë¤è¤Í¡£¤À¤«¤é¡¢¤Ê¤¤¤È¡Ö¤¨¤Ã¡ª¡©¡×¤Ã¤Æ¤Ê¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£
¡¡¡½¡½º£¸å¤ÎÌÜÉ¸¤Ï
¡¡Êö¡¡ºÇ¶á¡¢Ä´»Ò°¤¤¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤Æ¥Í¥Ã¥È¤Ç¤Ï°úÂà¤È¤«¸À¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤â¤¦£±²ó¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ò¼è¤é¤Ê¤¤¤È¼¤á¤é¤ì¤Ê¤¤¡££²²ó¼è¤Ã¤¿¤±¤É¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê£³²óÌÜ¤ò¼è¤ê¤¿¤¤¡££²£±Ç¯¤Î½»Ç·¹¾¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ÏÍ¥¾¡Àï£±¹æÄú¤ÇÅ¾Ê¤¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¢¤ì¤ò¼è¤êÊÖ¤µ¤Ê¤¤¤È¡Ä¡£
¡¡À¾»³¡¡¤â¤Á¤í¤óº£²ó¤Î¥¯¥é¥·¥Ã¥¯¤ò¼è¤ë¤³¤È¡£¤½¤·¤Æ¡¢¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÇÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤è¤ê¤â¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤Ç¾¡¤Á¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¥Õ¥¡¥ó¤ÎÊý¡¹¤¬ÅêÉ¼¤·¤Æ¤¯¤ì¤Ê¤¤¤È½Ð¤é¤ì¤Ê¤¤Âç²ñ¡£¤½¤³¤Ç¾¡¤Ã¤Æ²¸ÊÖ¤·¤ò¤·¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡Êö¡¡¤½¤Îµ¤»ý¤Á¤Ï¤¹¤´¤¯Ê¬¤«¤ë¡£ËÍ¤â¥ª¡¼¥ë¥¹¥¿¡¼¤ÏÍ¥¾¡¤·¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¼ÂºÝ¤ËÍ¥¾¡¤·¤¿»þ¤Ï¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤¦¤ì¤·¤«¤Ã¤¿¡£
¡¡¡½¡½¡Ö°úÂà¡×¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤¬½Ð¤Æ¤¤¿¡£°úÂà¸å¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¹Í¤¨¤ë¤³¤È¤Ï
¡¡Êö¡¡¿Í¤Ë²¿¤«¤ò¶µ¤¨¤¿¤¤¤È¤¤¤¦»×¤¤¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤Í¡£¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹¤Î¤³¤È¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤½¤ì°Ê³°¤â¡Ä¡£¼«Ê¬¤¬¤ä¤Ã¤Æ¤¤Æ¿È¤Ë¤Ä¤±¤¿¤â¤Î¤òÅÁ¤¨¤¿¤¤¡£
¡¡À¾»³¡¡¥é¡¼¥á¥ó²°¤Ç¤¹¤«¤Í¡£ÂçÄí¸µÌÀ¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¡Ä¡£¤¢¤Î¿Í¡¢£²¹æÅ¹¤â½Ð¤·¤Þ¤·¤¿¤«¤é¤Í¡£
¡¡¡ù¤ß¤Í¡¦¤ê¤å¤¦¤¿¡¡£±£¹£¸£µÇ¯£³·î£³£°ÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£º´²ì»ÙÉô¤Î£¹£µ´üÀ¸¡£º´²ì¸©½Ð¿È¡££²£°£°£´Ç¯£±£±·î¤Î¤«¤é¤Ä¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯£±£²·î¤ÎÊ¡²¬¤Ç½é¾¡Íø¡££°£µÇ¯£±£±·î¤Î¤«¤é¤Ä¤Ç½éÍ¥¾¡¡££Çµ½é£Ö¤Ï£°£¹Ç¯£²·î¤Î°²²°¡¦¶å½£ÃÏ¶èÁª¡££Ó£Ç½é£Ö¤Ï£±£·Ç¯£··î¤Þ¤ë¤¬¤á¥ª¡¼¥·¥ã¥ó£Ã¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê£²£Ö¡£ÄÌ»»£±£°£³£Ö¡Ê£Ó£Ç£¶£Ö¡¢£Çµ£±£¹£Ö¡Ë¡£¿ÈÄ¹£±£·£³¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿¡á£Â¡£
¡¡¡ù¤Ë¤·¤ä¤Þ¡¦¤¿¤«¤Ò¤í¡¡£±£¹£¸£·Ç¯£µ·î£±£µÆüÀ¸¤Þ¤ì¡£Ê¡²¬»ÙÉô¤Î£¹£·´üÀ¸¡££²£°£°£µÇ¯£±£±·î¤Î¼ã¾¾¤Ç¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£Æ±Ç¯£±£²·î¤ÎÂçÂ¼¤Ç½é¾¡Íø¡££°£¸Ç¯£¹·î¤Î¼ã¾¾¤Ç½éÍ¥¾¡¡££²£°Ç¯£¹·î¤ÎÆÁ»³¥À¥¤¥ä¥â¥ó¥É¥«¥Ã¥×¤Ç£Çµ½éÍ¥¾¡¡£Æ±Ç¯£±£²·î¤Ë¤Ï¥°¥é¥ó¥×¥ê½é½Ð¾ì½éÍ¥½Ð¡£ÄÌ»»£µ£±£Ö¡Ê£Çµ£´£Ö¡Ë¡£¿ÈÄ¹£±£¶£¸¥»¥ó¥Á¡£·ì±Õ·¿¡á£Á¡£