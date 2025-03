【はらぺこミーム】 6月19日 発売予定 価格: 4,708円(ダウンロード版) 5,478円(パッケージ通常版) 6,908円(パッケージ限定版)

「はらぺこミーム」

クラウディッドレパードエンタテインメントは、ドリコムが原作・開発中のNintendo Switch用シミュレーション「はらぺこミーム」を6月19日に発売する。価格はパッケージ版が5,478円より。

【『はらぺこミーム』オープニングムービー】

本作は「ちびロボ!」や「moon」などに携わる西健一氏が原案、「がんばれ森川君2号」や「ジャンピング・フラッシュ」などを手掛けた森川幸人氏が世界観アートを担当するコロニーシミュレーション作品。AIキャラクター「ミーム」を育成しながら世代交代を繰り返し、ダンジョンを攻略を目指す。プレーヤーはミームのお話が描かれた絵本に出会い、本に干渉してミームをお手伝いする。

パッケージ限定版の情報も公開となり、愛らしいミームや世界観のアートが盛りだくさんのハードカバー仕様のアートブック「Hungry Meem Concept Artbook」や「ミームステッカー」、限定版特典としてDLC「スイカハロウィンセット2」を同梱する。3月24日より予約受付が開始される。

「はらぺこミーム」パッケージ限定版

1. パッケージ版「はらぺこミーム」

2. アートブック「Hungry Meem Concept Artbook」

世界観のラフやイメージボード、愛らしいミームのキャラクターデザイン資料、下絵や制作途中のメモ書きなどに加え、森川氏による書き下ろしラフアート&メッセージを収録したアートブック。

3. ミームステッカー

ミームとごちそうが描かれたオリジナルステッカー。

4. 限定版特典 DLC「スイカハロウィンセット2」

ゲーム内の施設/かざりとして、スイカハロウィン仕様のアイテム「スイカの街灯」、「スイカの小屋」を設置できる、この限定版でしか入手できないDLCセット。

「はらぺこミーム」パッケージ限定版

初回購入特典/早期購入特典

「パッケージ限定版」、「パッケージ通常版」の初回購入分、および「ダウンロード版」の7月2日23時59分までの購入分には、ゲーム内の施設/かざりとして、スイカハロウィン仕様のアイテム「スイカのカカシ」、「スイカのベル」、「スイカの柵」、「スイカのアーチ」を設置できる DLC「スイカハロウィンセット」が特典として付属する。

※「パッケージ限定版」、「パッケージ通常版」の初回製造分、および「ダウンロード版」の早期購入分の共通特典となります。

※「パッケージ限定版」、「パッケージ通常版」の初回製造分に付属するプロダクトコードの有効期限は2028年6月30日までとなります。

※「早期購入特典」は、「ダウンロード版」の7月2日までのご購入分に付属します。

※DLC特典を入手いただくにはインターネット接続環境が必要になります。

※予約開始タイミングは各販売店様により異なります。

※内容・仕様は予告なく変更になる場合があります。

世界観アート 森川幸人氏コメント

ミームたちの不思議な世界にようこそ!

そそっかしく、好奇心旺盛で、ちょっとわがままで、失敗やケンカを繰り返しながら、だんだんと賢くなっていく

かわいいミームたちをどうぞよろしくお願いいたします。

あわせて、ミームたちのすむ、謎の文明の遺跡をベースにした不思議な世界も楽しんでもらえましたら!

スクリーンショット

(C) Drecom Co., Ltd.

Licensed to and published by Clouded Leopard Entertainment Inc.