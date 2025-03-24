°¦É²¡¦º£¼£»Ô¤Î»³²Ð»ö¡¡±ä¾ÆÂ³¤¯¡¡1000À¤ÂÓÍ¾¤ê¤ËÈòÆñ»Ø¼¨ ¡ÖÁá¤¯¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¡×
°¦É²¸©º£¼£»Ô¤Î»³²Ð»ö¤â±ä¾Æ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
º£¼£»Ô¤Î»³²Ð»ö¤Ï¤¤Î¤¦¸á¸å4»þÁ°¤ËÄÌÊó¤¬¤¢¤ê¡¢°¦É²¸©¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢¤¤ç¤¦¸áÁ°8»þ¤Î»þÅÀ¤Ç¾ÆÂ»ÌÌÀÑ¤Ï¤ª¤è¤½119¥Ø¥¯¥¿¡¼¥ë¤Ë¹¤¬¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤³¤ì¤ò¼õ¤±¡¢¸½¾ì¼þÊÕ¤Î¤¢¤ï¤»¤Æ1000À¤ÂÓÍ¾¤ê¤ËÈòÆñ»Ø¼¨¤¬½Ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ÈòÆñ¤·¤¿½»Ì±
¡ÖÇ³¤¨¤Æ¤¤¤ë¤È¤³¤í¤¬¸«¤¨¤¿¡£¡ÊQ.¤½¤ì¤ò¸«¤¿¤È¤¤Ï¡©¡ËÉÝ¤¤¡£¡Ø¤É¤¦¤·¤è¤¦¡Ù¤È¸À¤¤¤Ê¤¬¤é¡ÊÈòÆñ¤·¤¿¡Ë¡×
¡ÖÁá¤¯¼ý¤Þ¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
°ìÊý¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ë²Ð»ö¤Ë¤è¤ë¤±¤¬¿Í¤ä½»Âð¤Ê¤É¤ÎÈï³²¤Ï³ÎÇ§¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£