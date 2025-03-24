Åìµþ¡¦¾®¶â°æ»ÔµÄÁª¤Ç£Á£É¥á¥¤¥ä¡¼£²¹æ»á¤ÏÍîÁª¡¡£Á£ÉÅÞ¤«¤é½é¤ÎÃÏÊýµÄ°÷ÃÂÀ¸¤Ê¤é¤º
¡¡Åìµþ¡¦¾®¶â°æ»ÔµÄÁª¤¬£²£³ÆüÅê³«É¼¤µ¤ì¡¢£Á£ÉÅÞ¸øÇ§¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Ç¤Ä¤¯¤ëÅÞ¿äÁ¦¤Î£Á£É¥á¥¤¥ä¡¼£²¹æ»á¡ÊËÜÌ¾Èó¸ø³«¡Ë¤ÏÍîÁª¤·¤¿¡£
¡¡£Á£ÉÅÞ¤Ï£Á£É¥á¥¤¥ä¡¼»á¤¬¡Ö£Á£É¤ò³èÍÑ¤·¤¿À¯¼£¡×¡ÖÁÇ´é¤äËÜÌ¾¤ò¸øÉ½¤·¤Ê¤¯¤Æ¤âÁªµó¤ËÎ©¸õÊä¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×¤È·ëÅÞ¤·¡¢ºòÇ¯¤ÎÅÔÃÎ»öÁª¤ä½°±¡Áª¤Ê¤É¤Ë½ÐÇÏ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£ÍýÇ°¤Ë»¿Æ±¤·¤¿£Á£É¥á¥¤¥ä¡¼£´¹æ»á¤¬º£·î¤ÎÅìµþ¡¦ÉðÂ¢Â¼»³»ÔÄ¹Áª¤ËÎ©¸õÊä¤¹¤ë¤âÍîÁª¡££Á£É¥á¥¤¥ä¡¼£²¹æ»á¤¬¾®¶â°æ»ÔµÄÁª¤ËÄ©Àï¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡£Á£ÉÅÞ¤«¤é½é¤ÎÃÏÊýµÄ°÷ÃÂÀ¸¤òÁÀ¤Ã¤¿¤¬¡¢Äê¿ô£²£´¤ËÎ©¸õÊä¼Ô£³£´¿Í¤ÎÍðÀï¤Ç¡¢ºÇ²¼°ÌÍîÁª¤È¤Ê¤Ã¤¿¡££Á£ÉÅÞ¤«¤é¤Ï£¶·î¤ÎÀéÍÕ¡¦Á¥¶¶»ÔÄ¹Áª¤Ë£Á£É¥á¥¤¥ä¡¼£³¹æ»á¤¬½ÐÇÏ¤òÍ½Äê¤·¤Æ¤¤¤ë¡£