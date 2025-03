ポケモンカードゲームが、サントリーコーヒー「BOSS」とのコラボレーション第2弾を展開。

コラボを記念した「ボスex 進化の微糖」が新デザインでリニューアルされるほか、描き下ろしのポケモンカードが付いた「割るだけクラフトボスカフェ 2本パック」も発売されます!

ポケモンカードゲーム サントリー「BOSS」コラボレーション 第2弾

期間:2025年5月6日(火)より順次

問い合わせ:サントリーキャンペーン事務局 TEL.0120-399-310(無料・オペレーター対応)

受付時間 9:00〜17:30(土・日・祝日及び年末年始休業期間を除く)

※事情により、受付時間は変更になる場合があります

※販売店舗様への問い合わせは混乱を招く可能性があるため控えてください

ポケモンカードゲームと、サントリーコーヒー「BOSS」のコラボレーションに第2弾が登場。

コラボ商品「ボスex 進化の微糖」が、新しいデザインにリニューアルして発売されます☆

また、描き下ろしのポケモンカードが付いた「割るだけクラフトボスカフェ 2本パック」を発売。

さらに、ロケット団のボス・サカキをモチーフにした、“サカキのボスジャン”が当たるキャンペーンも実施されます!

「ボスex 進化の微糖」リニューアル

発売日:2025年5月6日(火)

「ボスex 進化の微糖」の「力強い苦味と心地よいキレを両立」した味わいはそのままに、パッケージ側面のデザインを刷新。

3種類のカードデザインをあしらったものにリニューアルして発売されます。

カードデザインは2025年4月18日発売の「ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット」シリーズ拡張パック「ロケット団の栄光」に収録のカードから選出。

サカキとなじみのあるポケモンたちが選ばれています☆

描きおろしポケモンカード付き「割るだけクラフトボスカフェ 2本パック」

発売日:2025年5月20日(火)

※数量に限りがあり、無くなり次第販売終了

※「ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット」シリーズの拡張パック 「ロケット団の栄光」(2025年4月18日(金)発売)に収録される「ロケット団のサカキ」と同じ効果を持つカードです

※ 全国の流通店舗での配布を予定、キャンペーンの状況により、追加実施の可能性があります

※予期せぬ事態などにより、急遽配布を中止する場合があります

※ 同カードは今後、別の方法で配布される可能性があります

「割るだけクラフトボスカフェ」は、牛乳や水と割るだけで、お店のようなぜいたくな味わいのラテやブラックを手軽に楽しめる希釈タイプ飲料。

ポケモンカードゲームとのコラボとして「割るだけクラフトボスカフェ 2本パック」に、ポケモンカード「ロケット団のサカキ」が登場!

「割るだけクラフトボスカフェ 2本パック」には、無糖と甘さ控えめの2種がセットされます。

付属するカードは「BOSS」×「ポケモンカードゲーム」コラボのため、特別に描き下ろされたデザインです☆

サカキのボスジャンが当たる!キャンペーン

応募期間:2025年4月21日(月)9:00 〜5月9日(金)23:59

賞品:ロケット団のボス サカキのボスジャン 5名

※賞品の内容・仕様は変更になる場合があります

ボスXアカウント(@_craftboss)をフォローして、特定のポストをリポストすると応募できる、“サカキのボスジャン”が当たるキャンペーンを実施。

賞品のボスジャンは、ロケット団のボス「サカキ」をモチーフにした、黒が基調のデザインです。

背面のBOSSのロゴにも「サカキ」があしらわれ、特別感があります!

拡張パック「ロケット団の栄光」

発売日:2025年4月18日(金)

2025年4月18日発売される拡張パック「ロケット団の栄光」は、「ポケモンカードゲーム スカーレット&バイオレット」シリーズの新たなパック。

「ボスex 進化の微糖」にあしらわれたポケモン以外にも、様々な「ロケット団のポケモン」が収録されています。

リニューアルデザインの「ボスex 進化の微糖」と、描きおろしポケモンカード付き「割るだけクラフトボスカフェ 2本パック」を発売するほか、“サカキのボスジャン”が当たるキャンペーンも。

2025年5月6日より順次展開となる、ポケモンカードゲーム サントリー「BOSS」コラボレーション 第2弾の紹介でした☆

©2025 Pokémon. ©1995-2025 Nintendo/Creatures Inc. /GAME FREAK inc.

ポケモン・Pokémonは任天堂・クリーチャーズ・ゲームフリークの登録商標です。

