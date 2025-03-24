»³¸ýÇÏÌÚÌé¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤Ê¤É¼õ¾Þ¥é¥Ã¥·¥å¤â¸¬µõ¤Ë¡Ö´ñÀ×¤ÎÏ¢Â³¡×¥Ç¥Ó¥å¡¼ÈëÏÃ¡¢·ÝÌ¾¤ÎÍ³Íè¤âÌÀ¤«¤¹
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³¸ýÇÏÌÚÌé¡Ê£µ£²¡Ë¤¬¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼£²£¸Ç¯ÌÜ¤Ë¤·¤ÆÂç¤¤ÊÃíÌÜ¤ò½¸¤á¤Æ¤¤¤ë¡£ºòÇ¯£¸·î¤ËÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤Î¥·¥Í¥Þ¡¦¥í¥µ£±´Û¤ÇÉõÀÚ¤é¤ì¤¿½é¼ç±é±Ç²è¡Ö»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×¡Ê°ÂÅÄ½ß°ì´ÆÆÄ¡Ë¤¬£Ó£Î£Ó¤Ê¤É¤ÇÏÃÂê¤ò¸Æ¤Ó¡¢Á´¹ñ£³£°£°´Û°Ê¾å¤Ë³ÈÂç¤¹¤ë´ñÀ×Åª¤ÊÂç¥Ò¥Ã¥È¡££±£´Æü¤Ë¤ÏÂè£´£¸²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÇºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤Ëµ±¤¤¤¿¡£½ÐÀ¤ºî¤È¤Ê¤Ã¤¿¡Ö»ø¡½¡×¤Î»£±ÆÈëÏÃ¤Ë²Ã¤¨¤Æ¡¢¥Ç¥Ó¥å¡¼¤Î¤¤Ã¤«¤±¡¢Å¾µ¡¤È¤Ê¤Ã¤¿½Ð²ñ¤¤¡¢·ÝÌ¾¤ÎÍ³Íè¤Ê¤É¡¢º£ºÇ¤â½Ü¤ÊÇÐÍ¥¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤Ã¤¿¡£¡ÊÍÌî¡¡Çî¹¬¡Ë
¡¡½éÂÎ¸³¤ÎÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¼ø¾Þ¼°¡£¥¿¥¥·¡¼¥É»Ñ¤Î»³¸ý¤Ï¡¢¤Þ¤Ð¤æ¤¤¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤¿¡£¡Ö¥É¥¢¤¬³«¤¤¤Æ¡¢²ñ¾ì¤Î·Ê¿§¤¬¹¤¬¤Ã¤¿½Ö´Ö¡¢´¶Æ°¤·¤Þ¤·¤¿¡×¡£ºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤¹¤ë¤È°ÂÅÄ´ÆÆÄ¤È¤¬¤Ã¤Á¤ê¥Ï¥°¤ò¸ò¤ï¤·¡¢ÎÞ¤Ê¤¬¤é¤Ë´î¤Ó¤òÊ¬¤«¤Á¹ç¤Ã¤¿¡£
¡¡±Ç²è³¦¤òÂåÉ½¤¹¤ë´é¤Î°ì¿Í¤È¤·¤Æ¡¢Æ±¤¸¤¯Í¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤Î°½Ìî¹ä¡Ê£´£³¡Ë¡¢Áð¥Ê¥®¹ä¡Ê£µ£°¡Ë¡¢»³ºê¸¿Í¡Ê£³£°¡Ë¡¢²£ÉÍÎ®À±¡Ê£²£¸¡Ë¤ÈÊÂ¤Ó¡¢Æ²¡¹¤È¥ì¥Ã¥É¥«¡¼¥Ú¥Ã¥È¤òÊâ¤¤¤¿¡£¡ÖËÍ¼«¿È¤¬¾Þ¤òÄº¤¤¤¿¤È¤¤¤¦¤è¤ê¡¢±é¤¸¤¿¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¡Ê¹âºä¿·º¸±ÒÌç¡Ë¤¬Äº¤¤¤¿¤â¤Î¡£ÇÐÍ¥¤È¤·¤Æ¤Îµ»Ç½¤¬Ç§¤á¤é¤ì¤¿¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤È¸¬µõ¤Ê»ÑÀª¤òÊø¤µ¤Ê¤¤¡£Æ´¤ì¤ÎÂ¸ºß¤Ç¤¢¤ëÌò½ê¹»Ê¡Ê£¶£¹¡Ë¤È¤âÂÐÌÌ¤·¡¢¡Ö°µÅÝÅª¤ÊÂ¸ºß´¶¡£²þ¤á¤ÆÌò½ê¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤ÊÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¤Èµ¤»ý¤Á¤ò¿·¤¿¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡Æ£ÅÄ¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¡Ê£²£°£±£°Ç¯»àµî¡¢µýÇ¯£·£¶¡Ë¤¬¼ç±é¤·¤¿»þÂå·à¥É¥é¥Þ¡Ö·õµÒ¾¦Çä¡×¡¢£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡Ö³ùÁÒÅÂ¤Î£±£³¿Í¡×¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¤·¡¢·ø¼Â¤Ê¼Çµï¤È»¦¿Ø¤¬Ì¥ÎÏ¤Î£µ£²ºÐ¡£¡Ö»ø¡½¡×¤Ç½é¤á¤Æ¼ç±é¤ò·Ð¸³¤·¤Æ¡Ö¼þ¤ê¤Î³§¤µ¤ó¤Ë¥¥ã¥é¥¯¥¿¡¼¤òºî¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤ÆÈ¯¸«¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¤Ç¤¤ë¤³¤È¤Ê¤é¡¢¤Þ¤¿¼ç±é¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤ß¤¿¤¤¡×¤È°ÕÍß¤òÇ³¤ä¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¡Ö»ø¡½¡×¤ÎÂçÌö¿Ê¤Ï¡Ö£±´Û¤«¤é£³£°£°´Û¡×¤È¤¤¤¦¥Õ¥ì¡¼¥º¤Ç¾Ò²ð¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤¬¡¢¤½¤ì°ÊÁ°¤Ë¤â¶ìÏ«¤¬¤¢¤Ã¤¿¡£¡Ö±Ç²è´Û¤Ç¤Î¸ø³«¤É¤³¤í¤«¡¢»þÂå·à¤ÎÊ±Áõ¡Ê¤Õ¤ó¤½¤¦¡Ë¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾ìÌÌ¤Î¥ê¥Æ¥¤¥¯¡Ê»£¤êÄ¾¤·¡Ë¤¬È¯À¸¤·¤¿¤ê¡¢»£±ÆÃæ¤ÏºîÉÊ¤¬´°À®¤¹¤ë¤Î¤«¡¢ÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡×¡£¥·¥Í¥Þ¡¦¥í¥µ¤Ç¤Î¾å±Ç¤¬·è¤Þ¤ê¡Ö¤ä¤Ã¤È±Ç²è´Û¤Ç¸«¤Æ¤â¤é¤¨¤ë¡×¤ÈÂç´î¤Ó¤·¤¿¤Î¤òºòÆü¤Î¤³¤È¤Î¤è¤¦¤Ë³Ð¤¨¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡°ÂÅÄ´ÆÆÄ¤¬´ÆÆÄ¡¢µÓËÜ¡¢ÊÔ½¸¡¢»£±Æ¤Ê¤É£±£±Ìò°Ê¾å¤ò¤³¤Ê¤·¤¿¼«¼ç±Ç²è¤¬¡¢ÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÎºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤Þ¤Ç¾å¤êµÍ¤á¤¿¡£Ì¡²è¤Î¤è¤¦¤Ê±É¸÷¤Îµ°À×¤Ë¡Ö¸½¼Â¤Çµ¯¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤Ê¤Î¤«¡¢º£¤Ç¤â¿®¤¸¤é¤ì¤Ê¤¤¡£ËÜÅö¤Ë´ñÀ×¤ÎÏ¢Â³¡£¤³¤Î¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¼«ÂÎ¤¬±Ç²è¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¤Ç¤¹¤è¤Í¡£¤Ç¤â¡¢¤³¤Î´ë²è¤ò½Ð¤·¤¿¤éÀäÂÐ¡¢¥Ü¥Ä¤Ë¤Ê¤ê¤½¤¦¡£ËÜÅö¤Ë¤Ó¤Ã¤¯¤ê¡£¤¤¤Þ¤À¤Ë¼Â´¶¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×¤È¶½Ê³¤òÍÞ¤¨¤¤ì¤Ê¤¤¡£
¡¡¹â¹»»þÂå¤«¤é¥¤¥ó¥Ç¥£¡¼¥º±Ç²è¤¬Âç¹¥¤¤À¤Ã¤¿¡£Âç³ØÂ´¶È¸å¡¢¥¢¥ë¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Ê¤¬¤é¥¨¥¥¹¥È¥é¤È¤·¤ÆÌò¼Ô¤ÎÆ»¤Ø¡£¥Ç¥Ó¥å¡¼ºî¤Î±Ç²è¡ÖÀï¾ì¤Ëºé¤¯²Ö¡×¡Ê£±£¹£¹£¸Ç¯¡Ë¤Ï¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤ÇÌò¤ò¤Ä¤«¤ó¤À¡£¡Ö²¿¤Î¥¹¥¥ë¤â¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢½®ÌÚ°ìÉ×¤µ¤ó¤Î¡Ø¹â¹»»°Ç¯À¸¡Ù¤òÂçÀ¼¤Ç²Î¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£¤½¤Î¸å¡¢éðÀî¹¬Íº»á¡Ê£±£¶Ç¯»àµî¡¢µýÇ¯£¸£°¡Ë±é½Ð¤ÎÉñÂæ¡Ö»°¿Í»ÐËå¡×¡Ê£°£°Ç¯¡Ë¤Ë½Ð±é¤·¡¢±éµ»¤Î´ðËÜ¤ò³Ø¤ó¤À¡£
¡¡ËÜÌ¾¤ÏËêÌð½¨µª¡Ê¤Þ¤¤ä¡¦¤Ò¤Ç¤Î¤ê¡Ë¤À¡£¡ÖÄÁ¤·¤¤Ì¾»ú¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÉÔÅÔ¹ç¤Ê¤³¤È¤¬¤¢¤ë¤«¤Ê¤È·ÝÌ¾¤Ë¡£¡Ø¤Þ¤¤ä¡Ù¤È¤¤¤¦¶Á¤¤¬¹¥¤¤À¤«¤é²¼¤ÎÌ¾Á°¤Ë»È¤¤¤Þ¤·¤¿¡×¡£À«Ì¾È½ÃÇ¤Ë¾Ü¤·¤¤ÃÎ¤ê¹ç¤¤¤Ë¡Ö½Ð¿ÈÃÏ¤Î²¬»³¤ÎÎÙ¤¬»³¸ý¡£ÇÏ¤ÈÁêÀ¤¬¤¤¤¤¤«¤éÇÏÌÚÌé¡×¤ÈÌ¿Ì¾¤µ¤ì¤¿¤¬¡¢¡Ö²¬»³¤ÎÎÙ¤Ï¹Åç¤Ç¤¹¤è¡×¤ÈÈ¿ÏÀ¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡Ö¹ÅçÇÏÌÚÌé¤¸¤ã¸ìÏ¤¤¬°¤¤¤«¤é»³¸ý¡×¤È¸À¤ï¤ì¡¢¡Ö¤½¤ó¤ÊÅ¬Åö¤Ç¤¤¤¤¤Î¤«¡Ê¾Ð¡Ë¡£¤½¤ì¤ËÇÏ¤â¤½¤ì¤Û¤É¹¥¤¤¸¤ã¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£º£¤Ç¤Ïµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¤Í¡×¤È¶ì¾Ð¤·¤¿¡£
¡¡´¶³Ð¤¬¸¦¤®À¡¤Þ¤µ¤ì¤¿ÇÐÍ¥¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡ÖÀ¤³¦¤Î¥ß¥Õ¥Í¡×¤È¾Î¤µ¤ì¤¿Ì¾Í¥¡¦»°Á¥ÉÒÏº¤µ¤ó¡Ê£¹£·Ç¯»àµî¡¢µýÇ¯£·£·¡Ë¤Ë¤Ï±Ç²è¡ÖÀÖ¤Ò¤²¡×¡Ê¹õß·ÌÀ´ÆÆÄ¡¢£¶£µÇ¯¡Ë¤Î»£±ÆÃæ¡¢¡ÖÌôÈ¢¤ËÌô¤¬Æþ¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×¤È·ãÅÜ¤·¤¿¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤¬¤¢¤ë¡£¡ÖÌô¤Ï±Ç²è¤Ë¤Ï±Ç¤é¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¡£¤Ç¤â¡¢Ìô¤¬¤Ê¤¤¤ÈÉÔ°Â¤Ç±éµ»¤¬¤Ç¤¤Ê¤¤¤¯¤é¤¤¡¢ÂÎ¤¬µñÀä¤·¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¤½¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤Ëµ¤¤Å¤¯ÇÐÍ¥¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¤¡×¤È»×¤¤¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡¢¡»³¸ý¡¡ÇÏÌÚÌé¡Ê¤ä¤Þ¤°¤Á¡¦¤Þ¤¤ä¡Ë
¡¡¢§À¸¤Þ¤ì¡¡£±£¹£·£³Ç¯£²·î£±£´Æü¡¢²¬»³¸©¡££µ£²ºÐ
¡¡¢§·ÐÎò¡¡µþÅÔÀº²ÚÂç·Ý½Ñ³ØÉôÍÎ²è³Ø²ÊÂ´¡££¹£¸Ç¯¤ËÆüÃæ¹çºî±Ç²è¡ÖÀï¾ì¤Ëºé¤¯²Ö¡×¤ÇÇÐÍ¥¥Ç¥Ó¥å¡¼¡£±Ç²è¡Ö¹ðÇò¡×¡Ö±«¤¢¤¬¤ë¡×¡¢¥É¥é¥Þ¡Ö·õµÒ¾¦Çä¡×¥·¥ê¡¼¥º¤Ê¤É¤Ë½Ð±é¡££²£¶Ç¯¤Î£Î£È£ËÂç²Ï¥É¥é¥Þ¡ÖË¿Ã·»Äï¡ª¡×¤Ç¼ÆÅÄ¾¡²È¤ò±é¤¸¤ë
¡¡¢§¥Õ¥¡¥ó¥µ¡¼¥Ó¥¹¡¡¡Ö³¹Ãæ¤ÇÀ¼¤ò¤«¤±¤é¤ì¤¿¤é¡¢¤³¤Á¤é¤«¤é¶á¤Å¤¤¤Æ°®¼ê¤·¤Þ¤¹¡×
¡¡¢§¼ñÌ£¡¡¥´¥ë¥Õ
¡¡¢§¹¥¤¤ÊÇÐÍ¥¡¡¥Õ¥é¥ó¥¹±Ç²è¡Ö±ø¤ì¤¿·ì¡×¡Ö¥Ý¥ó¥Ì¥Õ¤ÎÎø¿Í¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë¥É¥Ë¡¦¥é¥ô¥¡¥ó
¡¡¢§²ÈÂ²¡¡ºÊ¤È»Ò¶¡£²¿Í¡£¡ÖºÊ¤Ï·ÝÇ½³¦¤Î¿Í¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡££Ó£Î£Ó¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢¸øÉ½¤Î»ÅÊý¤¬Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¡£±£¤·¤Æ¤¤¤ë¤ï¤±¤Ç¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡×
¡¡¢§¥µ¥¤¥º¡¡£±£¸£°¥»¥ó¥Á¡¢£·£³¥¥í