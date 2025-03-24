3·î24ÆüÌ¤ÌÀ¡¢ÀÅ²¬¸©ÉÙ»Î»Ô¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ç¹âÎð¤ÎÃËÀ­¤¬Âç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤Ë¤Ï¤Í¤é¤ì¤ë»ö¸Î¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£·Ù»¡¤Ï¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·¤Æ¤¤¤¿ÃË¤ò¸½¾ì¤ÇÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£

¡Ú¼Ì¿¿¡Û»ö¸Î¤Î¾Ü¤·¤¤¾õ¶·¤òÁÜºº¤¹¤ëÀÅ²¬¸©·ÙÉÙ»Î·Ù»¡½ð

²á¼º±¿Å¾½ý³²¤Îµ¿¤¤¤Ç¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÉÙ»Î»Ô»°¥ÄÂô¤Î¼«¾Î¡¢¥È¥é¥Ã¥¯±¿Å¾¼ê¤ÎÃË¡Ê74¡Ë¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢ÃË¤Ï24Æü¸áÁ°5»þº¢¡¢ÉÙ»Î»Ôº£ÀôÈ¬ÃúÌÜ¤Î¸òº¹ÅÀ¤ÇÂç·¿¥È¥é¥Ã¥¯¤ò±¿Å¾¤·±¦ÀÞ¤·¤è¤¦¤È¤·¤¿¤È¤³¤í¡¢Êâ¤¤¤ÆÅÏ¤Ã¤Æ¤¤¤¿¹âÎð¤ÎÃËÀ­¤È¾×ÆÍ¤·¤±¤¬¤ò¤µ¤»¤¿µ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£

¹âÎð¤ÎÃËÀ­¤ÏÉÂ±¡¤Ë±¿¤Ð¤ì¤Þ¤·¤¿¤¬°Õ¼±ÉÔÌÀ¤Î½ÅÂÎ¤Ç¤¹¡£

¸½¾ì¤Î¸òº¹ÅÀ¤Ë¤Ï¿®¹æµ¡¤ä²£ÃÇÊâÆ»¤¬¤¢¤ê¡¢·Ù»¡¤ÎÄ´¤Ù¤ËÂÐ¤·ÃË¤ÏÍÆµ¿¤òÇ§¤á¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£·Ù»¡¤Ï¡¢¹âÎðÃËÀ­¤Î¿È¸µ¤Î³ÎÇ§¤ò¿Ê¤á¤ë¤È¤È¤â¤Ë»ö¸Î¤¬µ¯¤­¤¿¾õ¶·¤ò¾Ü¤·¤¯Ä´¤Ù¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£