ÇÐÍ¥¡¦»³¸ýÇÏÌÚÌé¤µ¤ó¡ÖÆ£ÅÄ¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¤Ï¡Ø°û¤á¡¢°û¤á¡Ù¤ÈÂ©»Ò¤Î¤è¤¦¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¡×¡ÚÎÞ¤È¾Ð¤¤¤Î¼ò¿ÍÀ¸¡Û
¡ÚÎÞ¤È¾Ð¤¤¤Î¼ò¿ÍÀ¸¡Û
¶ÚÆù·Ý¿Í¥Ñ¥Ã¥·¥ç¥ó²°ÎÉ¤µ¤ó¤Ï²Æì¤Ç¥¸¥à¥È¥ì¡¼¥Ê¡¼¤Ë ¤ª¼ò¤¬°ìÀ¸°û¤á¤ë¿ÈÂÎºî¤ê¤ËÉ¬Í×¤Ê¤³¤È
¡¡»³¸ýÇÏÌÚÌé¤µ¤ó¡ÊÇÐÍ¥¡¿52ºÐ¡Ë
¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ¡¡¡¡¡þ
¡¡ÆüËÜ¤Ë¤ª¤±¤ëºÇÂç¤Î±Ç²è¤Îº×Åµ¡¢Âè48²óÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤¬³«ºÅ¤µ¤ì¡¢»³¸ýÇÏÌÚÌé¤µ¤ó¤¬¼ç±é¤·¤¿¡Ö»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×¡Ê°ÂÅÄ½ß°ì´ÆÆÄ¡Ë¤¬ºÇ¹â¤Î±ÉÍÀ¡¢ºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¤¿¡£Æ±±Ç²è¤Ï»³¸ý¤µ¤ó¤¬Í¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¡¢Âè37²óÆü´©¥¹¥Ý¡¼¥Ä±Ç²èÂç¾Þ¡¦ÀÐ¸¶Íµ¼¡Ïº¾Þ¤ÈÂè67²ó¥Ö¥ë¡¼¥ê¥Ü¥ó¾Þ¤Ç¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò³ÍÆÀ¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢24Ç¯¤Î±Ç²è³¦¤ÎÂæÉ÷¤ÎÌÜ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºîÉÊ¡£ËëËö¤«¤é¸½Âå¤Ë¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥×¤¹¤ë»ø¤òÉÁ¤¯°ÕÍßºî¤Ë¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤·¤¿»³¸ý¤µ¤ó¤ËÏÃ¤òÊ¹¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¼èºà¤Î¤ªÏÃ¤ò¼õ¤±¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿»þ¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê°û¤á¤Ê¤¤¤«¤éÂç¾æÉ×¤«¤Ê¤¢¤È¤Á¤ç¤Ã¤ÈÉÔ°Â¤Ç¤·¤¿¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤¢¤Þ¤ê´üÂÔ¤·¤Ê¤¤¤Ç¤¯¤À¤µ¤¤¤Í¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡¤½¤ÎÁ°¤Ë¡¢ºÇ½é¤Ë¡¢¤É¤¦¤·¤ÆÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤ò¤ªÏÃ¤·¤·¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¶¿Î¤¤Î²¬»³¤ò½Ð¤Æ¡¢Âç³Ø¤Ë¤Ï¿äÁ¦¤ÇµþÅÔ¤ÎÈþ½Ñ·Ï¤Ë¹Ô¤¤Þ¤·¤¿¡£¤¿¤À¡¢¤¢¤Æ¤â¤Ê¤¯Âç³Ø»þÂå¤ò²á¤´¤·¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Æ´¤ì¤À¤Ã¤¿ÂçÅÔ²ñ¡¦Åìµþ¤Ç¤ä¤ê¤¿¤¤¤³¤È¤ò¸«¤Ä¤±¤¿¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¿È¤Î²ó¤ê¤ÎÊª¤ò¤¹¤Ù¤Æ½èÊ¬¤·¡¢¥Ð¥¤¥¯¤ÇÅìµþ¤Ë¸þ¤«¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤½¤Îº¢¤Ï¤Þ¤ÀÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤í¤¦¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤Á¤ç¤Ã¤ÈÌ´¤¬¤Ê¤¤ÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤±¤É¡Ê¾Ð¡Ë¡£
¡¡Åìµþ¤Ë½Ð¤ÆÍè¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¤ËÃë¤âÌë¤âÆ¯¤¯À¸³è¤Ç¤¹¡£µß¤ï¤ì¤¿¤Î¤Ï³°¸«¡¢¥ë¥Ã¥¯¥¹¤ÇË«¤á¤é¤ì¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£Ìò¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤Î¤â¤½¤ì¤¬¤¤Ã¤«¤±¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤Ç¤â¡¢¤Þ¤ÀÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤ì¤ë¤Ê¤ó¤Æ»×¤Ã¤Æ¤â¤¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤±¤É¤Í¡£
¡¡ÌÜÉ¸¤¬¤Ï¤Ã¤¤ê¤¹¤ë¤Î¤Ï¾Ò²ð¤µ¤ì¤¿ºÇ½é¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Î¸½¾ì¤Ç¤ß¤¸¤á¤Ê·Ð¸³¤ò¤·¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤¿¤Ã¤¿2¹ÔÄøÅÙ¤Î¥»¥ê¥Õ¤ò¤Þ¤Ã¤¿¤¯¸À¤¨¤Ê¤«¤Ã¤¿¡£³¨¤ä²»³Ú¤Î¤³¤È¤Ï´ïÍÑ¤Ë¤Ç¤¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡¢¤½¤Î»þ¤Ë²¿¤â¤Ç¤¤Ê¤¤¤³¤È¤¬¤¹¤´¤¤¥·¥ç¥Ã¥¯¤Ç¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤¢¤Ã¤¿¼«¿®¤ß¤¿¤¤¤Ê¤â¤Î¤¬ÌÚ¤ÃÃ¼¤ß¤¸¤ó¤ËÂÇ¤ÁºÕ¤«¤ì¤¿»×¤¤¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ì¤Ç¤Ê¤Ë¤¯¤½¤È»×¤Ã¤Æ¡¢Ìò¼Ô¤òÌÜ»Ø¤¹¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¤¹¡£
¡¡ÉñÂæ¤È¤«¡¢±Ç²è¤ä¥Æ¥ì¥Ó¤Ë¾¯¤·¤º¤Ä½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¡¢Å¾µ¡¤Ï30ºÐ¤Î»þ¤Ç¤¹¡£¡Ö·õµÒ¾¦Çä¡×¡Ê¥Õ¥¸¥Æ¥ì¥Ó·Ï¡Ë¤Î½Ð±é¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿¡£¤½¤ì¤Þ¤Ç¤Ï¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯»Å»ö¤Ë¸Æ¤Ð¤ì¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê¾õÂÖ¤¬Â³¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¤«¤é¡£¡Ö·õµÒ¾¦Çä¡×¤¬¤Ê¤±¤ì¤ÐÂ¿Ê¬¡¢¿©¤Ù¤Æ¤¤¤±¤Ê¤«¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÍ¤ÎÌò¤ÏÆ£ÅÄ¤Þ¤³¤È¤µ¤ó¤¬±é¤¸¤ë½©»³¾®Ê¼±Ò¤ÎÂ©»Ò¡¢Âç¼£Ïº¤Ç¤¹¡£98Ç¯¤Ë»Ï¤Þ¤Ã¤Æ¤«¤é±é¤¸¤Æ¤¤¤¿¤Î¤ÏÅÏÉôÆÆÏº¤µ¤ó¤Ç¤·¤¿¡£ÅÏÉô¤µ¤ó¤Ï°ËÃ°½½»°´ÆÆÄ¤Î¡ÖÀÅ¤«¤ÊÀ¸³è¡×¤ÇÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¿·¿ÍÇÐÍ¥¾Þ¤ÈÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¼õ¾Þ¤·¡¢¤¹¤´¤¤¿Íµ¤¤Ç¤·¤¿¡£¸å³ø¤Ç½Ð¤ë¤³¤È¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ËÍ¤ÏÌ¾Á°¤âÃÎ¤é¤ì¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤â¤Î¤¹¤´¤¤¥×¥ì¥Ã¥·¥ã¡¼¤Ç¤¹¡£¾®Ê¼±Ò¤Î¼ã¤¤±ü¤µ¤ó¤Î¤ª¤Ï¤ë¤ò±é¤¸¤ë¤Î¤Ï¡Ö¤ª¤·¤ó¡×¤ÇÅ·ºÍ»ÒÌò¤È¸À¤ï¤ì¤¿¾®ÎÓ°½»Ò¤µ¤ó¤Ç¤¹¡£ÅÏÉô¤µ¤ó¤ÎÁê¼êÌò¤Î»°Åß¤ÏÂçÏ©·ÃÈþ¤µ¤ó¤«¤é»ûÅç¤·¤Î¤Ö¤µ¤ó¤ËÂå¤ï¤ê¤Þ¤·¤¿¡£»ûÅç¤µ¤ó¤âÉñÂæ¤ÎÀ¤³¦¤Ç¤Ï¤½¤Îº¢¤«¤éÈô¤ÖÄ»¤òÍî¤È¤¹Àª¤¤¤ÎÌ¾½÷Í¥¡£¾®ÎÓ¤µ¤ó¡¢»ûÅç¤µ¤ó¤È¤ÏÆ±µéÀ¸¤Ç¤¹¤¬¡¢ËÍ¤À¤±¤É¤³¤Î¿ÍÃ¯¤È¤¤¤¦´¶¤¸¤Ç¤¹¤«¤é¤Í¡£ºÇ½é¤Î»£±Æ¤Ç°ì½ï¤Ë¤´¤Ï¤ó¤ò¿©¤Ù¤¿»þ¤Ê¤ó¤Æ¡¢¤´¤Ï¤ó¤¬¹¢¤òÄÌ¤é¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
¡¡µ¯ÍÑ¤µ¤ì¤¿¤Î¤ÏËÍ¤¬ÅÏÉô¤µ¤ó¤Î»öÌ³½ê¤Î¸åÇÚ¤À¤Ã¤¿¤È¤¤¤¦¤Î¤¬¤Ò¤È¤Ä¡£¤½¤ì¤«¤éµþÅÔ¤Î»£±Æ½ê¤Ë°ìÅÙ¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ë¡¢¥×¥í¥Ç¥å¡¼¥µ¡¼¤¬ÃÓÇÈÀµÂÀÏº¤µ¤ó¤Î¸¶ºî¤Ë½Ð¤ÆÍè¤ëÂç¼£Ïº¤ÎÉ÷ÂÎ¤¬ËÍ¤Ë»÷¤Æ¤¤¤ë¤È»×¤Ã¤¿¤³¤È¡£¤Ê¤ó¤È¤Ê¤¯ËÍ¤Ç¤¤¤±¤ë¤«¤â¤È¤¤¤¦¤³¤È¤À¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£
¼çÌò¤ÎÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤¬°ìÈÖ½é¤á¤Ë¤ªÅ¹¤ËÍè¤Æ¡¢¤â¤Æ¤Ê¤·¤¿
¡¡ËÜÂê¤Î¤ª¼ò¤ÎÏÃ¤ò¤¹¤ë¤È¡¢Åö»þ¡¢Ãë¤Ï¹©»ö¸½¾ì¤ÇÆ¯¤¡¢Ìë¤Ï¥Ð¡¼¥Æ¥ó¥À¡¼¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤Þ¤·¤¿¡£¥Ð¡¼¤Ç¤Ï¤è¤¯°û¤ó¤Ç¤¤¤Þ¤·¤¿¤Í¡£ËèÆü¡¢¤ªµÒ¤µ¤ó¤È°ì½ï¤Ë°û¤ß¤Ê¤¬¤é¥ï¥¤¥ï¥¤¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤¿¤À¡¢ËÍ¤Ï°û¤á¤ë¥¿¥¤¥×¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£2ÇÕÌÜ¤Ë¤ÏÆ¬¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¡£ÌµÍý¤ä¤ê°û¤ó¤Ç¤¤¤ë´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¡£¤â¤Á¤í¤ó¿ì¤¦¤Þ¤Ç¤¤¤¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ö·õµÒ¾¦Çä¡×¤Ë½Ð¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤«¤é¤Ï¡¢¤È¤Ë¤«¤¯Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ë¤«¤ï¤¤¤¬¤Ã¤Æ¤â¤é¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¤´Â¸¤¸¤Î¤è¤¦¤ËÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤ª¼ò¤ÎÀÊ¤¬Âç¹¥¤¤Ç¤·¤¿¡£ÉñÂæ¤¬½ª¤ï¤Ã¤Æ¤«¤é¡¢»Å»ö¤¬¤Ê¤¤»þ¤ÏËèÆü¤Ç¤¹¡£º£Æü¤ÏÌò¼ÔÁ´°÷¤È¤«¡¢¼çÍ×¤Ê¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤«¡¢²»¶Á¥Á¡¼¥à¡¢ÊÔ½¸¥Á¡¼¥à¡¢¥¹¥¿¥Ã¥Õ¥Á¡¼¥à¤ÈÊ¬¤±¤ÆËèÆü·«¤ê½Ð¤¹¤ó¤Ç¤¹¡£
¡¡Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤Î¤³¤È¤Ç¤â¤Ã¤È¤â°õ¾ÝÅª¤À¤Ã¤¿¤Î¤Ï¡¢¼çÌò¤Ç°ìÈÖÈè¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ë¡¢¤ß¤ó¤Ê¤ò¾·¤¯Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤¬¤¤¤Ä¤â°ìÈÖ½é¤á¤Ë¤ªÅ¹¤ËÍè¤Æ¡¢¤â¤Æ¤Ê¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤ò¸«¤Æ¡¢¿Í¤Ã¤Æ¤³¤¦¤¤¤¦¤³¤È¤¬Âç»ö¤Ê¤ó¤À¤È¶µ¤ï¤Ã¤¿¡£ËÍ¤â¤³¤¦¤¤¤¦¤Õ¤¦¤Ë¤ä¤é¤Ê¤¤¤È¤¤¤±¤Ê¤¤¤È»×¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ÉÔ»×µÄ¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤¬¡¢Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤¬¿ì¤Ã¤¿»Ñ¤ò¸«¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤¢¤Î¤Þ¤ó¤ÞÍÛµ¤¤Ç¤ª¤·¤ã¤Ù¤ê¤¬¤¦¤Þ¤¯¤Æ½ª»Ï¡¢¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤ë¡£¥ï¥¤¥ó¤È¤«°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤Î¤«¤Ê¡£Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤¬²¿¤ò°û¤ó¤Ç¤¤¤¿¤«¡¢»×¤¤½Ð¤½¤¦¤È¤·¤Æ¤â»×¤¤½Ð¤»¤Ê¤¤¤Ç¤¹¡£¤½¤ó¤Ê°û¤ßÊý¤ò¤¹¤ëÊý¤Ç¤·¤¿¡£
¡¡ËÍ¤Ï¤È¤¤¤¦¤È¡¢Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤ÎÂ©»Ò¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¡ÖÇÏÌÚÌé¡¢°û¤á¡¢°û¤á¡×¤È¸À¤ï¤ì¤ë¤È¡¢¡Ö¥Ï¡¼¥¤¡×¤Ê¤ó¤Æ´Å¤¨¤Æ¤¤¤¿¤«¤é¡£¼þ¤ê¤Î¿Í¤Ï¤½¤ó¤ÊËÍ¤ò¥Ò¥ä¥Ò¥ä¤·¤Æ¸«¤Æ¤¤¤¿¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤«¤Ê¡£¼ºÎé¤Ê¤³¤È¤Ï¤·¤Ê¤¤¤±¤É¡¢Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤ß¤¿¤¤¤Ë¤¹¤´¤¤¿Í¤Î²û¤Ë¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤âÌµ¼Ùµ¤¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤«¤é¡¢Âç¾æÉ×¤«¤È¡£
¡¡Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¹ë²÷¤Ê¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤â°ã¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£¼Ö¤Ï»ý¤Ã¤Æ¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤é¤Ê¤¯¤Æ¡¢°ÜÆ°¤Ï¤¤¤Ä¤â¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤µ¤ó¤È¥¿¥¯¥·¡¼¤Ç¤·¤¿¡£»þ·×¤Ê¤ó¤«¡Ö¤³¤ì¡¢¤â¤é¤Ã¤¿¤ó¤ä¡×¤È´î¤ó¤Ç¤¤¤ë¤Î¤Ç¸«¤»¤Æ¤â¤é¤Ã¤¿¤é¡¢µ¶Êª¤Î¥Õ¥é¥ó¥¯¡¦¥ß¥å¥é¡¼¤À¤Ã¤¿¤ê¡£ÍÎÉþ¤â¡Ö¤³¤ì¤¬Ãå¤ä¤¹¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¥¢¥Ð¥¯¥í¤Ç¤·¤¿¡£ÊªÍß¤Ï¤Þ¤Ã¤¿¤¯¤Ê¤¤Êý¤Ç¤·¤¿¤Í¡£¤ª¶â¤ò»È¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ï¿Í¤òÏ¢¤ì¤Æ¤Î°û¤ß¿©¤¤¤¯¤é¤¤¤À¤Ã¤¿¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°û¤á¤Ê¤¤¤È¤Ï¤¤¤¨¡¢¼ºÇÔ¤â¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£Æ¬¤¬ÄË¤¯¤Ê¤ë¤·¡¢ÉáÄÌ¤Î¼ò¤Ç¤Ï¿ì¤ï¤Ê¤¤¤«¤é¡¢¤¢¤ë»þ°û¤ó¤À¤Î¤¬¥Æ¥¡¼¥é¤Ç¤¹¡£¤½¤ì¤âµ¤¤Å¤«¤Ê¤¤¤¦¤Á¤Ë¥Ü¥È¥ë¤ò¶õ¤±¤Æ¤¤¤¿¡£¤â¤¦µ²±¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¿ì¤Ã¤Ñ¤é¤Ã¤ÆÆ»Ã¼¤ÇÅÝ¤ì¤Æ¤¤¤Æ¡¢¤½¤Î¾ì¤Ë¤¤¤¿¿Í¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡¢¥¿¥¯¥·¡¼¤Ë¾è¤»¤é¤ì¤Æ¤Ê¤ó¤È¤«µ¢¤Ã¤¿¤è¤¦¤Ç¤¹¡£ÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤é¡¢²¶¡¢¤É¤¦¤·¤Á¤ã¤Ã¤¿¤ó¤À¤í¤¦¡¢¤³¤³¤Ï¤É¤³¡¢¤È¤¤¤¦¾õÂÖ¤À¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£
ÉáÃÊ¤Ï²È°û¤ß¤Ç¤ª¼ò¤ÎÌ£Èæ¤Ù
¡¡¤³¤Î¤¿¤Ó¡Ö»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤ÏÆüËÜ¥¢¥«¥Ç¥ß¡¼¾Þ¤ÇºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¡¢ËÍ¼«¿È¤âÍ¥½¨¼ç±éÃËÍ¥¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡Ö»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤Î¸ø³«¤ÏÃÓÂÞ¤Î¥·¥Í¥Þ¡¦¥í¥µ1´Û¤«¤é¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤Þ¤·¤¿¡£Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤ÏÅìµþ¡¦ÃÓÂÞ¤Î¤ªÀ¸¤Þ¤ì¤Ç¡¢½ÐÀ¸ÃÏ¤Ï¥·¥Í¥Þ¡¦¥í¥µ¤Î¶á¤¯¤À¤Ã¤¿¤½¤¦¤Ç¤¹¡£Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤ÏË´¤¯¤Ê¤ëÁ°¤Ï¤´ÉÂµ¤¤ò¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£ËÜÅö¤Ï¤â¤¦°ìËÜÉñÂæ¤ò¤ä¤ëÍ½Äê¤Ç¤·¤¿¤¬¡¢¤Ç¤¤Ê¤¯¤Ê¤ê¡¢¤½¤Î¤³¤È¤òµ¤¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£É¡¤«¤é¥Á¥å¡¼¥Ö¤òÆþ¤ì¤ÆÅÀÅ©¤ò¤·¤Æ¤¤¤ë¾õÂÖ¤Î»þ¤Ë¡¢ËÍ¤Ë¡ÖÉñÂæ¤Ç¤¤Ê¤¯¤Æ¤´¤á¤ó¤Ê¡£¤³¤Î¼Ú¤ê¤ÏÉ¬¤ºÊÖ¤¹¤«¤é¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤½¤ì¤¬ºÇ´ü¤Î¸ÀÍÕ¤Ç¤·¤¿¡£¤½¤ÎÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤¬¤ªÀ¸¤Þ¤ì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¾ì½ê¤«¤é¸ø³«¤µ¤ì¡¢Â¿¤¯¤Î¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¯¤³¤È¤¬¤Ç¤¡¢¤¢¤Î»þ¤Î¸ÀÍÕ¤¬¡Ö¤³¤ì¤«¤â¡×¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤È¤Î¸«¤¨¤Ê¤¤¤Ä¤Ê¤¬¤ê¤ò´¶¤¸¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤¤¤Ä¤â¤´¼«¿È¤Î¤³¤È¤Ï¡Ö»°Ê¸Ìò¼Ô¡×¤È¤ª¤Ã¤·¤ã¤Ã¤Æ¤¤¤¿¡£¤Ç¤â¡¢¤½¤¦¤½¤¦¤¿¤ëÊý¡¹¤¬¡Ö·õµÒ¾¦Çä¡×¤Ë½Ð¤Æ¤é¤·¤Æ¡¢Ã¯¤â¤¬¡ÖÆ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤¹¤´¤¤¡×¤È¸À¤Ã¤Æµ¢¤Ã¤Æ¤¤¤«¤ì¤¿¡£Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤Ï¤ª¾Ð¤¤¤ä²Î¤«¤éÆþ¤Ã¤¿¤«¤é¡¢º¬¤Ã¤«¤é¤ÎÌò¼Ô¤¸¤ã¤Ê¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤È¤³¤í¤¬¤¢¤Ã¤¿¤ó¤Ç¤·¤ç¤¦¤Í¡£¡Ö»°Ê¸Ìò¼Ô¡×¤ÈÈÜ²¼¤·¤¿¤è¤¦¤Ê¸À¤¤Êý¤ò¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢¤½¤Î¤»¤¤¤À¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡ËÍ¤âÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤ê¤¿¤¯¤ÆÌò¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¡£¤Ç¤¹¤«¤é¡¢¤É¤³¤Þ¤Ç¤¤¤Ã¤Æ¤â¥¹¥«¥¹¥«¤·¤¿´¶¤¸¤¬¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Ìò¼Ô¤È¤·¤Æ¤Ê¤«¤Ê¤«¤¦¤Þ¤¯¤Ê¤é¤Ê¤¤¡£¤³¤¦¤·¤Æ¤¤¤í¤ó¤Ê±Ç²è¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¡Ö»°Ê¸Ìò¼Ô¡×¤È¸À¤Ã¤Æ¤¤¤¿Æ£ÅÄ¤µ¤ó¤Îµ¤»ý¤Á¤¬¾¯¤·¤À¤±¤ï¤«¤ëµ¤¤¬¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ö»ø¥¿¥¤¥à¥¹¥ê¥Ã¥Ñ¡¼¡×¤Î»£±Æ¤Ç¤Ï¤Û¤È¤ó¤É°û¤ßÊâ¤«¤Ê¤«¤Ã¤¿¤Ç¤¹¤Í¡£¥Û¥Æ¥ë¤Ë°ì¿Í¤Ç¤¤¤ë¤³¤È¤¬Â¿¤«¤Ã¤¿¡£¥³¥ó¥Ó¥Ë¤Ç°û¤ßÊª¤òÇã¤Ã¤Æ¤¤Æ¡¢Éô²°°û¤ß¤·¤¿¤ê¡£´ðËÜ¡¢ÉÕ¤¹ç¤¤¤¬°¤¤¤·¡¢°ÂÅÄ½ß°ì´ÆÆÄ¤â¤½¤ó¤Ê¤Ë°û¤Þ¤Ê¤¤¿Í¤À¤«¤é¡£¥Ñ¥Ã¤È¤ä¤Ã¤¿¤Î¤ÏÍ£°ì¡¢Âçºå¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»þ¤Ç¤¹¤Í¡£±Ç²è¤ÎÃæ¤Ç½»¿¦¤Î±ü¤µ¤ó¤ò±é¤¸¤¿¹Èèß»Ò¤µ¤ó¤¬Âçºå¤ÇÅ¹¤ò¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢5¡¢6¿Í¤Ç¤ªÈè¤ì¤µ¤ó²ñ¤ò¤ä¤ê¤Þ¤·¤¿¡£ÉáÃÊ¤Ï²È¤Ç°û¤à¤³¤È¤¬Â¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡£ÆüËÜ¼ò¤È¤«¾ÆÃñ¡¢¥ï¥¤¥ó¡£¤ª¼ò¤ÎÌ£¤¬·ù¤¤¤Ê¤ï¤±¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Î¤Ç¡¢Éõ¤òÀÚ¤Ã¤Æ¤É¤ó¤Ê´¶¤¸¤«¡¢°û¤ó¤Ç¤ß¤ë¤Î¤¬¹¥¤¤Ç¤¹¡£
¡¡ºÇÍ¥½¨ºîÉÊ¾Þ¤ò¤¤¤¿¤À¤¡¢¼ø¾Þ¼°¤Î¸å¤Ï¤ß¤ó¤Ê¤Ç»×¤¤¤Ã¤¤êÀ¹¤ê¾å¤¬¤ê¤Þ¤·¤¿¡£²þ¤á¤Æ²¿¤«¤ò¤ä¤ë¤Î¤«¡¢´ÆÆÄ¤ä¤ß¤Ê¤µ¤ó¤ÈÁêÃÌ¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÊÊ¹¤¼ê¡áÊ÷ÅÄ½ß¡Ë