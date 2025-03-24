ÊÆÂåÉ½ÃÄ¡¢24Æü¤Ë¥í¥·¥¢Â¦¤È¶¨µÄ¡¡¹õ³¤¤Ç¤ÎÄäÀï¤Ê¤ÉÌÜ»Ø¤¹
Pesha Magid¡¡Pavel Polityuk
[¥ê¥ä¥É/¥¡¼¥¦ £²£´Æü ¥í¥¤¥¿¡¼] - ÊÆ¹ñ¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤Ï£²£´Æü¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÊ¶Áè¤ò½ä¤ê¡¢¥í¥·¥¢Åö¶É¼Ô¤È²ñÃÌ¤·¡¢¹õ³¤¤Ç¤ÎÄäÀï¤È¤è¤ê¹ÈÏ¤ÊÀïÆ®Ää»ß¤Ë¸þ¤±¤¿¿ÊÅ¸¤òÌÜ»Ø¤¹¡£
ÊÆÂåÉ½ÃÄ¤Ï£²£³Æü¤Ë¤Ï¥¦¥¯¥é¥¤¥ÊÅö¶É¼Ô¤È²ñÃÌ¤·¤¿¡£
´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÊÆÂåÉ½ÃÄ¤Ï¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ã²ñµÄ¡Ê£Î£Ó£Ã¡Ë¤Î¾åµé¥Ç¥£¥ì¥¯¥¿¡¼¡¢¥¢¥ó¥É¥ê¥å¡¼¡¦¥Ô¡¼¥¯»á¤È¹ñÌ³¾Ê¹â´±¤Î¥Þ¥¤¥±¥ë¡¦¥¢¥ó¥È¥ó»á¤¬¼çÆ³¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥Û¥ï¥¤¥È¥Ï¥¦¥¹¤Ï²ñÃÌ¤ÎÌÜÅª¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¹õ³¤¤ÇÄäÀï¤ËÃ£¤·¡¢Á¥Çõ¤Î¼«Í³¤Ê¹Ò¹Ô¤ò³ÎÊÝ¤¹¤ë¤³¤È¤À¤È¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¥¦¥©¥ë¥ÄÊÆÂçÅýÎÎÊäº´´±¡Ê¹ñ²È°ÂÁ´ÊÝ¾ãÃ´Åö¡Ë¤Ï£²£³Æü¡¢£Ã£Â£Ó¤ÎÈÖÁÈ¤Ç¡¢ÊÆ¹ñ¡¢¥í¥·¥¢¡¢¥¦¥¯¥é¥¤¥Ê¤ÎÂåÉ½ÃÄ¤¬¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¤Î¼óÅÔ¥ê¥ä¥É¤ÎÆ±¤¸»ÜÀß¤Ë½¸·ë¤·¤¿¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¹õ³¤¤Ç¤ÎÄäÀï¤Î¤Û¤«¡¢Î¾¹ñ´Ö¤Î¡ÖÄäÀï¥é¥¤¥ó¡×¤Ê¤É¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¶¨µÄ¤¹¤ë¤È¤¤¤¦¡£
¥í¥·¥¢Â¦¤Ï¡¢¸µ³°¸ò´±¤Î¥«¥é¥·¥óµÄ²ñ¾å±¡¹ñºÝÌäÂê°Ñ°÷Ä¹¤È¥Ù¥»¥ÀÏ¢Ë®ÊÝ°Â¶É¡Ê£Æ£Ó£Â¡ËÄ¹´±¸ÜÌä¤¬»²²Ã¤¹¤ë¡£
ÊÆ¥Ö¥ë¡¼¥à¥Ð¡¼¥°¡¦¥Ë¥å¡¼¥¹¤Ï£²£³Æü¡¢´Ø·¸¼Ô¤ÎÏÃ¤È¤·¤Æ¡¢ÊÆ¹ñ¤¬¿ô½µ´Ö¤Î¤¦¤Á¤ËÊñ³çÅª¤ÊÄäÀï¤ËÃ£¤¹¤ë¤³¤È¤òË¾¤ó¤Ç¤ª¤ê¡¢£´·î£²£°Æü¤Þ¤Ç¤ÎÄäÀï¹ç°Õ¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤ë¤ÈÊó¤¸¤¿¡£