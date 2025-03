高カカオチョコレートは、「美容や健康に良い」と耳にしたことがあるかもしれません。その理由は、チョコレートの原料であるカカオに含まれる、豊富なポリフェノールや食物繊維にあります。腸活おやつにも、凄くおすすめなのです!今回は、高カカオチョコレートの驚くべき効果とおすすめレシピ。そして注意したい選び方もお伝えします。研究結果を基に、特に腸活やダイエット効果に注目して解説するので、ぜひ最後まで読んで参考にしてみてくださいね!

◆高カカオチョコレートの腸内環境を整える効果高カカオチョコレートには、「食物繊維」「マグネシウム」など大切な成分・栄養素が含まれています。そして、上述の通り「カカオポリフェノール」も豊富なのが最大のポイント!特に「プロシアニジン」と呼ばれるカカオポリフェノールの1種が、色々な効果を持っていると注目されているのです。たとえばソウル国立大学などで行われた研究を参考にすると、以下3つの効果が期待できますよ。(※1)・腸内の良い細菌を増やす効果・ネガティブな感情を減少させる効果・血糖値やコレステロール値を改善する効果など他の研究では、1日2gの高カカオチョコを「6ヶ月間」食べた結果、体重だけではなく体脂肪率も減少することが分かりました。ウエストに関しては、平均して8cm以上も減少していたのです。(※2)◆腸に良い高カカオチョコレートの選び方高カカオチョコレートの効果を最大化するためには、いくつか選び方のポイントがあります。.カオ含有量が多いものを選ぶなぜなら、カカオ含有量が多いほど、上記のプロシアニジンなどカカオポリフェノールの量が多くなるからです! 具体的には「カカオ含有量85%以上」を選ぶことができると、腸活には理想的。¬掬または低糖のものを選ぶ高カカオチョコレートと言っても、製品によって甘さが違います。主に砂糖の量が違っているので、できるだけ少ないものにしましょう。砂糖が悪いわけではないのですが、くれぐれも甘いチョコの食べ過ぎには気をつけましょう。ちなみに筆者は、カカオ含有量70%のチョコでさえ「苦すぎる……」と思っていましたが、今では85%くらいがちょうど良いです。なので、意外と慣れるのかもしれません(笑)。まあそれはいいとして、ここからはチョコレートを使ったおすすめの腸活レシピをご紹介しますね!◆<簡単レシピ>しっとり腸活生チョコグルト<材料>チョコレート…30g(カカオ70%くらいがおすすめです)ヨーグルト…50g(豆乳ヨーグルトでもOK)きな粉…5g(大さじ1)◆<作り方>.茵璽哀襯箸箸な粉を耐熱容器に入れて混ぜたら、レンジ600Wで40秒チンします。◆,修海縫船腑灰譟璽箸鯏蠧して混ぜ溶かしたら、ラップに乗せる。好きな形に成型したら、冷凍庫で30分ほど冷やして完成です! 時間がある時は、冷蔵庫で2時間ほど冷やしてもOKです。使用するチョコレートによって甘さが異なるので、お好みでラカントや砂糖を足しましょう! 大さじ1杯くらいが目安です。蜂蜜を少し加えるのもおすすめですよ!◆チョコレートは腸に良い! ただし選び方に注意しよう今回は、高カカオチョコレートの腸活効果やダイエットにも良いところ、そしておすすめレシピもご紹介しました。ぜひチョコレートを買う際は、カカオ含有量に注目してみてくださいね。また、記事中でも少し触れていますが、高カカオチョコレートに含まれるカカオポリフェノールは、脳に良い働きも注目されています! ぜひおやつや、ちょっとしたデザートに、高カカオチョコレートを適度に取り入れていきましょう!出典(※1)Ji-Hee Shin「Consumption of 85% cocoa dark chocolate improves mood in association with gut microbial changes in healthy adults: a randomized controlled trial」(2022)(※2)Aldo Leyva-Soto「Daily Consumption of Chocolate Rich in Flavonoids Decreases Cellular Genotoxicity and Improves Biochemical Parameters of Lipid and Glucose Metabolism」(2018)<文・料理写真/腸活の研究家ざっきー>【腸活の研究家ざっきー】腸活の研究家。「健康と体作りを後回しにしない」をモットーに、フォロワー11万人のInstagramでは、論文を元にした腸活情報や腸が整うレシピを発信中。Instagram:@zakii312、Twitter:@chokatu_zakii