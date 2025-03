24日放送のTBS系『ラヴィット!』(前8:00)では、Travis Japanのメンバーと『ラヴィット!』月曜メンバー選抜軍による「ビリビリPK合戦」が行われた。同ゲームは、攻撃側が相手チームのメンバーから「ビリビリ」を食らわせる人をチョイス。一方の防御側は、攻撃側が誰を選択したのか推理し、ビリビリを回避することができる「ラッピー座布団」を選択する。攻撃側が、ビリビリを食らわせることができればゴール、防御側がラッピー座布団で防御できればNOゴールとなる。

Travis Japanチームは、最初の攻撃で川島明をチョイスして、見事にゴール。川島は「よっしゃ!オラ!さぁ、始まった!」と勢いづき、白熱した戦いが幕を開けた。『ラヴィット!』チームの攻撃で、松田元太をチョイスした際には、ハプニングでビリビリが流れないという事態も。仕切り直しでビリビリを受けた松田は「きました!きたきた!」ともん絶した。PK合戦は『ラヴィット!』チームの勝利となり、最後はTravis Japanメンバー全員がビリビリを食らった。その後、七五三掛龍也の夢をかなえるためにTravis Japanが新曲「Would You Like One?」(4月28日デジタルリリース)をテレビ初披露。松田が主演・らいおん役を務める、国民的おかし「たべっ子どうぶつ」を映画化した『たべっ子どうぶつ THE MOVIE』(5月1日公開)の主題歌であることもちなみ、たべっ子どうぶつのキャラクターも登場するなど、大いに盛り上がった。