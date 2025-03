話を「○○ということですね」とまとめてしまうと、対話がそこで閉ざされる…「対話をまとめる」ことの危うさ

討論なし。批判なし。結論なし。

「言いっ放し、聞きっ放し」の会議が、なぜこれほど人生を豊かにするのか?

講談社現代新書の新刊『ほんとうの会議 ネガティブ・ケイパビリティ実践法』では、私たちが囚われている「不毛な会議」観を根底からひっくり返す、新しい形のミーティングが提案されています。

本記事では〈従来のメンタル・ヘルスとは全く異なる「オープンダイアログ」は、どのように実践されるのか?〉に引き続き、 オープン・ダイアローグの実際を見ていきます。

※本記事は帚木蓬生『 ほんとうの会議 ネガティブ・ケイパビリティ実践法 』(講談社現代新書)から抜粋・編集したものです。

(三)柔軟な対応と流動性

まず柔軟な対応というのは、その場に応じて対応の内容を変えたり、当事者の必要に応じてミーティングの形を変えたりすることです。場合によっては、もうひとつミーティングを加えたり、個人の心理療法をつけ足したりもできます。何が必要かはミーティングの最中でも決定できるし、次のミーティングに組み込んだりもできます。要するに、何事にも融通無碍であるのが特徴です。

流動性というのは、その家族にふさわしい、あるいはまたその状況に適した所でミーティングを持つということです。家庭であったり、メンタル・ヘルス・サービス機関の外来であったり、職場であったりと、多様です。とはいえ、家族や当事者にとって、最も抵抗が少ないのは家庭でしょう。

家庭であれば、場合によっては家族の他のメンバーも、希望に応じてミーティングに参加してもらえます。さらにドアを開いたままにしていれば、話し声を聞いて、当初は参加を拒否していた家族が、興味をもって加わる可能性だってあります。そんなとき、どうして意思を変えたのか訊いてみるのも、ミーティングには有用でしょう。

家庭でミーティングを開くもうひとつの利点は、住宅環境がよく分かり、家族への理解も深まる点です。さらにメンタル・ヘルスの専門家にしてみれば、他人の家にお邪魔するわけですから、遠慮が加わってその専門性が減弱するという利点もあります。つまり専門家ヅラをした大きな態度がなくなるのです。

さて症例はその後どうなったでしょうか。

二週間にわたってほとんど毎日、家でミーティングが持たれ、当事者が参加してくれる回数も少し増えます。とはいえ、ミーティングに加わる時間は十分未満が多かったのです。それでも本人は多少なりとも、看護師や臨床心理士を信用しはじめているようでした。

これでもう息子に薬を飲んでもらう必要はないと、母親も感じたようです。妹も頷き、看護師も臨床心理士も意見は同じでした。

当事者である息子が出席したとき、誰かこのミーティングに参加してもらいたい人はいないか訊いたのは看護師で、最初は「いない」という返事でした。しかしミーティングの中で、息子が信頼しているのは父方の叔母だったという話が出て、本人も叔母の参加に納得しました。その結果、暇を見ては叔母が参加してくれるようになります。

叔母の口からは、当事者との結びつきや、小学校時代の思い出話が語られました。そして叔母の兄、つまり当事者の父親の暴力によって家族が苦しめられた事実が、共有されたのです。

当事者がミーティングに加わったとき、会話の内容は自然に、本人を迫害している近所の人たちに移ります。本人によれば、非難する声は寝室の壁を通して聞こえるし、時々は庭でもその話し声がすると言います。「腐ったリンゴ」という声がしたり、自分が考えていることにいちいち文句をつけるそうです。そのため声が聞こえないように、ヘッドフォンをつけてみたのですが、効果は大してないという話も語られました。

叔母の出席によって、会話の内容は隣人たちに関する話から、当事者の少年時代の話に移ることが多くなります。

父親の暴力については、初めは父親をかばっていた当事者も、家族にとってその暴力がいかに苦しいものだったかを語るようになりました。こうしてミーティングを始めてひと月が経った頃には、学校の成績が悪かったとき、父親から殴り倒されたこともあったと、本人の口から語られたのです。

(四)チーム全体で責任を持つ

これは、物事に対する行動に、チーム全体が関与することを意味します。まず母親から電話を受けて動き出したのは看護師です。信頼できる同僚の臨床心理士と組んで、家庭に赴き、ミーティングが成立しています。あとは母親と妹が加わって、4人でミーティングの責任を負うようになります。そこに当事者が時々加わり、叔母も参加すると、6人全体でミーティングの責任をとるのです。

例えば、向精神薬の投与が必要となったときには、それに経験のある精神科医に参加してもらうかどうかも、六人の責任で決定します。このようにネットワーク・ミーティングでは、ひとりひとりの意見が尊重されます。同様に責任も、ミーティングの構成員全員で負います。

この責任について、これまでの症例に沿って検討しましょう。

まず発端は、母親がもうこれ以上は耐えられないと感じてメンタル・ヘルス・サービスの看護師に電話を入れています。看護師はすぐさま同僚の臨床心理士と一緒になって家庭を訪れ、家の中でミーティングをする段取りで一致します。そこに娘も加わり、四人の間には信頼が生じます。

母親が家の中でのミーティングがいいと思ったのは、もしかしたら当事者である息子も参加してくれるのではないかという期待があったからです。ミーティングが重なるにつれて、その通りになり、ついには父方の叔母までも加わったので、母親も妹も安堵します。

一方の看護師と臨床心理士は、家族の話に耳を傾け、家族を励まし続けます。こうして、家族が持っている本来の機能と力が発揮される糸口を掴むのです。この過程は決して作為によるものではなく、自然の成り行きで生じています。

(五)心の流れを断ち切らない

これは、簡単に言えば、いったん成り立ったチームは、手助けが必要である限り、いつまでも続けられるということです。つまり期間の制限はありません。これによってメンバー間の絆も強化されます。

この継続性というのは、中心にいる当事者が病院や施設に移ったとしても、保持されます。場の変化があったとしても、チームの紐帯は切れないのです。

場合によっては、ミーティングの場所が変わると、メンバーの中には参加するのが難しくなる人が出るかもしれません。それでも、できるだけ参加してもらうという希望は持ち続けます。

また、当人が個別に精神療法を受け始めたりするときでも、このネットワーク・ミーティングは別個に続けられます。二本立てで当事者への関与が継続されるわけで、本人にとっては、より安心感が増す結果をもたらします。

こうして看護師と臨床心理士は数ヵ月間、家族とミーティングを重ねます。頻度は少しずつ減り、半年後には隔週のミーティングになりました。ミーティングでの話題は次第に広がりますが、やはり息子に関する話が中心です。息子は依然として隣人たちから悪口を言われていると語り、みんなもこれを真剣に問題にします。とはいえ、母親と妹のおかげで、息子と父親の関係が話題になることが増えます。本人が父と子の関係について語るのは、あったりなかったりです。

息子は時にはミーティングに参加している人たちに敵意を持ち、何のためにミーティングをしているのか、疑惑を持ったりすることもありました。しかし日数が経つにつれ、チームのメンバーに親近感を感じるようになり、特に最初からいるこの男性看護師に親しみを覚えるようになります。そのうち息子は毎回ミーティングに加わり出し、学校でいじめられたことや父親から暴力を受けたことなどを話すようになります。

それを聞いた看護師と臨床心理士は、少なからず衝撃を受けます。何故ならそれは度の過ぎた暴力であり、当事者の中に混乱と強い劣等感、および孤独感が生じたのは確かだったからです。

時にはミーティングの話題の中心は、母親と当事者の父である夫との関係がどうだったかになることもありました。そこから母親とその父親のむずかしい関係も話題になり、父親自身も冷たい人間で、暴力をふるうこともたびたびあったのです。母親がその父親から暴力を受けたという話を聞いた息子は、腹を立てて母親に同情を示すこともありました。そして自分もかつて、母親を殴ったことを思い出します。息子はそれを深く反省しているようで、そのあとの一週間ほど、母親と妹は本人が自傷行為でもしないか心配になります。チーム全体としても慎重な態度をとり続けます。一方で当事者のすまなかったと思う心情を評価し、こうして自分の体験を話してくれたことも誉めたのです。同時に、母親は、息子のほうが自分よりさらにひどい父親からの暴力の犠牲者だったと、メンバー全員に語ります。

この例でも分かるように、ここに働いている要素は何といっても継続性です。この"心の流れを断ち切らない"ことこそが、治療には重要なのです。これはまた"感情の継続性"と言い換えてもいいのかもしれません。チームとしての仕事は、お互いが心と感情を共有し、一方で当事者を手助けしていく能力を保持し続けることなのです。

(六)不確かさに耐えるネガティブ・ケイパビリティ

ネガティブ・ケイパビリティとは、前述のようにイギリスの詩人ジョン・キーツが初めて用いた概念です。「不確実さや神秘さ、疑いの中に、事実や理を早急に頼ることなく、居続けられる能力」のことです。

キーツが1817年12月、22歳のときに、弟二人に宛てた手紙の中で書き記したこの言葉は、150年後に先述したビオンが『注意と解釈』の中で言及して、不滅のものになりました。

なおこの手紙が書かれたのは、12月21日か27日かは分かりません。手書きですから、21と27の見分けがつかないのです。いずれにしても、この概念に到達するために、キーツが影響を受けた年長の二人の友人がいました。

そのひとりはリー・ハントです。演劇批評家で、「受動的能力(passive capacity)」を主張していました。役者は自分を積極的に前面に出して演じるべきではなく、自分を無にして周囲に溶け込ませる能力をこそ持たなくてはいけないと説いたのです。

もうひとりはウィリアム・ハズリットで、『人の活動の原理について(An Essay on the Principles of Human Action)』というこの人の著作を、キーツは読んでいました。この本の中でハズリットが主張していたのが、「無関心の想像力(disinterested imagination)」です。ハズリットによれば、人の心は生来的に無関心の状態にあるというのです。

詩人であるキーツは、この「受動的能力」と「無関心の想像力」から、詩人は自分というものを消し去って、透明な、エーテルのような状態で、対象の中に溶け込まなければならないという結論に達したのです。そして自分を打ち消して、傑作の数々を書いたのが、シェイクスピアだと賞讃しました。シェイクスピアの作品には、作者の主張はありません。世界そのものが、生のまま観客の前に提示されます。まさしく不確実さや神秘、疑念のうちに、劇の幕は下りるのです。しかし観客の胸の内には、『オセロ』の嫉妬、『マクベス』の野心、『リア王』での忘恩、『ハムレット』での自己疑惑が、他の作家の追従を許さない水準で、刻印されるのです。

キーツの「ネガティブ・ケイパビリティ」を再発見して、精神療法の領域で治療者はこの能力を保持しなければならないと説いたのがビオンでした。理由づけをし、事実を突きつけて患者と相対するのではなく、不思議さと神秘さの中に身を置き、徒手空拳で、目の前の患者と対話をしなさいと説いたのです。そのためには、精神分析の金科玉条の理論の記憶や理解はむしろ障害になる、患者をこう治療したいという欲望は捨てなくてはいけない、とも諭しました。

この説諭は、弟子たちには衝撃だったでしょう。なぜなら、若い弟子たちは、それまでの精神分析の膨大な知見を理解して頭に入れ、理論を目の前の患者に適用するのに懸命だったからです。そうではなく、答えのない世界に身を置いて、患者と対話するうちに、思いもかけない世界が見えてくるはずだと、ビオンは言い聞かせます。

このときビオンはもう晩年でしたから、若い精神分析家たちの固苦しい考え方に危惧を感じていたに違いありません。患者との対話そのものに回帰せよ、と言いたかったのでしょう。この提言は、忠実な弟子筋には異様に感じられたはずで、弟子筋でこのキーツの、そしてビオンのネガティブ・ケイパビリティの概念を、大切なものとして継承した人は皆無でした。

しかし、ここでビオンがネガティブ・ケイパビリティに言及したことによって、この概念は、精神分析の分野から精神医学の分野に広がり、さらに時を経るに従い、医療全体や教育界にも拡大したのです。その意味でビオンの功績は偉大でした。

その後、ビオンはこのネガティブ・ケイパビリティの概念を深化させます。これについては『 ほんとうの会議 』第四章で詳しく述べます。

オープン・ダイアローグでは、このネガティブ・ケイパビリティとともに、もうひとつ「知ろうとしない(not knowing)」が重要な要(かなめ)とされます。これはオープン・ダイアローグのサービスを施す側でも、その受け手側でも、謙虚さを保ち、柔軟性を持ち、好奇心と協調性を維持していくという態度です。この姿勢を崩さないことで、余りに早過ぎる理解をして、後に新しい意味が生まれて来るのを妨害する危険がなくなります。

注意深い傾聴によって生じるその新しい空間に、思ってもみなかった相互理解が生まれて、対話の質が向上するのです。決して急がず、性急な答えを出さず、決定などは遠ざけることで、チーム・ミーティングはどこまでも新鮮さを失いません。

特に先述した症例のような精神病の危機状態に関与する場合、ネットワーク・ミーティングがどうなっていくのか、当初は誰にも分かりません。しかし毎日、あるいは週に二、三回のミーティングを積み重ねていくうちに、各人が安心感と絆を感じるようになります。

とはいえ、最初のうちは先行きの分からなさで、家族が不安にかられるときもあります。その場合は、看護師がその家に留まり、翌日のミーティングまで徹夜をしてもいいのです。

結論を急がないためにも、治療者側は複数いたほうが、不確実性に耐えられます。この複数性がネットワーク・ミーティングをより安全なものにし、性急さを回避させると言えます。たとえ先が見えないミーティングでも、ここで何かが生じていると、ひとりひとりが感じるはずなのです。

通常こうした治療の現場で、よく実施されているのが、「評価(アセスメント)」です。平たく言えば、「まとめ」です。しかしオープン・ダイアローグではこの反対の「無評価」を大切にします。評価を放棄することによって、ミーティングに参加するメンバーはより自由に、より自然な対話ができるのです。

私はこの「無評価」こそがオープン・ダイアローグの醍醐味だと思っています。つまり対話を「まとめ」ないのが肝腎なのです。私がよく聞くNHKのラジオ番組に、朝の五時から始まる「マイあさ!」があります。そのキャスターの口癖が「○○○ということですね」です。聴取者と対話したあとは必ず、「○○○ということですね」と言ってまとめます。ある時事問題を有識者に聞いたときも、「○○○ということですね」と最後には口にします。すると有識者は「そうです」と答えるしかなくなります。

しかしこの「まとめ」は、それまでの長々とした対話の細部を帳消しにしてしまっています。それまで話した内容が「まとめ」られることによって、単純化されてしまうのです。

この「まとめ」は、相手が小学生か中学生ならいいでしょう。しかし大人が相手であれば、もっと対話の内容を広げたり、深めたりするために、「ほうそうですか、知りませんでした」とか、逆に質問をしてもいいし、あるいはそのまま「ありがとうございました」と言えばいいのです。

キャスターは聴取者への親切と考えて、この無謀な技を身につけたのでしょう。オープン・ダイアローグの対極にある、対話を閉ざす行為をしているのです。この対話の内容をまとめて、対話を閉ざす無謀さについても、あとの章で明らかにします。

ここで前の症例に戻りましょう。

看護師と臨床心理士、そして当事者の家族との間には、ミーティングを家庭で続けるという了解がありました。しかしこれが果たして続けられるのか、不安な状況を先々うまくおさめられるかについては、見通しはついていませんでした。

この点で有用だったのは、ひとつには看護師と臨床心理士が似たような事例を経験しているという自信でした。もうひとつは、家族は24時間いつでも、この二人に電話をかけられるという約束でした。これによって母親はいつ何どきでも電話をかけて、日々の変化や自分の不安感を伝えられたのです。特に母親にとってありがたかったのは、看護師も臨床心理士も聞いてくれるだけで、こうしたほうがいいとかの介入がなかったことです。有無を言わせずに性急に介入される心配がないので、母親も正直に何でも伝えられました。

最初の頃、息子である当事者の隣人たちへの行動は、理解しがたいものがありました。しかしミーティングを重ねることによって、その被害念慮がどうして生じているかが、明らかになったのです。

(七)あくまでも対話が中心

オープン・ダイアローグでは、対話こそがプロセスでありゴールです。危機的状況では、ネットワーク・メンバーは時として、状況に対して強い感情や意見を持っていて発言したくなります。当初その発言はひとり言のようであったり、途切れ途切れになったりします。しかしその後は、ネットワーク・メンバーの発言量が増え、お互いの発言に真剣に聞き入り、それに応じる発言も増加します。

このとき重要になってくるのがチーム・ワークです。危機的状況に対するミーティングでは、二、三人以上の進行係がいると、参加者全員が発言をし、聞いてもらえたという感慨が増えます。加えて、その内容に違いがあっても、各人がお互いの発言に聞き入ることで、対話そのものに新しい雰囲気が生じます。

もしチーム・メンバー間で、まだ解決されない、発言にも至らないものが残っていると、プロセスに悪い影響を与えます。これは参加者の性格や力関係、価値観の差によるものが大です。

対話は、目下必要とされるテーマに沿って進められるべきで、その中でお互いのやりとりがあり、思索が交叉します。その先に、ネットワークが目指す大切なものが見えてくるのです。

このとき重要なのは、症状の評価をしたり、診断をつけることではありません。お互いが体験していることを何ひとつ隠さず、また先々こうありたいという希望を述べ続けることが大切なのです。これは一直線に進むものではなく、成り行き任せになることも当然あります。

各人が重要だと思う言葉が単純に繰り返されるかもしれません。この反復を、ネットワーク・メンバーが自分の言葉でさらに十二分に言い直すと、対話は深まります。同じ言葉が繰り返されたとしても、それは決してオウム返しではないのです。

ここで参考になるのが、バフチンの「浸透する言葉」の概念です。バフチンによれば、同じ言葉が他の人によって繰り返されると、最初にその言葉を口にした人には重大な変化が生まれるというのです。言葉が他者によって反復されたとき、自分の発言が聞き届けられ、真剣に受け取られたと感じます。他人の口による繰り返しが、この受容されたという感慨を生み出し、そこにこそ、また違った切り口が見えてきます。

オープン・ダイアローグの核を成すのは、こうした答えながら聞き入るという形態です。言うなれば、「聞き入る返答」でしょう。言葉による対話と言葉によらない対話が交じりあい、ネットワーク・メンバーは発言の大切さを悟り、新しい雰囲気を創り出します。この雰囲気の中で、お互いが親密さを感じ、安心感に浸ることができ、一体感が深まります。

対話では、この今現在の感覚にこそ重点があり、ネットワークのメンバーはその瞬間瞬間に感動を覚えるのです。従って参加者は、この危機状況のまたとない瞬間を味わい、各瞬間のかけがえなさをしみじみと感じます。これこそが前述のバフチンが言った「生の一回限りの出来事」でしょう。

ミハイル・バフチン(1895―1975)は、ロシアの哲学者であり文芸批評家です。ペトログラード大学を卒業したあと、教師になり、レニングラードに赴任したとき、バフチン・サークルを結成します。そこに多様な分野の知性に豊んだ若者が集まり、文学や宗教、政治に関して、談議を百花繚乱させます。ここから多くの知識人が育っていったのはもちろんです。結婚後、28歳のときに骨髄炎と診断され、15年後には片足切断に至ります。

この間、バフチンたちの革新運動はソビエトの秘密警察から目をつけられ、強制労働や流罪判決を受けます。バフチンの流罪地はカザフスタンでした。片足切断後、健康は回復し、全力で文学研究に励みます。関心の中心は「小説に於ける対話」でした。対象になった小説はロシア文学にとどまらず、ドイツ文学やフランス文学、イギリス文学、スペイン文学、さらにギリシャやローマの文学も射程に入れたのです。

しかしバフチンの著作や思想が評価されたのは死後でした。不幸にもソビエト時代の弾圧下で、バフチンの原稿は散り散りになり、全容は不明のままです。

とはいえ、1929年出版のドストエフスキーに関する研究『ドストエフスキーの創作の問題』は、1960年代に再版され、これによってヨーロッパでも名が知られるようになります。

バフチンがドストエフスキーの独創として位置づけたのが、ポリフォニー(多声性)でした。「ドストエフスキーの作品は、文学上で特異な位置を占めている。彼の小説には、他人の強烈な言葉が二つの方法で存在している」と明言します。

そのひとつは登場人物たちの発言の中に、他の人物の発言と、解決できない矛盾がある点です。例えば生の生活の場面では、「私に対する他人の言葉」は大きいズレがあります。倫理上の生活に関してはそれ以上に、ある人物の判断や認識、または非認識が、別の人間とは大きな差があります。思想の面でも、登場人物たちはそれぞれが未解決の、また解決できないような対話を重ねます。その結果、ドストエフスキーの作品に登場する人物たちの発言は、他の人物たちの発言と終わりのない論争の場と化すのです。

二つ目は、ドストエフスキーの作品全体が作者の発言となっているのは当然ながら、それも同様に終わりがなく、登場人物間の対話も、未解決のままで終始し、作者本人と登場人物との間の対話も解決を見ないままに放置されます。小説の筋としては一応の完結が与えられてはいるものの、内面に於ける対話は不完全な、解決しようのないものとして残されます。

世の中には熱烈なドストエフスキーの愛好家がいます。私自身も若い頃、邦訳で読もうとした時期があります。しかし私の単純な頭では、どこか並の小説と違う複雑な重層性についていけず、途中で投げ出し、以来読まず仕舞いです。今回バフチンの解釈に接して、なるほどこれがドストエフスキー特有のいわゆるポリフォニーだったのかと理解しました。私の頭がそれに耐えられなかったのだと、今回やっと納得しました。

*

さらに【つづき】〈 「オープン・ダイアローグ」が、精神科医が関与するよりも「予後が良い」と言われる納得の理由 〉では、ネットワーク・ミーティングの醍醐味について詳しく見ていきます。

