²¤½£NL¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ê¤É4¶¯Æþ¤ê¡¡Ê©¡¢ÆÈ¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤â½à·è¾¡¤Ø
¡¡¡Ú¥í¥ó¥É¥ó¶¦Æ±¡Û¥µ¥Ã¥«¡¼¤Î²¤½£¥Í¡¼¥·¥ç¥ó¥º¥ê¡¼¥°¤Ï23Æü¡¢³ÆÃÏ¤Ç½à¡¹·è¾¡Âè2Àï¤¬¹Ô¤ï¤ì¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¡¢¥Õ¥é¥ó¥¹¡¢¥É¥¤¥Ä¡¢¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤¬½à·è¾¡¤Ë¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡¥¹¥Ú¥¤¥ó¤Ï¥ª¥é¥ó¥À¤È3¡½3¤Ç±äÄ¹¤ò½ª¤¨¡¢2Àï¹ç·×5¡½5¤«¤éÆÍÆþ¤·¤¿PKÀï¤ò5¡½4¤ÇÀ©¤·¤¿¡£¥¯¥í¥¢¥Á¥¢¤ÈÂÐÀï¤·¤¿¥Õ¥é¥ó¥¹¤Ï¥Ç¥ó¥Ù¥ì¤ÎÆÀÅÀ¤Ê¤É¤Ç2¡½0¤È¤·¡¢¹ç·×2¡½2¤«¤é¤ÎPKÀï¤ò5¡½4¤Ç¤â¤Î¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¤Ï¥Ç¥ó¥Þ¡¼¥¯¤Ë±äÄ¹¤ÎËö¡¢5¡½2¤Ç¾¡¤Á¡¢¹ç·×5¡½3¤Ç4¶¯Æþ¤ê¡£¥É¥¤¥Ä¤Ï¥¤¥¿¥ê¥¢¤È3¡½3¤Ç°ú¤Ê¬¤±¡¢¹ç·×5¡½4¤Ç¾¡¤Á¿Ê¤ó¤À¡£
¡¡6·î¤Î½à·è¾¡¤Ç¤Ï¥É¥¤¥Ä¤È¥Ý¥ë¥È¥¬¥ë¡¢¥¹¥Ú¥¤¥ó¤È¥Õ¥é¥ó¥¹¤¬´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ë¡£