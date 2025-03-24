Íè±à£µ¼þÇ¯¤Î¡ÖÀ¤³¦°ì¹¬¤»¤ÊÆ°Êª¡×¡¢¤Û¤Ü¤¤¤Ä¤Ç¤â²ñ¤¨¤ë¤è¡Äºë¶Ì¸©¤³¤É¤âÆ°Êª¼«Á³¸ø±à¤Ë¿·Å¸¼¨»ÜÀß
¡¡¾Ð¤ß¤òÉâ¤«¤Ù¤Æ¤¤¤ë¤è¤¦¤Ê´é¤Ä¤¤«¤é¡¢¡ÖÀ¤³¦°ì¹¬¤»¤ÊÆ°Êª¡×¤È¤·¤Æ°¦¤µ¤ì¤ë¥¯¥ª¥Ã¥«¤¬ºë¶Ì¸©¤³¤É¤âÆ°Êª¼«Á³¸ø±à¡ÊÅì¾¾»³»Ô¡Ë¤ËÍè±à¤·¤Æ¡¢º£·î¤Ç£µ¼þÇ¯¤È¤Ê¤ë¡£
¡¡¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Ï£±Æü¿ô»þ´Ö¤·¤«¸ø³«¤Ç¤¤Ê¤«¤Ã¤¿¤¬¡¢¿·¤·¤¤Å¸¼¨»ÜÀß¤¬´°À®¤·¤¿¤³¤È¤Ç¡¢³«±àÃæ¤Ï¤Û¤Ü¤¤¤Ä¤Ç¤â²ñ¤¨¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£¹ñÆâ¤Ç¥¯¥ª¥Ã¥«¤ò¸«¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏÆ±±à¤À¤±¤Ç¡¢¤µ¤é¤Ë¿Íµ¤¤¬¹â¤Þ¤ê¤½¤¦¤À¡£¡Ê½»Í§Àé²Ö¡Ë
¡¡¥¯¥ª¥Ã¥«¤Î¤Ä¤¬¤¤£²ÁÈ¤¬Íè±à¤·¤¿¤Î¤Ï£²£°£²£°Ç¯£³·î¡£ÈË¿£¤ËÀ®¸ù¤·¡¢¸½ºß¤Ï£¹É¤¤ò»ô°é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡º£·î£±£³Æü¤Ë¿·Àß¤·¤¿²°ÆâÅ¸¼¨¼¼¤Ï¡¢Ìë¹ÔÀ¤Î¥¯¥ª¥Ã¥«¤¬³èÈ¯¤ËÆ°¤±¤ë¤è¤¦¡¢¾ÈÌÀ¤ÎÄ´À°µ¡Ç½¤òÈ÷¤¨¤¿¡£Ìó£±£µÊ¿Êý¥á¡¼¥È¥ë¤Î£²Éô²°¤òÍÑ°Õ¡£Íè±à¼Ô¤Ï¥¬¥é¥¹±Û¤·¤Ë´Ñ»¡¤Ç¤¤ë¡£¸ý³Ñ¤¬¾å¤¬¤Ã¤¿´é¤ò²¼¤«¤é¤Î¤¾¤¹þ¤á¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¾²ÌÌ¤ò¹â¤¯Àß·×¤¹¤ë¤È¤¤¤Ã¤¿¹©É×¤â¶Å¤é¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¿·Àß¤Î¤¿¤á¤Ë±à¤ÏºòÇ¯£¶·î¤«¤éÊç¶â¤ò³«»Ï¤·¡¢½¸¤Þ¤Ã¤¿Ìó£±£±£µ£°Ëü±ß¤¬À°È÷ÈñÍÑ¤Ë»È¤ï¤ì¤¿¡£
¡¡±à¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ª¥Ã¥«¤òÌÜÅö¤Æ¤Ë¸©³°¤«¤é¤âÂ¿¤¯¤Î¿Í¤¬Ë¬¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£¤Ì¤¤¤°¤ë¤ß¤ä¥È¡¼¥È¥Ð¥Ã¥°¤Ê¤ÉÌó£²£°¼ïÎà¤Î¥¯¥ª¥Ã¥«¥°¥Ã¥º¤òÈÎÇä¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢Æ°ÊªÊÌ¤ÎÇä¤ê¾å¤²¤Ï¥È¥Ã¥×¤È¤¤¤¦¡£
¡¡¤¹¤Ã¤«¤ê¿Íµ¤¼Ô¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¥¯¥ª¥Ã¥«¤À¤¬¡¢·Þ¤¨Æþ¤ì¤ë¤Þ¤Ç¤ÎÆ»¤Î¤ê¤ÏÄ¹¤«¤Ã¤¿¡££±£¹£¸£¶Ç¯¤«¤é±à¤Ë¶ÐÌ³¤¹¤ëÅÄÃæÍý·Ã»Ò±àÄ¹¡Ê£¶£±¡Ë¤¬¡¢¹ë½£ÆîÀ¾Éô¤ÎÅç¤Ç¥¯¥ª¥Ã¥«¤È½Ð²ñ¤Ã¤¿¤Î¤Ï£²£°£°£²Ç¯¡£¤¤¤Ä¤«¤Ï±à¤Ë·Þ¤¨¤¿¤¤¤È»×¤Ã¤Æ¤¤¿¡£
¡¡£±£°Ç¯°Ê¾å¤¬²á¤®¤¿£±£·Ç¯¡¢¥¯¥ª¥Ã¥«¤ò»ô°éÅ¸¼¨¤¹¤ë´ë²è¤¬»ý¤Á¾å¤¬¤Ã¤¿¡£¤À¤¬ÀäÌÇ´í×ü¼ï¤Ë»ØÄê¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëÆ°Êª¤ò¾ùÅÏ¤·¤Æ¤â¤é¤¦¤Î¤Ï´ÊÃ±¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£ÅÄÃæ±àÄ¹¤Ï¡¢¹ë½£¤ÎÆ°Êª±à¤ä¿åÂ²´Û´Ø·¸¼Ô¤¬½¸¤Þ¤ë²ñµÄ¤Ë½ÐÀÊ¡£±Ñ¸ì¤Ç½ñ¤¤¤¿Ìó£·£°¥Ú¡¼¥¸¤ÎÄó°Æ½ñ¤ò¹ëÀ¯ÉÜ¤ËÄó½Ð¤·¤¿¡£
¡¡»ô°é¥¹¥Ú¡¼¥¹¤Î¼Ì¿¿¤òÁ÷¤Ã¤¿¤ê¡¢½Ã°å»Õ¤ä»ô°é°÷¤ò¹ë½£¤ÎÆ°Êª±à¤Ë¸¦½¤¤ËÁ÷¤ê½Ð¤·¤¿¤ê¡¢ËüÁ´¤Î¼õ¤±Æþ¤ìÂÖÀª¤ò¼è¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤¿¡£³èÆ°¤¬Ç§¤á¤é¤ì¡¢Íè±à¤¬¼Â¸½¤·¤¿¡£
¡¡±àÆâ¤Ë¤Ï¡¢¥¯¥ª¥Ã¥«¤ÎÀ¸ÂÖ¤äÀ¸Â©´Ä¶¤ò¾Ò²ð¤¹¤ë¥Ñ¥Í¥ë¤Ê¤É¤¬Å¸¼¨¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ÅÄÃæ±àÄ¹¤Ï¡Ö¡Ø¤«¤ï¤¤¤¤¡Ù¤À¤±¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥¯¥ª¥Ã¥«¤¬Êë¤é¤¹´Ä¶¤Ê¤É¤ËÌÜ¤ò¸þ¤±¤Æ¡¢Æ°Êª¤¿¤Á¤ÎÌ¤Íè¤â¹Í¤¨¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤ÈÏÃ¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡þ
¡¡±à¤Ï£µ¼þÇ¯¤òµÇ°¤·¤Æ¡¢¡Ö»ä¤Î¿ä¤·¥¯¥ª¥Ã¥«¡×¤ò¥Æ¡¼¥Þ¤Ë¥Õ¥©¥È¥³¥ó¥Æ¥¹¥È¤ò¼Â»Ü¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¥¯¥ª¥Ã¥«¤Î¼Ì¿¿¤È¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤Ê¤É¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¡££µ·îËö¤Þ¤Ç¡£Í¥½¨ºîÉÊ¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¿Í¤Ë¤Ï¡¢¹ë½£¹Ô¤±ýÉü¹Ò¶õ·ô¤¬Â£¤é¤ì¤ë¡£¾ÜºÙ¤Ï±à¥Û¡¼¥à¥Ú¡¼¥¸¡Êhttps://www.parks.or.jp/sczoo/¡Ë¡£
¡¡¢¡¥¯¥ª¥Ã¥«¡á¹ë½£ÆîÀ¾Éô¤ËÀ¸Â©¤¹¤ë¥«¥ó¥¬¥ë¡¼¤ÎÃç´Ö¤ÇÂÎÄ¹£´£°¡Á£µ£µ¥»¥ó¥Á¡¢ÂÎ½Å£²¡¦£·¡Á£´¡¦£²¥¥í¡¦¥°¥é¥à¡£¹ñºÝ¼«Á³ÊÝ¸îÏ¢¹ç¤ÏÀäÌÇ´í×ü¼ï¤ËÊ¬Îà¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢À¤³¦¤Ë£·£µ£°£°¡Á£±Ëü£µ£°£°£°É¤¤¬À¸Â©¤·¤Æ¤¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£