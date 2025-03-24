Ä«¥É¥é¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡ÙÂè122ÏÃ¡¢»í¡ÊÂçÅçÈþÍ¥¡Ë¤¬Êâ¡ÊÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ë¤Î½ê¤ËÇñ¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë
¡¡Ëè½µ·îÍËÆü¤«¤é¶âÍËÆü¤Þ¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ëNHKÏ¢Â³¥Æ¥ì¥Ó¾®Àâ¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¡ÊÅÚÍËÆü¤Ï1½µ´Ö¤Î¿¶¤êÊÖ¤ê¡Ë¡£3·î25ÆüÊüÁ÷¤ÎÂè122ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢»í¡ÊÂçÅçÈþÍ¥¡Ë¤¬Êâ¡ÊÃçÎ¤°Í¼Ó¡Ë¤Î½ê¤ËÇñ¤Þ¤ë¤³¤È¤Ë¡£
»²¹Í¡§¡Ø¤ª¤à¤¹¤Ó¡Ù¤Ï¡ÈÂçÊÑ¤Ê»þÂå¡É¤ÎÄ«¥É¥é¡¡¼º¤ï¤ìÂ³¤±¤¿30Ç¯¤È¸þ¤¹ç¤Ã¤¿Êª¸ì¤ÎºÇ¸å¤ÎÅú¤¨¤Ï¡©
¡¡æÆÌé¡Êº´ÌîÍ¦ÅÍ¡Ë¤¬À»¿Í¡ÊËÌÂ¼Íµ¯ºÈ¡Ë¤ÎÍýÍÆÅ¹¤ò·Ñ¤°¤³¤È¤¬·è¤Þ¤Ã¤¿Âè121ÏÃ¡£
¡¡Âè122ÏÃ¤Ç¤Ï¡¢ÉÂ±¡¤òÂà±¡¤·¤Æ¼«Î©±ç½õ¥Ûー¥à¤Ë¹Ô¤Ã¤¿»í¡£»í¤ÎÇñ¤á¤Æ¤Û¤·¤¤¤È¤¤¤¦¤ª´ê¤¤¤òÊâ¤¬¼õ¤±Æþ¤ì¤ë¡£·ë¤Ï»í¤ÎÂÎÄ´¤¬¿´ÇÛ¤Ç¡¢æÆÌé¤ËÁêÃÌ¤·¤ÆÊâ¤Î½ê¤Ë°ì½ï¤ËÇñ¤Þ¤ë¡£°ìÊý¡¢ÉÂ±¡¤Ç¤Ï¡¢³èÆ°¤òµÙ»ß¤µ¤»¤é¤ì¤¿NST¡Ê±ÉÍÜ¥µ¥Ýー¥È¥Áー¥à¡Ë¤Î¥á¥ó¥Ðー¤¬´é¤ò¹ç¤ï¤»¤Æ¡Ä¡Ä¡£
¡ÊÊ¸¡á¥ê¥¢¥ë¥µ¥¦¥ó¥ÉÊÔ½¸Éô¡Ë