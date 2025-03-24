ÆüËÜ³ô£Á£Ä£Ò¡¦±ß´¹»»½ªÃÍ
ÆüËÜ³ô£Á£Ä£Ò¡¦±ß´¹»»½ªÃÍ
ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡±ß´¹»»½ªÃÍ¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡¦Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë
¥È¥è¥¿¡¡2847¡Ê+2.5¡¡+0.09%¡Ë
¥Û¥ó¥À¡¡1495¡Ê-8¡¡-0.53%¡Ë
»°É©£Õ£Æ£Ê¡¡2237¡Ê+11¡¡+0.49%¡Ë
¤ß¤º¤Û£Æ£Ç¡¡4509¡Ê+38¡¡+0.85%¡Ë
»°°æ½»Í§£Æ£Ç¡¡4161¡Ê+32¡¡+0.78%¡Ë
Åìµþ³¤¾å¡¡6002¡Ê+20¡¡+0.33%¡Ë
£Î£Ô£Ô¡¡149¡Ê0.0¡¡0.00%¡Ë
£Ë£Ä£Ä£É¡¡4841¡Ê-19¡¡-0.39%¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡217¡Ê+0.8¡¡+0.37%¡Ë
°ËÆ£Ãé¡¡7247¡Ê-2¡¡-0.03%¡Ë
»°É©¾¦¡¡2761¡Ê-26¡¡-0.93%¡Ë
»°°æÊª¡¡2994¡Ê+1.5¡¡+0.05%¡Ë
ÉðÅÄ¡¡4536¡Ê-16¡¡-0.35%¡Ë
Âè°ì»°¶¦¡¡3706¡Ê+4¡¡+0.11%¡Ë
¿®±Û²½¡¡4450¡Ê-18¡¡-0.40%¡Ë
ÆüÎ©¡¡3763¡Ê-4¡¡-0.11%¡Ë
¥½¥Ëー£Ç¡¡3767¡Ê-15¡¡-0.40%¡Ë
»°É©ÅÅ¡¡2892¡Ê+14¡¡+0.49%¡Ë
¥À¥¤¥¥ó¡¡17082¡Ê-23¡¡-0.13%¡Ë
»°É©½Å¡¡2882¡Ê+7.5¡¡+0.26%¡Ë
Â¼ÅÄÀ½¡¡2488¡Ê-11.5¡¡-0.46%¡Ë
Åì¥¨¥ì¥¯¡¡22197¡Ê-168¡¡-0.75%¡Ë
£È£Ï£Ù£Á¡¡17507¡Ê-68¡¡-0.39%¡Ë
£Ê£Ô¡¡4040¡Ê-20¡¡-0.49%¡Ë
¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¡2214¡Ê+6.5¡¡+0.29%¡Ë
¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê¡¡45242¡Ê-98¡¡-0.22%¡Ë
¥ê¥¯¥ëー¥È¡¡8100¡Ê-90¡¡-1.10%¡Ë
Ç¤Å·Æ²¡¡10858¡Ê-37¡¡-0.34%¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¡¡7929¡Ê-31¡¡-0.39%¡Ë
¥ー¥¨¥ó¥¹¡ÊÉáÄÌ³ô¡Ë¡¡60918¡Ê-382¡¡-0.62%¡Ë
ÌÃÊÁÌ¾¡¡¡¡±ß´¹»»½ªÃÍ¡ÊÁ°±Ä¶ÈÆü¡¦Åì¾Ú½ªÃÍÈæ¡Ë
¥È¥è¥¿¡¡2847¡Ê+2.5¡¡+0.09%¡Ë
¥Û¥ó¥À¡¡1495¡Ê-8¡¡-0.53%¡Ë
»°É©£Õ£Æ£Ê¡¡2237¡Ê+11¡¡+0.49%¡Ë
¤ß¤º¤Û£Æ£Ç¡¡4509¡Ê+38¡¡+0.85%¡Ë
»°°æ½»Í§£Æ£Ç¡¡4161¡Ê+32¡¡+0.78%¡Ë
Åìµþ³¤¾å¡¡6002¡Ê+20¡¡+0.33%¡Ë
£Î£Ô£Ô¡¡149¡Ê0.0¡¡0.00%¡Ë
£Ë£Ä£Ä£É¡¡4841¡Ê-19¡¡-0.39%¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯¡¡217¡Ê+0.8¡¡+0.37%¡Ë
°ËÆ£Ãé¡¡7247¡Ê-2¡¡-0.03%¡Ë
»°É©¾¦¡¡2761¡Ê-26¡¡-0.93%¡Ë
»°°æÊª¡¡2994¡Ê+1.5¡¡+0.05%¡Ë
ÉðÅÄ¡¡4536¡Ê-16¡¡-0.35%¡Ë
Âè°ì»°¶¦¡¡3706¡Ê+4¡¡+0.11%¡Ë
¿®±Û²½¡¡4450¡Ê-18¡¡-0.40%¡Ë
ÆüÎ©¡¡3763¡Ê-4¡¡-0.11%¡Ë
¥½¥Ëー£Ç¡¡3767¡Ê-15¡¡-0.40%¡Ë
»°É©ÅÅ¡¡2892¡Ê+14¡¡+0.49%¡Ë
¥À¥¤¥¥ó¡¡17082¡Ê-23¡¡-0.13%¡Ë
»°É©½Å¡¡2882¡Ê+7.5¡¡+0.26%¡Ë
Â¼ÅÄÀ½¡¡2488¡Ê-11.5¡¡-0.46%¡Ë
Åì¥¨¥ì¥¯¡¡22197¡Ê-168¡¡-0.75%¡Ë
£È£Ï£Ù£Á¡¡17507¡Ê-68¡¡-0.39%¡Ë
£Ê£Ô¡¡4040¡Ê-20¡¡-0.49%¡Ë
¥»¥Ö¥ó¡õ¥¢¥¤¡¡2214¡Ê+6.5¡¡+0.29%¡Ë
¥Õ¥¡¥¹¥È¥ê¡¡45242¡Ê-98¡¡-0.22%¡Ë
¥ê¥¯¥ëー¥È¡¡8100¡Ê-90¡¡-1.10%¡Ë
Ç¤Å·Æ²¡¡10858¡Ê-37¡¡-0.34%¡Ë
¥½¥Õ¥È¥Ð¥ó¥¯£Ç¡¡7929¡Ê-31¡¡-0.39%¡Ë
¥ー¥¨¥ó¥¹¡ÊÉáÄÌ³ô¡Ë¡¡60918¡Ê-382¡¡-0.62%¡Ë