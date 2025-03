DC映画『シャザム!』シリーズで、主人公ビリー・バットソンの“姉のような存在”メアリー役を演じたグレイス・キャロライン・カリー。続編『シャザム!~神々の怒り~』(2023)では、スーパーヒーローに変身したあとの姿も唯一演じていたことで知られる。

現在、DCユニバースはジェームズ・ガン&ピーター・サフランの新体制により刷新中。『シャザム!』シリーズはひとまず完結したとみられ、グレイスの次回登場予定はないのが実情だが、ファンの間では「グレイスを新たなワンダーウーマンに」との声もあがっている。

米の取材にてファンの要望を直接聞かされたグレイスは、新DCユニバースへの再登場について「難しい質問ですね」と応じつつ、「そんなふうに言ってくださる人たちがいるのは本当に嬉しいです」と喜んだ。「このユニバースにいられるのは宝くじに当たるようなもの。だからわからないけれど、なんらかの形で戻れるならすごいことだと思います」。

ちなみにグレイスは、子どもの頃からバットマンやジャスティス・リーグのアニメシリーズを見て育ったそう。残念ながらバットマンやスーパーマンとの直接共演は叶わなかったものの、「同じユニバースにいられたことがとても楽しかった」と振り返っている。自身もスーパーヒーローのスーツを身につけ、完成度の高さに感動したそうだ。

