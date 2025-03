”億り人”への近道は「早くスタートする」こと。8年遅れただけで500万円の差が！

「え、あの人1億円持ってるの!?」

特別な資産もなく、親の遺産を受け継いだわけでもなく、宝くじが当たったわけでもない。

堅実かつ確実に資産を増やすための王道は、「長期分散投資」。

そして、いま加入している「保険」を見直すことで、そのための原資を捻出することができると著書は説く。

著者はアメリカで独立系ファイナンシャル・アドバイザーとして25年、100億円を超す資金を預かり、これまで多くの顧客から感謝の言葉をもらってきた。

40代、50代、60代からでも遅くない、「老後資金1億円」を達成するための方法と発想法とは。

「早くスタートするほうがいい」は真実

『サイレントリッチ』になるのに手遅れはありません。どの年齢から始めても目的に到達できます。『サイレントリッチ』はすべての人間が平等に持っている「時間」という資産を武器にした投資手法なので、早くスタートするほうがいいのは間違いありませんが、年を重ねた人には若い人にはない武器も備わっています。その武器を活用することで『サイレントリッチ』になれるからです。

早いスタートが重要と言われてもピンと来ないかもしれませんが、論より証拠。

AさんとBさん、2人の若者がいます。2人は引退する67歳までの間に毎年60万円(毎月5万円)を利回り9%で積立投資しました。ただし、スタートが少し異なります。

Aさんは22歳で積立投資を開始、29歳までの8年間に毎年60万円(毎月5万円)を積み立てました。投資額は合計480万円です。その後は一切、追加投資をせずに、67歳まで運用だけを続けました。

一方、BさんはAさんより8年遅れの30歳からスタートしたものの、30歳から67歳までの38年間、毎年60万円(毎月5万円)を積み立てました。投資総額は2280万円、Aさんの4倍以上です。

では、67歳時点で2人の資産はどうなっていると思いますか。

結果はAさんが約1億9000万円、Bさんは約1億8500万円です。

何とAさんのほうが500万円多くなっているのです。

そんなはずはない、計算間違いだろう──そう思うかもしれませんが、これは紛れもない事実です。

早くスタートを切ることで、「複利」効果が加速され、利益が雪だるま式に増えていくのです。20代の方は、家計に余裕がないかもしれません。しかし、10年後に毎月3万円の積立投資を始めるつもりなら、たとえ毎月3000円でも今すぐ行動を起こすべきなのです。

それが大きな差を生み、『サイレントリッチ』への近道になるのです。

では、30代から40代を過ぎるともう遅いのでしょうか。そんなことはありません。

30代にもなれば結婚して、お子さんがいる方も多いのではないでしょうか。人生について真剣に考えはじめるのもこの時期でしょう。リタイヤまでにはまだ充分な時間があり、時間という武器を充分活用できます。ただ一方で、収入に対して出費の割合が大きくなる世代です。教育資金、引退資金、中長期目的の投資、各種保険など適正な金融商品を選び、投資資金を確保することが重要です。

50代、60代のあなたは、残念ながら20代や30代の人ほど時間は残っていません。

しかし、これまでの蓄えがあるはず。これを投資に振り向ければ、同じ運用利回りでも大きく資産を増やすことが可能です。今後人生100年時代が来ることを考えれば、50歳でもまだ折り返しポイントを越えたばかりです。もしもこれまで投資をしてこなかったとしても、充分取り戻すチャンスはあるのです。

このようにそれぞれの年代で解決策があるのが『サイレントリッチ』の特徴です。

気合を入れ過ぎずに、リラックスして、まずは「始める」、そして「続ける」ことができればあなたも『サイレントリッチ』になれるのです。

50年の実績がある投資法

『サイレントリッチ』の手法は今から50年程前にアメリカで生まれました。

きっかけは、1963年にノーマン・F・デイシー(Norman F. Dacey)が書いた『あなたの生命保険の何が問題なのか』(「What's Wrong With Your Life Insurance」、未邦訳)という本です。当時のアメリカでは生命保険の詐欺や欺瞞の問題がたくさんあり、この本は生命保険業界の情報と保険商品の利点と欠点について書かれていました。その中の最も有名なキーワードが、「Buy Term and Invest the Difference」です。

TermとはTerm Insuranceの略で定期保険(掛け捨て保険)のことです。「生命保険は定期保険(掛け捨て保険)にして、投資は別にする」という意味です。もしあなたが貯蓄型保険に加入し、これで資産を増やしているのであれば、「生命保険は定期保険にして、貯蓄型保険で払っていた掛け金の差額を投資に使うべき」と言ったのです。

実は本が出た当初はこの考え方はアメリカでもすぐには受け入れられませんでした。あまりにそれまでの常識と違っていたからです。保険会社が大規模なネガティブキャンペーンを展開したこともあります。

しかし、徐々に彼の主張の正しさは認められ、今ではそれが資産運用のスタンダードになっているほどです。さらに時間をかけ、ブラッシュアップされて、徐々に今のやり方に到達したのです。

続きは<「サイレントリッチ」になるために――あなたが不安に思う“投資リスク”を回避する方法>で公開中!

【続きはこちら】「サイレントリッチ」になるために――あなたが不安に思う“投資リスク”を回避する方法