春の訪れを告げる桜の季節がやってきた。東京ソラマチでは、2025年4月6日(日)までの期間限定で「TOKYO Solamachi Sakura Menu & Sweets」が開催中。東京ソラマチ(R)のレストラン・フードマルシェを中心に、桜をモチーフにしたメニュー&スイーツが大集合!また、東京ミズマチ(R)でも、お花見にもぴったりな桜を使用した春限定メニューが登場。ここではグルメ好き必見の絶品ラインナップを紹介しよう。

春にぴったりな桜メニュー・スイーツが盛りだくさん!東京ソラマチで「TOKYO Solamachi Sakura Menu & Sweets」開催中

洋食屋 銀座グリルカーディナル「桜コンビプレート」(2480円)

ピッツェリア マルデナポリ「桜の香りをつけた桜鯛のビアンカ」(2200円)

宙寅屋「えびワンタン麺」(1200円)

南国酒家 原宿麺飯房「桜えび香る天然海老のふわとろ天津丼」(1080円)

ニダイメ野口鮮魚店「スカイツリー本まぐろ・桜鯛と季節野菜の天丼」(2980円)

沖縄地料理 波照間「琉球ハイボール "桜"」(660円)

キル フェ ボン「結晶型"ル ガール"クリームチーズムースのタルト 〜桜風味〜」(ピース:993円〜)

バナナ日和「バナナ屋さんの桜モンブランパフェ」(820円)

祇園辻利「ツリーソフト さくら」(800円)

お肉の専門店 スギモト本店「桜のクリームぜんざい」(680円)

ミゲルフアニ「さくらのガトーショコラ」(980円)

すみだ水族館「ぷかぷかオットセイのお花見ラテ」(750円)

むうや「むぅクリーム"よもぎと桜"」(500円)

いちや「春あんみつ」(1210円)

展望台では桜で彩られたフォトスポットや装飾が初登場

天望デッキ フロア350のフォトサービスでは、春限定で、背景上空に桜の花びらが合成された写真を撮ることができる

「桜宙(さくらそら)-KENRAN-」(1100円)

「桜宙(さくらそら)-MANKAI-」(980円)

春の食材がたっぷり!魅惑の桜メニュー東京ソラマチ限定の春メニューは、桜の風味や春の旬食材をふんだんに使った、この時期だけの特別な味わいばかり。■洋食屋 銀座グリルカーディナル「桜コンビプレート」(2480円)人気プレートメニューを桜色にアレンジ。ジューシーなハンバーグに紅芯大根のおろしを添え、サクサクのエビフライにはしば漬け入りタルタルソースを合わせ、桜風味のポテトサラダが添えられた春らしいプレート。■ピッツェリア マルデナポリ「桜の香りをつけた桜鯛のビアンカ」(2200円)桜の塩漬けを混ぜ込んだチーズベースに、今が旬の鯛を贅沢にトッピング。ハチミツ入りのゴルゴンゾーラがアクセントになった、春を感じる絶品ピッツァ。■宙寅屋「えびワンタン麺」(1200円)食べ応えのあるプリプリえびのワンタン麺に、桜えびの風味が加わり、食感と香りの相乗効果が楽しめる。■南国酒家 原宿麺飯房「桜えび香る天然海老のふわとろ天津丼」(1080円)ふわふわの玉子に中華あんをたっぷりかけた天津丼に、ぷりぷりの海老と桜えびの香りが絶妙にマッチ。■ニダイメ野口鮮魚店「スカイツリー本まぐろ・桜鯛と季節野菜の天丼」(2980円)築地のまぐろ専門店が厳選した本まぐろと桜鯛、季節の野菜を贅沢に使った豪華天丼。春の味覚を一度に堪能できる特別メニュー。■沖縄地料理 波照間「琉球ハイボール "桜"」(660円)琉球泡盛をベースに、ほんのりピンク色に染まった桜風味のハイボール。見た目も華やかな桜スイーツ桜香る華やかなスイーツも必見。写真に収めたくなるかわいらしさと、舌の上で感じる桜の風味が、心を春色に染めてくれるはず。■キル フェ ボン「結晶型"ル ガール"クリームチーズムースのタルト 〜桜風味〜」(テイクアウト:ピース993円、ホール9936円。イートイン: ピース1012円)クリームチーズムースとしっとりスポンジに、たっぷり桜クリームを重ねたタルトケーキ。白桃のコンポートとフレッシュフルーツがふんだんに飾られ、見た目も味も春爛漫。提供は2025年3月16日(日)から。■バナナ日和「バナナ屋さんの桜モンブランパフェ」(820円)なめらかなバナナソフトと甘酸っぱい桃ソルベの上に、ほんのり桜色の桜あんペーストをモンブラン状に絞った贅沢パフェ。バナナの甘みと桜の風味が絶妙にマッチした、この季節だけの特別なデザート。■祇園辻利「ツリーソフト さくら」(800円)平日限定で登場する、東京スカイツリー型のスプーン付き桜ソフトクリーム。上品な桜の風味が広がる、写真映え間違いなしの春限定スイーツ。■お肉の専門店 スギモト本店「桜のクリームぜんざい」(680円)桜香るパンナコッタに、桜アイス、桜の塩漬けをトッピングした和洋折衷のデザート。食事のしめくくりにぴったり。■ミゲルフアニ「さくらのガトーショコラ」(980円)桜のリキュールとホワイトチョコを贅沢に使用した華やかなデザート。チョコレートの濃厚さと桜の香りが絶妙にマッチ。■すみだ水族館「ぷかぷかオットセイのお花見ラテ」(750円)抹茶ラテにホイップクリーム、三色だんご、あられ、愛らしい「オットセイ」のマシュマロをトッピングした限定ラテ。お花見気分を味わえる!東京ミズマチの桜メニュー浅草と東京スカイツリータウン(R)間に位置する複合商業施設・東京ミズマチでも、お花見気分を満喫できる桜を使用した限定メニューがお目見え。■むうや「むぅクリーム"よもぎと桜"」(500円)よもぎのムー生地で桜あんを包み焼き上げ、仕上げに桜ホイップをたっぷり絞った春の和スイーツ。こちらは2025年3月31日(月)までの期間限定。■いちや「春あんみつ」(1210円)旬の果物と桜アイスを使用した贅沢なあんみつ。2025年4月30日(水)まで提供される。東京スカイツリー(R)では、"空×桜"を楽しめるイベントを開催中東京ソラマチ・東京ミズマチでの桜グルメを堪能した後は、ぜひ東京スカイツリーにも足を運んでみよう。ここでは、“空×桜”を楽しめるイベント「The Sakura SKYTREE(R)〜 Feel the Cherry Blossoms with All Your Senses at the TOKYO SKYTREE(R) 〜」を2025年4月14日(月)まで開催中。天望デッキでは、ソメイヨシノを中心とした4種類の桜をイメージした装飾が施され、絶景と桜のコラボレーションを楽しめるフォトスポットの設置やSKYTREE ROUND THEATERでの桜の特別映像上映など、桜を感じられる企画が満載。また、桜をイメージしたイベント限定カフェメニューも販売。日本酒を使用した桜風味のカクテルや、青空と満開に咲き誇る桜の木を閉じ込めたフォトジェニックなドリンクなど、味覚でも桜を感じることができる。地上と空から、さまざまな角度で桜を楽しめる東京スカイツリータウン。この春は、「TOKYO Solamachi Sakura Menu & Sweets」で桜メニューの美味しさを堪能しながら、「The Sakura SKYTREE」で“空×桜”のコラボレーションを楽しんでみてはいかが?※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。