Êì¤Ë¤Ê¤Ã¤¿ºÊ¤ò¡È¼õ¤±Æþ¤ì¤é¤ì¤º¡ÉÉâµ¤¤·¤¿É×¡ª¡©¤À¤¬10Ç¯¸å¢ÍÉâµ¤Áê¼ê¡ÖÍÛÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¡ª¡×¡Ö¤¨¡Ä¡×¡ÚÉ×ÉØ´Ø·¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥³¥Ä¡Û
·ëº§À¸³è¤ÎÃæ¤Ç¡¢Í½´ü¤»¤ÌÈ¯¸«¤ä¶Ã¤¤Ï¤Ä¤¤â¤Î¤Ç¤¹¡£
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤È¤¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¹ç¤¦Âç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉ×ÉØ´Ö¤Î¿®Íê¤ò°é¤à¡Û
¤¢¤é¤æ¤ë´Ø·¸¤ÇºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¿®Íê¤Ç¤¹¡£
É×ÉØ¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤ÐÍ¾·×¤Ë¤ª¸ß¤¤¤ò¿®¤¸¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤òÆ©ÌÀ¤Ë¡Û
·ÐºÑÌÌ¤ÏÉ×ÉØÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ýÆþ¤ä½ÐÈñ¤ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢·×²èÅª¤Ê²È·×´ÉÍý¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢°Â¿´¤·¤¿Ì¤Íè¤òÃÛ¤¯´ðÈ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú¥é¥¤¥Õ¥¹¥¿¥¤¥ë¤ÎÄ´ÏÂ¤òµá¤á¤Æ¡Û
ËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¤Î¹¥¤ß¤äÀ¸³è½¬´·¤Î°ã¤¤¤¬¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤òÀ¸¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¸ß¤¤¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂº½Å¤·¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¸ß¤¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²÷Å¬¤Ê¶¦Æ±À¸³è¤¬Á÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú·Ú¤Ï¤º¤ß¤Ê²á¤Á¤Ç°ìÀ¸¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Û
¡ÖºÊ¤¬Ç¥¿±¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤É¤ó¤É¤óÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ë·ù°´¶¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤ÈÉâµ¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¤½¤Î¤Þ¤Þ10Ç¯¤â¥º¥ë¥º¥ë´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¤¢¤ëÆüÆ±Î½¤«¤é¡ØÍÛÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¡ª¡Ù¤ÈÇ¥¿±¸¡ººÌô¤ò¸«¤»¤é¤ì¡Ø¤¨¡Ä¡Ù¤È¹ÅÄ¾¡ÄÌÜ¤ÎÁ°¤¬¿¿¤Ã°Å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃËÀ¡Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É×ÉØ´Ö¤Ç¤Ï¿·¤¿¤ÊÍý²ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ª¸ß¤¤¤Îµ¿Ìä¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¶¦´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¶¦¤ËÊâ¤àÉ×ÉØ´Ø·¸¤Î´ðÈ×¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë
¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤ì¤Ï¤È¤¤Ë¡¢¤ª¸ß¤¤¤ÎÍý²ò¤ò¿¼¤á¹ç¤¦Âç¤¤Ê¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ë¤â¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
º£²ó¤Ï¡¢É×ÉØ´Ø·¸¤òË¤«¤Ë¤¹¤ë¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¤Î¥Ò¥ó¥È¤ò¾Ò²ð¤·¤Þ¤¹¡£
¡ÚÉ×ÉØ´Ö¤Î¿®Íê¤ò°é¤à¡Û
¤¢¤é¤æ¤ë´Ø·¸¤ÇºÇ¤âÂçÀÚ¤Ê¤Î¤Ï¿®Íê¤Ç¤¹¡£
É×ÉØ¤Ç¤¢¤ë¤Ê¤é¤ÐÍ¾·×¤Ë¤ª¸ß¤¤¤ò¿®¤¸¡¢¥µ¥Ý¡¼¥È¤·¹ç¤¦¤³¤È¤¬·ç¤«¤»¤Þ¤»¤ó¡£
¡Ú¤ª¶â¤ÎÌäÂê¤òÆ©ÌÀ¤Ë¡Û
·ÐºÑÌÌ¤ÏÉ×ÉØÀ¸³è¤Ë¤ª¤¤¤ÆÈò¤±¤Æ¤ÏÄÌ¤ì¤Ê¤¤²ÝÂê¤Î°ì¤Ä¤Ç¤¹¡£
¤½¤ì¤¾¤ì¤Î¼ýÆþ¤ä½ÐÈñ¤ò¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÏÃ¤·¹ç¤¤¡¢·×²èÅª¤Ê²È·×´ÉÍý¤ò¶¦Í¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢°Â¿´¤·¤¿Ì¤Íè¤òÃÛ¤¯´ðÈ×¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
ËèÆü¤ÎÊë¤é¤·¤ÎÃæ¤Ç¤Î¹¥¤ß¤äÀ¸³è½¬´·¤Î°ã¤¤¤¬¡¢Í½ÁÛ³°¤Î¤¹¤ì°ã¤¤¤òÀ¸¤à¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¤ª¸ß¤¤¤Î¥¹¥¿¥¤¥ë¤òÂº½Å¤·¡¢²ÄÇ½¤Ê¸Â¤ê¸ß¤¤¤Ë¹ç¤ï¤»¤ë¤³¤È¤Ç¡¢²÷Å¬¤Ê¶¦Æ±À¸³è¤¬Á÷¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡Ú·Ú¤Ï¤º¤ß¤Ê²á¤Á¤Ç°ìÀ¸¸å²ù¤¹¤ë¤³¤È¤â¡Ä¡Û
¡ÖºÊ¤¬Ç¥¿±¤·¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¤É¤ó¤É¤óÊì¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤Ë·ù°´¶¤òÊú¤¯¤è¤¦¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤½¤ó¤Ê¤È¤¡¢¿¦¾ì¤ÎÆ±Î½¤ÈÉâµ¤¤·¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤Æ¡Ä¤½¤Î¤Þ¤Þ10Ç¯¤â¥º¥ë¥º¥ë´Ø·¸¤ò»ý¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡£
¤¢¤ëÆüÆ±Î½¤«¤é¡ØÍÛÀ¤À¤Ã¤¿¤Î¡ª¡Ù¤ÈÇ¥¿±¸¡ººÌô¤ò¸«¤»¤é¤ì¡Ø¤¨¡Ä¡Ù¤È¹ÅÄ¾¡ÄÌÜ¤ÎÁ°¤¬¿¿¤Ã°Å¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¡ÊÃËÀ¡Ë
¤³¤Î¤è¤¦¤Ê°Õ³°¤Ê»ö¼Â¤¬ÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤ë¤³¤È¤Ç¡¢É×ÉØ´Ö¤Ç¤Ï¿·¤¿¤ÊÍý²ò¤¬À¸¤Þ¤ì¤Þ¤¹¡£
¤ª¸ß¤¤¤Îµ¿Ìä¤Ë¼ª¤ò·¹¤±¡¢¶¦´¶¤¹¤ë¤³¤È¤¬¡¢¶¦¤ËÊâ¤àÉ×ÉØ´Ø·¸¤Î´ðÈ×¤òÃÛ¤¯¤³¤È¤Ë·Ò¤¬¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡Ê°¦¥«¥ÄÊÔ½¸Éô¡Ë