¡Ú¶¥±Ë¡Û£²´§¡¦ÃÓ¹¾Íþ²Ö»Ò¤ÎÀäÂç¤Ê±Æ¶ÁÎÏ¡¡Îý½¬¤Ç»ÈÍÑ¤¹¤ë¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ß¥Ã¥È¡×¤ÎÃíÊ¸ÇúÁý
¡¡¶¥±Ë½÷»Ò¤Ç¸ÞÎØ£³Âç²ñÏ¢Â³½Ð¾ì¤ÎÃÓ¹¾Íþ²Ö»Ò¡Ê£²£´¡á²£ÉÍ¥´¥à¡Ë¤Îà±Æ¶ÁÎÏá¤ÏÀäÂç¤À¡£
¡¡º£²Æ¤ÎÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¡Ê¥·¥ó¥¬¥Ý¡¼¥ë¡ËÂåÉ½Áª¹Í²ñ¤ò·ó¤Í¤¿ÆüËÜÁª¼ê¸¢ºÇ½ªÆü¡Ê£²£³Æü¡¢Åìµþ¥¢¥¯¥¢¥Æ¥£¥¯¥¹¥»¥ó¥¿¡¼¡Ë¤Î£µ£°¥á¡¼¥È¥ë¼«Í³·Á·è¾¡¤Ç¤Ï¡¢ÃæÈ×ÉÕ¶á¤ÇÈ´¤±½Ð¤·¤Æ£²£´ÉÃ£¹£±¤Ç£´Ï¢ÇÆ¤òÃ£À®¤·¤¿¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÇÉ¸¯É¸½àµÏ¿¡Ê£²£´ÉÃ£¸£¶¡Ë¤Ë¤ÏÆÏ¤«¤º¡Ö¤ä¤Ã¤Ñ¤ê¤Á¤ç¤Ã¤È²ù¤·¤¤¡×¤È¿°¤ò¤«¤ó¤À¤¬¡¢£µ£°¥á¡¼¥È¥ë¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¤È¹ç¤ï¤»¤Æ£²´§¤òÃ£À®¡£¡Ö¤¹¤´¤¯³Ú¤·¤¤¤Ê¤È»×¤¨¤ëÁª¼ê¸¢¤À¤Ã¤¿¡×¤È½¼¼Â´¶¤âÉº¤ï¤»¤¿¡£
¡¡¤½¤ó¤ÊÃÓ¹¾¤ÏÂç²ñÁ°¤Ë¿·³ã¡¦Ä¹²¬»ÔÆâ¤ÇÎý½¬¤ò¸ø³«¤·¤¿ºÝ¤Ë¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ß¥Ã¥È¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ëÍÑ¶ñ¤òÃåÍÑ¤·¤Æ±Ë¤°¾ìÌÌ¤â¤¢¤Ã¤¿¡£ÄÌ¾ï»þ¤è¤ê¤â¿å¤ËÀÜ¤¹¤ëÌÌ¤¬¹¤¯¤Ê¤ë¤¿¤á¡¢¼ê¤Î¤Ò¤éÁ´ÂÎ¤Ç¿å¤ò²¡¤¹´¶³Ð¤ä°ÂÄê¤·¤¿»ÑÀª¤òÊÝ¤Ä´¶³Ð¤òÍÜ¤¦¤³¤È¤¬¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦¡£¿·Ê¼´ï¤Ç¿Ê²½¤Î»å¸ý¤òÃµ¤Ã¤Æ¤¤¤ëÃæ¤Ç¡¢°Õ³°¤ÊÌÌ¤ÇÁá¤¯¤â¸ú²Ì¤¬É½¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¶¥±Ë´Ø·¸¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢ÃÓ¹¾¤¬¡Ö¥¢¥¯¥¢¥ß¥Ã¥È¡×¤òÃåÍÑ¤·¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤ËÂ¿¤¯¤Î¥¹¥¤¥Þ¡¼¤¬ÃíÌÜ¡£¡Ö¶ñÂÎÅª¤Ê¿ô¤Þ¤Ç¤Ï¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¤±¤É¡¢ÃÓ¹¾Áª¼ê¤¬»È¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤³¤È¤Ç°ìµ¤¤Ë¥·¥ç¥Ã¥×¤Ç¤ÎÃíÊ¸¤¬Áý¤¨¤¿¤ß¤¿¤¤¡×¤È¶Ã¤¤ò¸ý¤Ë¤·¤¿¡£
¡¡¥×¡¼¥ëÆâ³°¤Ç¤µ¤¹¤¬¤ÎÂ¸ºß´¶¤ò¼¨¤¹ÃÓ¹¾¤Ï¡¢£µ£°¡õ£±£°£°¥á¡¼¥È¥ë¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¤ÇÀ¤³¦Áª¼ê¸¢¤ÎÂåÉ½¤ËÆâÄê¡£º£Ç¯¤ÎËÜÌ¿¤Ëµó¤²¤ë£µ£°¥á¡¼¥È¥ë¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¤Ï¥á¥À¥ë¤Î¥Á¥ã¥ó¥¹¤¬¤¢¤ë¤È¤Î¸«Êý¤À¡£¡Ö¤º¤Ã¤È²ÝÂê¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤Ï¡¢º£²ó¤Î£µ£°¤Î¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¤Î±ÇÁü¤ò¸«¤ë¤È¡¢ÆÃ¤Ëº¹¤¬½Ì¤Þ¤Ã¤Æ¤¤Æ¤¤¤ë¤È´¶¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£¤³¤ÎÄ´»Ò¤Ç¤·¤Ã¤«¤ê¶¯²½¤òÂ³¤±¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡££±£°£°¤Î¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¤Ø¤Îµ¤»ý¤Á¤â¡¢º£²ó¤Î£µ£°¤Î¥Ð¥¿¥Õ¥é¥¤¤Ç¤è¤ê°ìÁØ¶¯¤Þ¤Ã¤¿¡£À¤³¦Áª¼ê¸¢¤Ç¤Ï¤·¤Ã¤«¤ê¼«Ê¬¤ÎÍýÁÛ¤È¤¹¤ë·ë²Ì¤òÄÉ¤¤µá¤á¤é¤ì¤ë¤è¤¦¤Ë¤·¤¿¤¤¡×
¡¡»Ä¤µ¤ì¤¿´ü´Ö¤ÏÌó£´¤«·î¡£Èá´êÃ£À®»þ¤Ë¤Ï¿·Ê¼´ï¤¬¤µ¤é¤Ê¤ëµÓ¸÷¤òÍá¤Ó¤ë¤³¤È´Ö°ã¤¤¤Ê¤·¤À¡£