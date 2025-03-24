ÀÄÌÚ¿¿Ìé £µ·î¤ÇONE¤È·ÀÌóËþÎ»¡Ä·ÑÂ³»²Àï¤«Ž¤Â¾ÃÄÂÎ½Ð¾ì¤«¡Ö²¶¤¸¤ã¤Ê¤¯¤ÆŽ¤¥¿¥Ê¥«¥³¥¦¥¸¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¡×
¡¡³ÊÆ®µ»¥¤¥Ù¥ó¥È¡Ö£Ï£Î£Å£±£·£²¡×¡Ê£²£³Æü¡¢¤µ¤¤¤¿¤Þ¥¹¡¼¥Ñ¡¼¥¢¥ê¡¼¥Ê¡Ë¤Çà¥Ð¥«¥µ¥Ð¥¤¥Ð¡¼á¤³¤ÈÀÄÌÚ¿¿Ìé¡Ê£´£±¡Ë¤¬¡¢¥¨¥É¥¥¥¢¥ë¥É¡¦¥Õ¥©¥é¥ä¥ó¡Ê£´£±¡á¥Õ¥£¥ê¥Ô¥ó¡Ë¤Ë¤ï¤º¤«£µ£³ÉÃ¤Ç°ìËÜ¾¡¤Á¤·¤¿¡£»î¹ç¸å¤Î¡¢¼«¿È¤Î¿ÊÂà¤Ë¿¨¤ì¤ëÈ¯¸À¤Ç¤âÃíÌÜ¤¬½¸¤Þ¤ë¡£³ÊÆ®µ»³¦¤Ç¤â·²¤òÈ´¤¯¤Ò¤Í¤¯¤ì¼Ô¤¬¸ì¤Ã¤¿¿¿°Õ¤È¤Ï¡Ä¡£
¡¡º£²ó¤âà°Ëâ²¾ÌÌá¤³¤È¥±¥ó¥É¡¼¡¦¥«¥·¥ó¤ò¥»¥³¥ó¥É¤Ë¤Ä¤±¤Æ»î¹ç¤ËÎ×¤ó¤ÀÀÄÌÚ¤Ï¡¢¥´¥ó¥°¤¬ÌÄ¤é¤µ¤ì¤ë¤ä¥¿¥Ã¥¯¥ë¤ò»Å³Ý¤±¤ë¡£¤½¤Î¤Þ¤ÞÁÈ¤ßÉÕ¤¯¤È¡¢Áê¼ê¤Î¹ø¤òÎ¾Â¤Ç¶´¤ß¤Ê¤¬¤éÈô¤ÓÉÕ¤¥¯¥í¡¼¥º¥É¥¬¡¼¥É¤ÇÊá¤Þ¤¨¤¿¡£¤¹¤ë¤È¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þº¸ÏÓ¤ò¤«¤ó¤Ì¤¤Î¤è¤¦¤Ë¸ÇÄê¤·¡¢¥Õ¥Ã¥È¥Á¥ç¡¼¥¯¤Î·Á¤ò¤Ä¤¯¤Ã¤Æ¤«¤éÏÓ½½»ú¸Ç¤á¤Ø¡£¤½¤Î¤Þ¤Þ¥¬¥Ã¥Á¥ê·è¤á¤Æ¥®¥Ö¥¢¥Ã¥×¤òÃ¥¤Ã¤¿¡£
¡¡»î¹ç¸å¡¢Áá¡¹¤Ë¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿ÀÄÌÚ¤Ï¡Ö¼Â¤Ï»î¹ç¤Î¸þ¤¹ç¤¤Êý¤ËÇº¤ó¤Ç¤¿¤ó¤À¡£à²Ð¤Î¶Ìá¤Ç¤¤¤¯¤«à°ðºÊá¤«¡×¤È¤Ê¤¼¤«¿¿´é¤Ç¹ðÇò¡£Â³¤±¤Æ¡Ö¤½¤ì¤ÇÎëÌÚÀéÍµ¤Ë¼ÁÌä¤·¤¿¤é¡Ø£²¤Ä¤È¤â¥¤¥á¡¼¥¸¤¬¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤¬¡Ä¡Ù¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤ÆÌÜ¤¬³Ð¤á¤¿¤ó¤À¤è¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¯¤¤¤³¤¦¤È»×¤Ã¤¿¡×¤È¡¢ÎëÌÚ¤¬¹Ô¤Ã¤Æ¤¤¤ë¿ÍÀ¸ÁêÃÌ´ë²è¤¬¾¡Íø¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤Ã¤¿¤ÈÀ¼¤ò¤·¤ã¤¬¤ì¤µ¤»¤¿¡£
¡¡ÃíÌÜ¤µ¤ì¤ë¤Î¤Ïº£¸å¤À¡£¤â¤È¤â¤Èº£²ó¤ò¡Ö£Ï£Î£Å¤Ç¤Î¥é¥¹¥È¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Ë°ÌÃÖÉÕ¤±¤Æ¤¤¤ë¤È¤·¤Æ¤¤¤¿¤¬¡¢¤³¤ÎÆü¤Î»î¹ç¸å¤â¡Ö£Ï£Î£Å¤ò¼¤á¤ë¤Î¤«¡¢Áª¼ê¤ò¼¤á¤ë¤Î¤«¡¢¤½¤ì¤â´Þ¤á¤Æ¤Á¤ã¤ó¤È¹Í¤¨¤¿¤¤¤Ç¤¹¡£¥Á¥ã¥È¥ê¤¬ËÍ¤ÎÆ»¤ò¤Ä¤¯¤ì¤ë¤Ê¤é£Ï£Î£Å¤Ç¼¤á¤Æ¤ä¤ë¡×¤È°úÂà¤âÁªÂò»è¤È¤â¼è¤ì¤ë°ÕÌ£¿¼¤Ê¸ÀÍÕ¤ò¸ý¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÄÌÚ¤Ï¡¢£Ï£Î£Å¤È¤Î´Ø·¸¤ò¡Ö·ÀÌó¤Ï£µ·î½é½Ü¤Ç½ª¤ï¤ë¤è¡£¹¹¿·¤Î¸ò¾Ä¤ò¤¹¤ë¤«¡©¡¡¤½¤ì¤Ï¸þ¤³¤¦¤¬·ÀÌó¹¹¿·¤òË¾¤à¤«Ë¾¤Þ¤Ê¤¤¤«¼¡Âè¤À¤í¡×¤È°Õ¸þ¤òÌÀ¤«¤¹¡£
¡¡¤½¤ì¤Ç¤â¼«¿È¤Î»×¤¤¤ò¡Ö£Ï£Î£Å¤ÏÂàÃÄ¤·¤¿¤¤¡£¤Ã¤Æ¤¤¤¦¤«¡ÊÂàÃÄ¡Ë¤¹¤ë¤È»×¤¦¡£¼«Í³¤Ë¤¤¤í¤ó¤Ê¤³¤È¤ò¤ä¤ê¤¿¤¤¤«¤é¡££¶·î¤«¤é¤Ï¥Õ¥ê¡¼¤Ç¤ä¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤È»×¤¦¤è¡×¡£¤½¤Î¾å¤Ç¡Ö¤¢¤Þ¤ê£Í£Í£Á¤Ï¤ä¤é¤Ê¤¤Êý¸þ¤Ë¤Ê¤ë¤È»×¤¦¡£¤Ê¤¼¤Ê¤é°ÂÇä¤ê¤·¤Ê¤¤¡¢¥®¥ã¥é¤Ï²¼¤²¤Ê¤¤¤Ä¤â¤ê¤À¤«¤é¡£¤¹¤ë¤È·ë¶É¡¢»È¤¦¤È¤³¤í¤Ï¤Ê¤¤¤À¤í¡×¤È¸«ÄÌ¤·¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤Ç¤Ï£¶·î°Ê¹ß¡¢£Ò£É£Ú£É£Î¤Ê¤É¹ñÆâÃÄÂÎ»²Àï¤Ï¤¢¤ê¤¨¤ë¤Î¤«¡£¤³¤ì¤ËÀÄÌÚ¤Ï¡Ö²¶¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¡¢¥Þ¥Í¥¸¥ã¡¼¤Î¥¿¥Ê¥«¥³¥¦¥¸¤ËÊ¹¤¤¤Æ¤¯¤ì¡×¤ÈÆÍÇ¡àÀ¤³¦¤ÎÅÄÃæá¤³¤È¹Ä¼£¤ÎËÜÌ¾¤ò½Ð¤¹¡£¤½¤·¤Æ¡Ö£¶·î°Ê¹ß¡¢³ÊÆ®µ»¤ÎÁë¸ý¤Ï¥¿¥Ê¥«¥³¥¦¥¸¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£³§¤µ¤Þ¤½¤ÎÊÕ¡¢¤ª´ê¤¤¤·¤Þ¤¹¡×¤È°ÕÌ£ÉÔÌÀ¤Ê¤³¤È¤ò¸ýÁö¤ë¤È¡¢¼«Å¾¼Ö¤Ç¤µ¤¤¤¿¤Þ¤«¤éÁö¤êµî¤Ã¤¿¡£