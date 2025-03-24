¡ÚZARA¤Î¿·ºî¡Û¤¬40¡¦50Âå¤Ë¤ª¤¹¤¹¤á¡ª ½Õ¤ËÃå²ó¤·¤¿¤¤¡Ö¹¤È´¤±¥ï¥ó¥Ô¡×
½Õ¤Ë¤Ê¤ë¤È¡¢1Ëç¤Ç¥µ¥é¥Ã¤È·è¤Þ¤ë¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Î½ÐÈÖ¤¬µÞÁý¤·¤½¤¦¡£¤½¤³¤Çº£²ó¤Ï¡¢Âç¿ÍÀ¤Âå¤ÎÌ¥ÎÏ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤ëÀöÎý¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬ËÉÙ¤Ë¥é¥¤¥ó¥Ê¥Ã¥×¤·¤¿¡ÚZARA¡Ê¥¶¥é¡Ë¡Û¤Î¿·ºî¡Ö¹¤È´¤±¥ï¥ó¥Ô¡×¤ò¥ê¥³¥á¥ó¥É¡£¤É¤ì¤â¥¤¥ó¥Êー¤òÊÑ¤¨¤¿¤ê±©¿¥¤ê¤ò¥×¥é¥¹¤·¤¿¤ê¤È´ÊÃ±¤ËÃå¤Þ¤ï¤»¤½¤¦¤Ê¥¢¥¤¥Æ¥à¤Ð¤«¤ê¤Ê¤Î¤Ç¡¢¤¼¤Ò½Õ¤Î¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Ë¤ª·Þ¤¨¤·¤Æ¤ß¤Æ¡£
¥¥ã¥ß¥¿¥¤¥×¤ÇÃå¤Þ¤ï¤·ÎÏÂç¤Î¿¿¤ÃÇò¥ï¥ó¥Ô
¡ÚZARA¡Û¡Ö»É½«Æþ¤ê¥ß¥Ç¥£¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×\7,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
½Õ¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤éÎÃ¤·¤²¤Ê¡ÈÇò¡É¤ò¿È¤Ë¤Þ¤È¤¤¤¿¤¯¤Ê¤ëÍ½´¶¡£¥¥ã¥ß¥¿¥¤¥×¤Î¥ï¥ó¥Ôー¥¹¤Ê¤é¡¢¥¤¥ó¥Êー¤Î¿§¤äÊÁ¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥³ー¥Ç¤Î¥Ë¥å¥¢¥ó¥¹¤ò´ÊÃ±¤ËÊÑ¤¨¤é¤ì¤ë¤«¤é¡¢¥·ー¥º¥óÃæ¥Ç¥¤¥êー¤ËÃå¤Þ¤ï¤»¤½¤¦¡£¥¹¥È¥é¥Ã¥×¤ÏÄ´Àá²ÄÇ½¤Ê¤Î¤Ç¡¢ÂÎ·¿¤Ë¹ç¤ï¤»¤ÆÃå¤é¤ì¤ë¤Î¤â¤¦¤ì¤·¤¤¤È¤³¤í¡£»É½«Æþ¤ê¤Ê¤Î¤Ç1Ëç¤ÇÃå¤Æ¤â²Ú¤ä¤«¤µ¤¬´¶¤¸¤é¤ì¡¢²Æ¤Þ¤ÇÄ¹¤¯³èÌö¤¬´üÂÔ¤Ç¤¤Þ¤¹¡£
ÀÚ¤êÂØ¤¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ç¥µ¥Þ¸«¤¨
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Ý¥×¥ê¥ó ¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×\8,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¥»¥Ñ¥ìー¥È¤Î¤è¤¦¤Ë¤â¸«¤¨¤ëÀÚ¤êÂØ¤¨¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥¯¥ëー¥Í¥Ã¥¯¥Îー¥¹¥êー¥Ö¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡£¥¦¥¨¥¹¥È¤ÎÎ¾¥µ¥¤¥É¤Ë¥É¥íー¥¹¥È¥ê¥ó¥°¤¬ÉÕ¤¤¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹Ê¤ê¶ñ¹ç¤Ç¥·¥ë¥¨¥Ã¥È¤òÊÑ¤¨¤é¤ì¤Þ¤¹¡£¥Õ¥í¥ó¥È¥¸¥Ã¥Ñー»ÅÍÍ¤ÇÃåÃ¦¤â¥é¥¯¤½¤¦¡£¥·¥ã¥Ä¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤ò±©¿¥¤Ã¤¿¤ê1Ëç¤Ç¥µ¥é¥Ã¤ÈÃå¤¿¤ê¤È¡¢½Õ²Æ¤Î¥ïー¥É¥íー¥Ö¤Ë·ç¤«¤»¤Ê¤¤°ìÃå¤È¤Ê¤ëÍ½´¶¡£
Í¾·×¤ÊÁõ¾þ¤ò»Ü¤µ¤Ê¤¤ÀöÎý¥Ç¥¶¥¤¥ó
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Ü¥ê¥åー¥à´¶¤Î¤¢¤ë¥Õ¥ë¥¤¥É¥ß¥Ç¥£¾æ¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×\7,990¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
Î®¤ì¤ë¤è¤¦¤Ê¾åÉÊ¤ÊÀ¸ÃÏ´¶¤¬Ì¥ÎÏ¤Î¥ß¥Ç¥£¾æ¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡£¥é¥¦¥ó¥É¥Í¥Ã¥¯¤È¥Îー¥¹¥êー¥Ö¤Î¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¥Ç¥¶¥¤¥ó¤¬¡¢Âç¿Í¤Î½÷À¤é¤·¤µ¤ò°ú¤Î©¤Æ¤Þ¤¹¡£¥Ð¥Ã¥¯¤Ï¥³¥ó¥·ー¥ë¥¸¥Ã¥Ñー»ÅÍÍ¤Ç¡¢¤¹¤Ã¤¤ê¤È¤·¤¿°õ¾Ý¤Ë¡£1Ëç¤Ç¥µ¥é¥Ã¤ÈÃå¤ë¤À¤±¤ÇÀöÎý¤µ¤ì¤¿Ê·°Ïµ¤¤ò±é½Ð¤Ç¤¡¢¥ì¥¤¥äー¥É¼¡Âè¤Ç¤Ï¥ª¥Õ¥£¥¹¤«¤é¤ª½Ð¤«¤±¤Þ¤ÇÉý¹¤¯ÂÐ±þ¤·¤Æ¤¯¤ì¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
1Ëç¤Ç²Ú¤ä¤«¤Ê¥¨¥ì¥¬¥ó¥È¥ï¥ó¥Ôー¥¹
¡ÚZARA¡Û¡Ö¥Õ¥ê¥ó¥¸ÉÕ¤¥ß¥Ç¥£¾æ¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡×\8,590¡ÊÀÇ¹þ¡Ë
¾åÉÊ¤Ç¥âー¥É¤ÊÊ·°Ïµ¤¤¬Éº¤¦¥Ï¥¤¥Í¥Ã¥¯¥Îー¥¹¥êー¥Ö¥ï¥ó¥Ôー¥¹¡£º£¥·ー¥º¥ó¥Ó¥Ã¥°¥È¥ì¥ó¥É¤Î¥Õ¥ê¥ó¥¸¤¬Á´ÌÌ¤Ë»Ü¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥·¥ó¥×¥ë¤Ê¤¬¤é¤â1Ëç¤Ç¥µ¥Þ¸«¤¨¤òÁÀ¤¨¤Þ¤¹¡£¤ª½Ð¤«¤±¤ä¥ª¥Õ¥£¥¹¤ÎÂ¾¡¢¥»¥ì¥â¥Ëー¥·ー¥ó¤Ç¤â³èÌö¤·¤½¤¦¡£ÀöÎý¤µ¤ì¤¿¥Ç¥¶¥¤¥ó¤Ï¡¢¥·¥ã¥Ä¤ä¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ê¤É¤¤ì¤¤¤á¤Ê±©¿¥¤ê¤È¹¥ÁêÀ¤Ç¤¹¡£
¢¨¤¹¤Ù¤Æ¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¡¦²èÁü¤ÏZARA½ÐÅµ¤Ç¤¹¡£
¢¨µ»öÆâ¤Î¾ðÊó¤Ï¼¹É®»þ¤Î¤â¤Î¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£²Á³ÊÊÑ¹¹¤ä¡¢ÈÎÇä½ªÎ»¤Î²ÄÇ½À¤â¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£ºÇ¿·¤Î¾¦ÉÊ¾ðÊó¤Ï³Æ¤ªÅ¹¡¦¥Ö¥é¥ó¥É¤Ê¤É¤Ë¤´³ÎÇ§¤¯¤À¤µ¤¤¤Þ¤»¡£
writer¡§Chisa.Y