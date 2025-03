【サンリオキャラクターズ ジュエリーブレスレット】 3月中旬 発売予定 価格:1回200円

「サンリオキャラクターズ ジュエリーブレスレット」クロミ

タカラトミーアーツは、ガチャ商品「サンリオキャラクターズ ジュエリーブレスレット」を3月中旬に発売する。価格は1回200円。

本商品は、サンリオキャラクターたちがデザインされたクリアカラーのブレスレット。手に付けるのはもちろん、バックなどに付けても楽しめる。「クロミ」、「マイメロディ」、「ポムポムプリン」、「シナモロール」、「ハンギョドン」の全5種類がラインナップされている。

マイメロディ

ポムポムプリン

シナモロール

ハンギョドン

内寸:約50mm

材質:チャーム PVC、ビーズ ABS/PMMA、ゴム PU

※画像は監修中のものであり、実際の商品とは異なる場合がございますのでご了承ください。

(C) 2025 SANRIO CO., LTD. TOKYO, JAPAN (L)M