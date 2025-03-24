今日の歴史（３月２４日）
１９６２年：国家再建最高会議の朴正熙（パク・チョンヒ）議長が大統領の権限を代行
１９６２年：盧基南（ノ・ギナム）神父が韓国初のカトリック大司教に任命される
１９６４年：ソウル大、高麗大、延世大の学生５０００人余りが日本との国交回復交渉を巡る「対日屈辱外交」に反対するデモ
１９６６年：韓日貿易協定を締結
１９８８年：ハンガリーが東欧初の貿易事務所をソウルに開設
１９９２年：第１４代総選挙を実施
１９９４年：金泳三（キム・ヨンサム）大統領が訪日、細川護熙首相と首脳会談
２０００年：国内証券市場での外資系企業上場を認可
２０２２年：北朝鮮が大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）発射 ※北朝鮮は翌日、新型ＩＣＢＭ「火星７」と主張
著作権者(c) 聯合ニュース. 無断転載・転用、AI学習および利用禁止
１９６２年：盧基南（ノ・ギナム）神父が韓国初のカトリック大司教に任命される
１９６４年：ソウル大、高麗大、延世大の学生５０００人余りが日本との国交回復交渉を巡る「対日屈辱外交」に反対するデモ
１９６６年：韓日貿易協定を締結
１９８８年：ハンガリーが東欧初の貿易事務所をソウルに開設
１９９２年：第１４代総選挙を実施
１９９４年：金泳三（キム・ヨンサム）大統領が訪日、細川護熙首相と首脳会談
２０００年：国内証券市場での外資系企業上場を認可
２０２２年：北朝鮮が大陸間弾道ミサイル（ＩＣＢＭ）発射 ※北朝鮮は翌日、新型ＩＣＢＭ「火星７」と主張
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