¤µ¤ä¹á¡¦¿·»³¡Ö¹¥´¶ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ë¡×¡¡¼«Ê¬¤¿¤Á¤Î¡ÈÉÔÃçÀâ¡É¤òÆ§¤Þ¤¨¡¢·ÝÇ½³¦¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤Ø¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹
¤ª¾Ð¤¤¥³¥ó¥Ó¡Ø¤µ¤ä¹á¡Ù¤Î¿·»³¤µ¤ó¡Ê33¡Ë¤ÈÀÐ°æ¤µ¤ó¡Ê36¡Ë¤¬22Æü¡¢ÅÔÆâ¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤¿¿·¤¿¤Ê¥¹¥¿¡¼¸õÊä¤òÈ¯·¡¤¹¤ë¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¤Ë¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤È¤·¤ÆÅÐ¾ì¡£¥°¥é¥ó¥×¥ê¼õ¾Þ¼Ô¤Ø·ÝÇ½³¦¤Ç³èÌö¤¹¤ë¤¿¤á¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ì¤Þ¤ÇÇÐÍ¥¤ÎÆó³¬Æ²¤Õ¤ß¤µ¤ó¡Ê30¡Ë¤äºù°æÆüÆà»Ò¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¡¢»³ËÜÉñ¹á¤µ¤ó¡Ê27¡Ë¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤Æ¤¤¿ÃÏ°èÌ©Ãå·¿¤Î¥á¥Ç¥£¥¢¤¬¡¢¼¡À¤Âå¤òÃ´¤¦ÇÐÍ¥¤ä¥â¥Ç¥ë¤òÀ¸¤ß½Ð¤¹¤³¤È¤òÌÜ»Ø¤¹¥ª¡¼¥Ç¥£¥·¥ç¥ó¡ØÈþ¾¯⼥¿Þ´ÕAWARD 2025¡Ù¤ò³«ºÅ¡£º£Ç¯¤Ç7²óÌÜ¤ò·Þ¤¨¡¢±þÊç¼Ô¤ÏÌó6400¿Í¤Ë¤Î¤Ü¤ê¤Þ¤·¤¿¡Ê¼çºÅ¼ÔÈ¯É½¡Ë¡£
·ë²ÌÈ¯É½Á°¡¢¶ÛÄ¥´¶Éº¤¦¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤¿¤Á¤òÁ°¤Ë¿·»³¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤³¤³¤Ç¤¤¤¤·ë²Ì¤¬½Ð¤Æ·ÝÇ½³¦¤Ë¤È¤¤¤¦Êý¤â¤¤¤é¤Ã¤·¤ã¤ë¤È»×¤¤¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤³¤³¤«¤é¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤Ê¤ó¤Ç¡£¤¼¤ÒR-1¤Î·è¾¡¤ÇÂÔ¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¡£¤¹¤«¤µ¤ºÀÐ°æ¤µ¤ó¤¬¡ÖÃ¯¤¬½Ð¤ë¤Í¤ó¡ª¡¡¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤¹¤ë¤«¡ª¡×¤È¤Ä¤Ã¤³¤ß¡¢²ñ¾ì¤òÏÂ¤Þ¤»¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢±þÊçÁí¿ô¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÀÐ°æ¤µ¤ó¤Ï¡¢¡Ö¤¹¤´¤¤¤³¤È¤ä¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£M-1¤â1ËüÁÈ¤Î¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤òÄ¶¤¨¤¿¤Ã¤Æ¸À¤ï¤ì¤Æ¤Þ¤¹¤±¤É¡¢¤è¤¯Ê¬¤«¤é¤Ê¤¤¥Ô¥ó·Ý¿Í¤¬¥æ¥Ë¥Ã¥È¤òÊÑ¤¨¤Æ¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¥¨¥ó¥È¥ê¡¼¤·¤¿¤ê¡¢Ãå¤°¤ë¤ß¤Î4¿ÍÁÈ¤¬½Ð¤¿¤ê¤È¤«¡¢¤®¤å¤Ã¤È¤·¤¿¤é200¡Á300Ê¬¤Î1¤¯¤é¤¤¤ÎÀï¤¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¡¢¤¢¤ì¤Ï¡£¤À¤«¤é¤³¤Î¿ô¤Ç¡Ê¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ë¤Ë¡Ë¤ª¤é¤ì¤ë¤Î¤ÏËÜÅö¤Ë¤¹¤´¤¤¡×¤È¡¢¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ò¤¿¤¿¤¨¤Þ¤·¤¿¡£
¢£¥°¥é¥ó¥×¥ê¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©½Ð¿È¤Î19ºÐ
49¿Í¤Î¥Õ¥¡¥¤¥Ê¥ê¥¹¥È¤ÎÃæ¤«¤é¥°¥é¥ó¥×¥ê¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢ÀÐÀî¸©½Ð¿È¤Ç¸½ºß¤ÏÅÔÆâºß½»¤Î19ºÐ¡¢郄·¬ô¥±©¡Ê¤¿¤«¤¯¤ï¡¦¤ê¤¦¡Ë¤µ¤ó¡£Ì¾Á°¤¬¸Æ¤Ð¤ì¤ë¤È¡¢´î¤Ó¤ÎÎÞ¤ò¸«¤»¤Ê¤¬¤é¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ø¾å¤¬¤ê¡¢¥×¥ì¥¼¥ó¥¿¡¼¤ÇÊ¡ÅçÈþ¾¯½÷¿Þ´Õ½Ð¿È¤ÎÀýÆâÌ´ºÚ¤µ¤ó¡Ê24¡Ë¤«¤é¥È¥í¥Õ¥£¡¼¤ò¼õ¤±¼è¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤ÎºÇ¸å¤Ë¡¢º£¸å¡¢·ÝÇ½³¦¤Ç¤Î³èÌö¤òÌÜ»Ø¤¹¿Í¤Ø¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤òµá¤á¤é¤ì¤¿¿·»³¤µ¤ó¤Ï¡¢¡ÖËÍ¤é¤¬¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ê¤³¤È¤â¤Ê¤«¤Ê¤«¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤±¤ì¤É¤â¶¯¤¤¤Æ¸À¤¦¤Ê¤é¡¢ËÍ¤é¥³¥ó¥ÓÃç¤¬¤É¤¦¤À¤ß¤¿¤¤¤Ê¡¢ÉÔÃç¤À¤ß¤¿¤¤¤Ê¤Î¤¬ÏÃÂê¤Ë¾å¤¬¤ë¤³¤È¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤Æ¡¢ËÜÅö¤Ë¹¥´¶ÅÙ¤¬²¼¤¬¤ë¤Î¤Ç¡È¤ä¤á¤Æ¤ª¤¤¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤è¡É¤Ã¤Æ¤³¤È¤Ç¤¹¤Í¡£ËÜÅö¤Ë¡È¿Í¤È¤ÏÃçÎÉ¤¯¡¢¿¦¾ì¤Î¿Í¤È¤ÏÃçÎÉ¤¯¤·¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¤è¡É¤Ã¤Æ¤¤¤¦¡¢¤½¤ì¤¬ËÍ¤Î¥¢¥É¥Ð¥¤¥¹¤Ç¤¹¤Í¡×¤È¡¢¼«¤é¤Î·Ð¸³¤ò¤â¤È¤Ë¥¨¡¼¥ë¤òÁ÷¤ê¤Þ¤·¤¿¡£