緊張の初対面! YouTubeチャンネル「North The Husky」では、子犬と子猫の初対面の様子が配信され、動画のコメント欄には「友情が生まれる貴重な瞬間」「2匹ともかわいい!」の声が続出しました。

興味をひかれつつも…子猫は困惑気味?

注目を集めたのは「Husky Puppy Reacts To Meeting Kitten For The First Time!」という動画。

動画の冒頭から、ハスキーの子犬と子猫がお互いにニオイを嗅ぎながらソファの上で接近。しっぽを振って「新しい友達かな?」と観察するハスキーに対して、子猫は興味をひかれながらも少し及び腰です。

どうやら子猫は、自分の周りをウロウロと動き回るハスキーに困惑気味の様子。ハスキーが覆い被さってきた隙を見て、おなかの下を恐る恐るくぐり抜けていきます。ハスキーに比べて警戒心が強いのかもしれません。

逃げられてもお構いなしにじゃれついてくるハスキーに、とうとうソファの隅に追いやられてしまった子猫。猫パンチで応戦しつつ、ハスキーのわずかな動きにも反応して体をこわばらせます。

ところが、カットが切り替わると、2匹はぴったりと寄り添いリラックス。ようやく打ち解けることができたようで、ハスキーから「もう僕たち友達だよ!」という声が聞こえてきそうです。

子猫も慣れてきたのか、甘がみされても逃げようとはせず、「やったニャ〜?」といわんばかりに反撃できるようになってきました。ケンカに発展することはなく、2匹とも遊んでいるつもりなのかもしれませんね。

動画を見た視聴者からは、「ハスキーは子猫と仲良くなりたかったんだね」「あっという間に仲良しさん!」といったコメントが続出。自然と笑顔になりそうな、種族を超えてコミュニケーションを取るかわいらしい2匹の様子を、ぜひ動画でチェックしてみてください。