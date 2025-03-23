1ÅÙ¸«¤¿¿ô»ú¤ò°Åµ¤Ç¤¤ë!? ¥Ô¥ó¥Á¤òµß¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿·ÐÍýÉô¤ÎÃËÀ¼Ò°÷¤ÎÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¡¿¤½¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤¸¤ã¡¢¥Ð¥ì¤Þ¤¹¤è¢
¡Ø¤½¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤¸¤ã¡¢¥Ð¥ì¤Þ¤¹¤è¡¡¥´¥ß¼Ò°÷¤ÎÀ®ÇÔ¤â¡¢·ÐÍý¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¡Ù¡Ênev¡§Ì¡²è¡¢¤Ê¤Ä¡§¸¶°Æ/KADOKAWA¡ËÂè2²ó¡ÚÁ´5²ó¡Û
¡Ø¤½¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤¸¤ã¡¢¥Ð¥ì¤Þ¤¹¤è¡¡¥´¥ß¼Ò°÷¤ÎÀ®ÇÔ¤â¡¢·ÐÍý¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¸©ÆâÂç¼ê¤Î³Ú´ïÅ¹¤ËÃæÅÓºÎÍÑ¤ÇÆþ¼Ò¤·¤¿²¬ÌîºÌ²»¡£Èþ¤·¤¤¥Ô¥¢¥Î¤Î²»¿§¤¬¶Á¤¯¡¢¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤ì¤Ð¥»¥¯¥Ï¥é¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¬Ì¢±ä¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤À¤Ã¤¿¡£¿·¿Í¤¤¤¸¤á¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤µ¤ì¤¿ºÌ²»¡£¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢È±¤ÎÌÓ¥Ü¥µ¥Ü¥µ¡¢ÇÇØ¤Ç¤Ü¤½¤Ü¤½¤ÈÏÃ¤¹²ø¤·¤¤É÷ËÆ¤Î·ÐÍýÉô¡¦ÌøÀ¥Î§¤À¤Ã¤¿¡£ºÌ²»¤ÏÎ§¤Î¤¢¤ëÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡Ä!? ¥À¥á¼Ò°÷¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤Ê¸ÀÆ°¤äÆæ¤ÎÎÎ¼ý½ñ¡¢Á°»þÂåÅª¤Ê·Ð±Ä¿Ø¤ÎÉÔÀµ¤òË½¤¯ÁÖ²÷¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¤½¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤¸¤ã¡¢¥Ð¥ì¤Þ¤¹¤è¡¡¥´¥ß¼Ò°÷¤ÎÀ®ÇÔ¤â¡¢·ÐÍý¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶Â¾¿Í¤Ë¸·¤·¤¯¼«Ê¬¤Ë´Å¤¤¡ÈÃª¾å¤²½÷»Ò¡É¤òÉÁ¤¤¤¿nev¤µ¤ó¤ÎÏÃÂêºî¡Ø¥ï¥¿¥·¤Ï¤¤¤¤¤Î¡¢¥ï¥¿¥·¤Ï¤Í¡Ù¡£»î¤·ÆÉ¤ß¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é¡ª
¡Ø¤½¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤¸¤ã¡¢¥Ð¥ì¤Þ¤¹¤è¡¡¥´¥ß¼Ò°÷¤ÎÀ®ÇÔ¤â¡¢·ÐÍý¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¡Ù¤òÌµÎÁ¤ÇÆÉ¤à
¸©ÆâÂç¼ê¤Î³Ú´ïÅ¹¤ËÃæÅÓºÎÍÑ¤ÇÆþ¼Ò¤·¤¿²¬ÌîºÌ²»¡£Èþ¤·¤¤¥Ô¥¢¥Î¤Î²»¿§¤¬¶Á¤¯¡¢¤¤é¤Ó¤ä¤«¤Ê¥·¥ç¡¼¥ë¡¼¥à¤È¤ÏÎ¢Ê¢¤Ë¡¢¤Õ¤¿¤ò³«¤±¤ì¤Ð¥»¥¯¥Ï¥é¡¢¥Ñ¥ï¥Ï¥é¤¬Ì¢±ä¤·¤¿¥Ö¥é¥Ã¥¯´ë¶È¤À¤Ã¤¿¡£¿·¿Í¤¤¤¸¤á¤Î¥¿¡¼¥²¥Ã¥È¤Ë¤µ¤ì¤¿ºÌ²»¡£¼ê¤òº¹¤·¿¤Ù¤Æ¤¯¤ì¤¿¤Î¤Ï¡¢È±¤ÎÌÓ¥Ü¥µ¥Ü¥µ¡¢ÇÇØ¤Ç¤Ü¤½¤Ü¤½¤ÈÏÃ¤¹²ø¤·¤¤É÷ËÆ¤Î·ÐÍýÉô¡¦ÌøÀ¥Î§¤À¤Ã¤¿¡£ºÌ²»¤ÏÎ§¤Î¤¢¤ëÆÃ¼ìÇ½ÎÏ¤Ë½õ¤±¤é¤ì¡Ä!? ¥À¥á¼Ò°÷¤ÎÍýÉÔ¿Ô¤Ê¸ÀÆ°¤äÆæ¤ÎÎÎ¼ý½ñ¡¢Á°»þÂåÅª¤Ê·Ð±Ä¿Ø¤ÎÉÔÀµ¤òË½¤¯ÁÖ²÷¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¡Ø¤½¤ÎÎÎ¼ý½ñ¤¸¤ã¡¢¥Ð¥ì¤Þ¤¹¤è¡¡¥´¥ß¼Ò°÷¤ÎÀ®ÇÔ¤â¡¢·ÐÍý¤Î»Å»ö¤Ç¤¹¡Ù¤ò¤ª³Ú¤·¤ß¤¯¤À¤µ¤¤¡£
▶Â¾¿Í¤Ë¸·¤·¤¯¼«Ê¬¤Ë´Å¤¤¡ÈÃª¾å¤²½÷»Ò¡É¤òÉÁ¤¤¤¿nev¤µ¤ó¤ÎÏÃÂêºî¡Ø¥ï¥¿¥·¤Ï¤¤¤¤¤Î¡¢¥ï¥¿¥·¤Ï¤Í¡Ù¡£»î¤·ÆÉ¤ß¤Ï¥³¥Á¥é¤«¤é¡ª