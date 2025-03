いよいよ始まる大阪・関西万博。世界中から注目を集めるこの一大イベントに合わせて、大阪へ泊まろうと思っている方におすすめのホテルを紹介します。万博にちなんだ特別なプランやキャンペーンを展開するホテル、アクセス抜群の会場近くのホテル、注目の新オープンホテルなどをピックアップ。万博の時期は、グローバルな雰囲気を楽しめる食のフェアなどを開催しているホテルも多く見逃せません。

変なホテル大阪 なんば 他

OMO7大阪 by 星野リゾート

グランドプリンスホテル大阪ベイ

HOTEL SAILS 大阪港駅前

アートホテル大阪ベイタワー

湯元「花乃井」スーパーホテル大阪天然温泉

ガーナーホテル大阪本町駅 他

大阪ステーションホテル、オートグラフ コレクション

キャノピーbyヒルトン大阪梅田

まずは万博にちなんだユニークなキャンペーンをやっているホテルから。ロボットの接客が人気の「変なホテル」では、関西圏の「変なホテル」「変なリゾート&スパ」の6ホテルで、大阪・関西万博の公式キャラクター「ミャクミャク」とコラボレーションした「ミャクミャクコラボルーム」を展開しています。壁にはミャクミャクと各ホテルが立地する地域の観光地がデザインされ、ベッドカバーもかわいいミャクミャク柄。客室にはミャクミャクのぬいぐるみ、書籍、けん玉、マグカップ、アクリルスタンドなどの公式グッズも勢ぞろいしており、万博気分にとことん浸れます。■変なホテル大阪 なんば大阪府大阪市中央区西心斎橋2-10-16050-5576-8355心斎橋駅(OsakaMetro御堂筋線)より徒歩4分/なんば駅(Osaka Metro御堂筋線・四つ橋線・千日前線)より徒歩6分/四ツ橋駅(Osaka Metro四つ橋線)より徒歩5分※そのほか以下のホテルが対象変なホテル大阪 心斎橋、変なホテル 奈良、変なホテル京都 八条口駅前、変なホテルプレミア京都 五条烏丸、変なリゾート&スパ 関西空港星野リゾートが全国に展開する「テンションあがる『街ナカ』ホテル」OMO。新世界・通天閣からすぐの場所にある「OMO7大阪(おも) by 星野リゾート」では、万博にちなんだユニークプログラムが盛りだくさんです。注目は、空飛ぶクルマのデモフライトを予定しているSkyDriveとのコラボレーション企画。なんと館内に2020年に有人デモフライトを成功させた試験機「SD-03」の展示機がお目見えします。実機は試乗も可能です(※万博では新型のSD-05が登場予定)。また、毎週水曜日には万博マニアと呼ばれる藤井秀雄さんと二神敦さんが交代で登場し、パビリオンの見どころや食の楽しみ方を30分で紹介する講座を開催。宿泊者を対象にしたお散歩ツアーは、万博開催期間は「EXPO Special」として、1970年の大阪万博の開催につながったとされる「第5回内国勧業博覧会」の時代に焦点をあてた特別バージョンになっています。そのほか、ホテルスタッフ“OMOレンジャー”が万博の楽しみ方を提案してくれる「EXPOサポート」も設置。独自の視点で見つけたとっておきの情報を教えてくれます。■OMO7大阪 by 星野リゾート大阪府大阪市浪速区恵美須西3-16-30050-3134-8095(OMO予約センター)新今宮駅(JR・南海電鉄)目の前、動物園前駅(Osaka Metro御堂筋線・堺筋線)、新今宮駅前駅(阪堺電気軌道)より徒歩3分※このほか、ファミリーには会場近くのホテル「リゾナーレ大阪」もおすすめ。次に紹介する「グランドプリンスホテル大阪ベイ」と同じ建物にあるコラボレーションホテルです。ここからは、会場周辺のホテルを紹介していきます。まずは、ニュートラム南港ポートタウン線「中ふ頭」駅から徒歩約3分の「グランドプリンスホテル大阪ベイ」。万博会場最寄りの夢洲駅の隣駅、コスモスクエア駅からも徒歩圏内(1km弱)という好立地。大阪湾に面し、海を望む開放的な眺望が魅力です。2024年秋より客室を順次リニューアルしており、3名まで泊まれるソファベッド付き客室や小さな子どもがいるファミリーに便利なハリウッドツイン (2台のセミダブルベッドをぴったりと並べたスタイル)にも対応可能な客室が充実しました。館内のブッフェレストラン「The Cafe」では、3月から各国の食を巡る「ワールドフェア」を開催中。3月はスペイン、4月はフランス、5月はベトナム……と世界各国の料理が月替わりで登場。シェフによるライブクッキングも楽しめます。■グランドプリンスホテル大阪ベイ大阪府大阪市住之江区南港北1-13-1106-6612-1234中ふ頭駅(ニュートラム南港ポートタウン線)より徒歩3分会場最寄りの夢洲駅から2駅、Osaka Metro中央線大阪港駅から徒歩1分にある「HOTEL SAILS 大阪港駅前」。“時間と場所から自由になる”をコンセプトにしたモダンでおしゃれな雰囲気のホテル。客室にはシモンズ社製ベッドが配され、疲れをしっかり癒やせます。大阪港を一望できる屋上には、宿泊者限定(有料・要予約)で利用できるサウナやジャグジーがあり、特別な時間を過ごすのにぴったり。入り口にはウェルカムドリンクとワインサーバー(有料)が設置され、ほっとひと息つくのに最適。コインランドリーもあるので連泊時も便利です。■HOTEL SAILS 大阪港駅前大阪府大阪市港区築港3-6-506-6576-0125大阪港駅(Osaka Metro中央線)より徒歩1分「アートホテル大阪ベイタワー」は弁天町駅直結で、万博会場のある夢洲駅から乗り換えなしでアクセス可能。客室は全て23階以上にあり、美しい夜景にも息を飲みます。客室タイプは多彩で、高層階にあり眺めのよい「スカイフロア」の客室なら非日常感も格別。ファミリーやグループには最大13名まで泊まれる「エグゼクティブ シックスベイビュールーム」もおすすめです。徒歩2分ほどのところに関西最大級の温泉型テーマパーク「空庭温泉」があり、遊びの疲れを癒やすのに最適。宿泊者限定で朝風呂を楽しめるサービスがあるのもうれしいポイントです。■アートホテル大阪ベイタワー大阪府大阪市港区弁天1-2-106-6577-1111弁天町駅(JR大阪環状線、Osaka Metro中央線)直結コロナ禍の休館を経て、2024年にリニューアルオープンした「湯元『花乃井』スーパーホテル大阪天然温泉」。Osaka Metro中央線阿波座駅から徒歩5分の場所にあります。客室は、一人旅に使えるシングルルームから、家族や友人と利用しやすいツインルームまでそろっています。このホテルの大きな魅力はなんといっても、地下1000mから湧き出る天然温泉。リニューアルの際にサウナも改装し、オートロウリュウ設備を導入。天然温泉を冷やした水深90cmの水風呂も備え、「ととのう」ための環境はバッチリです。自動搬送型荷物保管システム「BAGGAGE KEEPER」を導入しているので、万博会場へ持ち込めない大きな荷物を預けるのもスムーズ。スマートチェックインシステムも導入されています。■湯元「花乃井」スーパーホテル大阪天然温泉大阪府大阪市西区江戸堀3-6-3506-6447-9000阿波座駅(Osaka Metro中央線・千日前線)より徒歩6分2025年1月に日本に初上陸したIHGホテルズ&リゾーツの「ガーナーホテル」。「すべての旅の、気軽な拠点。」をコンセプトにした比較的利用しやすいミッドスケール・ホテルブランドです。Osaka Metro中央線本町駅の周囲に3軒が一気にオープンしました。それぞれ雰囲気が違うのもおもしろいところ。「ガーナーホテル大阪本町駅」は、大阪の活気を反映し、楽しくワクワクする雰囲気。「ガーナーホテル大阪本町御堂筋」は、禅の思想に基づいた自然素材を取り入れた落ち着いた雰囲気。「ガーナーホテル大阪本町北船場」は自然との調和をイメージしたグリーンが基調のデザインの中に商人の街の活気を感じられるデザインです。■ガーナーホテル大阪本町駅大阪府大阪市中央区北久宝寺町4-4-1006-4300-3412本町駅(Osaka Metro中央線・御堂筋線・四つ橋線)より徒歩3分※ほかにガーナーホテル大阪本町御堂筋、ガーナーホテル大阪本町北船場も展開立地に悩んだときにおすすめなのは、何かと便利な大阪駅周辺。新しいホテルも増えています。万博会場までは電車で30分ほど。事前予約制の大阪駅発直通の駅シャトルバスもあります。JR大阪駅直結のJPタワー大阪に2024年7月にオープンしたのが、「大阪ステーションホテル、オートグラフ コレクション」(THE OSAKA STATION HOTEL, Autograph Collection)。ホテルの場所は1874年開業の初代大阪駅の跡地にあり、その象徴である赤レンガや鉄道や駅のモチーフを内装のデザインに取り入れているのが特徴。「駅長室」と書かれた扉の奥に広がる“鉄分”濃いめの秘密のメインバーも電車好きにはたまりません。3月からは館内レストラン「THE-MOMENT GRILL&DINING」のビュッフェにて世界の国々をイメージしたメニューを月替わりで提供中。3月はアフリカの食文化にヒントを得た「牛テールと焦がし玉葱のスパイシーカレー クスクス添え」、4月は南米の豪快な牛肉の串焼き「国産牛のシュラスコと野菜のトマト煮込み」、5月はフレンチの定番「エスカルゴのブルギニオン風」など、グルメを通じて世界の国や地域を感じられます。■大阪ステーションホテル、オートグラフ コレクション大阪府大阪市北区梅田3-2-206-6105-1874JR大阪駅西口直結こちらも大阪駅近くに2024年9月にオープンしたヒルトンの日本初進出ライフスタイルブランド「キャノピーbyヒルトン大阪梅田」。大阪のクールな文化とローカルな要素を取り入れたデザインがユニーク。たとえばエレベーターホールの天井は、たこ焼き器を反転して設置したデザイン。レストランの照明は豚まんや串カツがモチーフになっています。客室は13〜25階に位置しており、大阪の眺めを楽しめます。オールデイダイニング「CC:CARBON COPY(シーシー カーボンコピー)」では、世界の料理にインスパイアされたメニューを、ローカルの食材を用いて日本らしい小皿で提供。料理にも遊び心があふれています。■キャノピーbyヒルトン大阪梅田大阪府大阪市北区大深町6-38 グラングリーン大阪 北館06-7658-5300JR大阪駅より徒歩約7分大阪・関西万博の会場開場は9:00〜22:00まで。遠方から訪れる場合は、思いっきり楽しみつくすためにもホテルに泊まるのがおすすめ。今回紹介したホテルもぜひ参考にしてみてください。▼古屋 江美子プロフィール子連れ旅行やおでかけ、アウトドア、習い事、受験などをテーマにウェブ媒体を中心に執筆。子ども向け雑誌や新聞への取材協力・監修も多数。これまでに訪れた国は海外50カ国以上、子連れでは10カ国以上。All About 旅行ガイド。(文:古屋 江美子(ライター))