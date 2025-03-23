【ファーム情報】楽天ドラ5・吉納が公式戦初アーチ DeNA・小園6回パーフェクト 中日・根尾が1勝目
プロ野球のファームは23日、イースタン、ウエスタン両リーグで計7試合が行われた。
ヤクルトは巨人戦（戸田）に3―2で逆転勝ち。4月1日の本拠地開幕戦である広島戦（神宮）の先発が決まっている左腕・石川が5回4安打5奪三振2失点で1勝目。岩田が3安打。巨人先発・森田は3回4安打1失点。萩尾が2回に3号ソロ、育成選手のティマが4回に2号ソロ。佐々木が2安打を放った。
楽天はDeNA戦（森林どりスタジアム泉）に1―0で完封勝利。7回まで1死球のみで無安打も、8回先頭のドラフト5位・吉納（早大）が公式戦初アーチとなる決勝1号ソロを放った。先発・松田は5回2/3を4安打無失点。DeNA先発・小園は6回を無安打6奪三振で無失点、打者18人をパーフェクトに抑える好投だった。九鬼が2安打。
オイシックスは日本ハム戦（ハードオフ新潟）に3―1。先発・牧野が6回5安打1失点で1勝目を挙げた。知念が4安打。日本ハム先発・畔柳は4回4安打5奪三振1失点で、2番手のドラフト6位・山城（法大）が1回3安打1奪三振2失点で1敗目。細川が2安打をマーク。
ロッテ―西武戦（ロッテ浦和）は延長10回からタイブレークに入り、延長12回8―8の引き分けに終わった。ロッテ先発・サモンズは4回0/3を6安打7奪三振で2失点。山口が8回の1号2ランなど3打点、ドラフト2位・宮崎（ヤマハ）が2安打2打点。西武先発・糸川は5回1/3を5安打3失点。山村が2回の1号ソロなど2安打、松原が3安打1打点だった。
中日は阪神戦（ナゴヤ）に6―5。先発・メヒアは6回5安打2失点で、4番手・根尾が2/3回を無安打無失点で1勝目をマークした。宇佐見が4回の1号ソロなど2安打、鵜飼も2安打1打点。阪神先発・津田は4回1/3を4安打5失点（自責4）。井上が2回の2号ソロなど2安打。
広島はオリックス戦（杉本商事バファローズスタジアム舞洲）に6―1。先発・滝田が6回3安打7奪三振無失点の好投で1勝目を挙げた。オリックス先発の育成選手・宮国は2回1/3を2安打2失点で1敗目。来田が2安打1打点、横山聖が2安打。
ソフトバンクはくふうハヤテ戦（タマホームスタジアム筑後）に2―1。1番・佐藤直が3安打をマークした。先発・東浜が6回2/3を6安打無失点で1勝目（1敗）。くふうハヤテ先発・佐藤は7回7安打2失点で1敗目。松田が2安打を放った。