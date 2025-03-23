²ÈÂ²¤Î¡Ø¿ÍÀ¸¡Ù¤ò¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤Ë¤¹¤ë»ÒÇ¢ªÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤Ï¡Ä¡©74ËüÉ½¼¨¤Î¡ØÇú¾Ð¥Ó¥Õ¥©ー¥¢¥Õ¥¿ー¡Ù¤Ë¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¿ÀÍÍ£÷¡×¡Ö³«ÂóÃÏ¹Ô¤¥Ë¥ã¡×
º£²ó¾Ò²ð¤¹¤ë¤Î¤Ï¡¢X¡ÊµìTwitter¡Ë¤ËÅê¹Æ¤µ¤ì¤¿¡¢¤ß¤ó¤Ê¤Î¿ÍÀ¸¤òË¸³²¤¹¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¡£¥²ー¥à¤Î¼ÙËâ¤ò¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤À¤½¤¦¡£
¿ÍÀ¸¤Î¼ÙËâ¤ò¤¹¤ëÇ¤Á¤ã¤ó¤ÎÍÍ»Ò¤ÏX¤Ë¤Æ¡¢74Ëü²ó°Ê¾åÉ½¼¨¡£X¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¿ÍÀ¸¤ÎÃæ¿´ÃÏ¤¬¥Í¥Ã¥³¤Ê¤Î¤è¤Í¡×¡Ö¤Þ¤ë¤Ç¿ÀÍÍ¤ß¤¿¤¤¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö°ú¤ÃÁß¤²ó¤¹¡ÊÊªÍý¡Ë¡×¤È¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬¤¿¤¯¤µ¤ó´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Î¿ÍÀ¸¤ò¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤¢¤Î»ÒÇ¡£Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¸½ºß¤â²ÈÂ²¤Î¿ÍÀ¸¤ò°ú¤ÃÁß¤²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¡£ pic.twitter.com/pJQvhmZSYN- ¥ª¥«¥¢¥ä¥ó (@sabachikubi) January 15, 2025
Ç¤Á¤ã¤ó¤¬°ú¤ÃÁß¤²ó¤¹¡ª
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥ª¥«¥¢¥ä¥ó¡×¤ËÅÐ¾ì¤·¤¿¤Î¤Ï¡¢²ÈÂ²¤Î¡Ö¿ÍÀ¸¡×¤ò¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤Ë¤·¤¿Ç¤Á¤ã¤ó¡£¡Ö¿ÍÀ¸¡×¤È¤¤¤Ã¤Æ¤âËÜÅö¤Î°ÕÌ£¤Î¿ÍÀ¸¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¥Üー¥É¥²ー¥à¤Î¤³¤È¤Ç¤¹¡£»ÒÇ»þÂå¤Î¤ª¤³¤²¤Á¤ã¤ó¤Ï»ô¤¤¼ç¤µ¤ó²ÈÂ²¤¬¥Üー¥É¥²ー¥à¤ÇÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë¤È¡¢¤½¤Î¾å¤Ç²£¤¿¤ï¤Ã¤Æ¥²ー¥à¤òË¸³²¤·¤Æ¤¤¤¿¤Î¤À¤½¤¦¡£¥²ー¥à¤Ï¿Ê¤ß¤Þ¤»¤ó¤¬¡¢²Ä°¦¤¤¡ª
¿ÍÀ¸¤ò¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤Ë¤·¤Æ¤¤¤¿¤ª¤³¤²¤Á¤ã¤ó
»ÒÇ»þÂå¤Î¤ª¤³¤²¤Á¤ã¤ó
¸µµ¤¤¤¤Ã¤Ñ¤¤¤ËÍ·¤ó¤Ç¤¤¤ë
¤½¤·¤ÆÀ®Ä¹¤·¤ÆÂç¤¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤ª¤³¤²¤Á¤ã¤ó¡£Âç¿Í¤Ë¤Ê¤êÍî¤ÁÃå¤¤â½Ð¤Æ¤¤¿¤Î¤«¤È»×¤¤¤¤ä¡¢¤ä¤Ã¤Ñ¤ê²ÈÂ²¤ß¤ó¤Ê¤Î¿ÍÀ¸¤ò°ú¤ÃÁß¤²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤À¤½¤¦¡£ÁêÊÑ¤ï¤é¤º¥Üー¥É¥²ー¥à¤Î¾å¤Ë¾è¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤¦¤ª¤³¤²¤Á¤ã¤ó¡£»ÒÇ»þÂå¤âÂç¿Í¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤â¡¢²ÈÂ²¤ÎÃæ¿´¤Ë¤¤¤Æ¤ß¤ó¤Ê¤ò¾Ð´é¤Ë¤¹¤ë¤ª¤³¤²¤Á¤ã¤ó¤Ç¤·¤¿¡£
Âç¤¤¯¤Ê¤Ã¤Æ¤â°ú¤ÃÁß¤²ó¤·¤Æ¤¤¤ë¤ª¤³¤²¤Á¤ã¤ó
ÈþÇ¤Ê¤ª¤³¤²¤Á¤ã¤ó
¿ÍÀ¸¤ò°ú¤ÃÁß¤²ó¤¹Ç¤ËÂçÈ¿¶Á
¤ª¤³¤²¤Á¤ã¤ó¤È¥Ö¥¤Á¤ã¤ó
¥²ー¥à¤òË¸³²¤¹¤ë¤ª¤³¤²¤Á¤ã¤ó¤ò¸«¤¿X¥æー¥¶ー¤¿¤Á¤«¤é¤Ï¡Ö¸¤¤ÈÇ¤¿¤Á¤Ë¤Ê¤é¿ÍÀ¸¥á¥Á¥ã¥¯¥Á¥ã¤Ë°ú¤ÃÁß¤²ó¤·¤Æ¤¯¤ì¤Æ¤â¹½¤ï¤Ê¤¤¡×¡Ö°ú¤ÃÁß¤²ó¤·¤ÆÍè¤Æ¿ÍÀ¸¤ÎºÌ¤êË¤«¤Ë¤·¤Æ¤¯¤ì¤ëÇÍÍÁÇÅ¨¤Ç¤¹¡×¡Ö¤¢¤½¤Ð¤ó¤Î¤ä¤Ã¤¿¤é¡¡¥¸¥ã¥Þ¤·¤¿¤ë¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬Â¿¤¯´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥ª¥«¥¢¥ä¥ó¡×¤Ç¤Ï¡¢»ô¤¤¼ç¤µ¤ó²ÈÂ²¡¢Ç¤Î¤ª¤³¤²¤Á¤ã¤ó¤È¥Ö¥¤Á¤ã¤ó¤ÎÆü¾ï¤¬Åê¹Æ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¡¦Æ°²èÄó¶¡¡§X¥¢¥«¥¦¥ó¥È¡Ö¥ª¥«¥¢¥ä¥ó¡×¤µ¤Þ
¼¹É®¡§tonakai
ÊÔ½¸¡§¤Í¤³¤Á¤ã¤ó¥Û¥ó¥Ý¥Ë¥åー¥¹ÊÔ½¸Éô
¢¨ËÜµ»ö¤ÏÅê¹Æ¼Ô¤µ¤Þ¤Îµö²Ä¤òÆÀ¤Æ·ÇºÜ¤·¤Æ¤ª¤ê¤Þ¤¹¡£