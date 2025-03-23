Crystal Lake、6年ぶり＜HYPERSPACE＞のゲストはスウェーデンよりthrown
Crystal Lakeが6月、6年ぶりに＜HYPERSPACE JAPAN TOUR＞を開催することが発表となった。今回は初来日となるthrownをゲストに迎えての東名阪ツアーとなる。
◆＜HYPERSPACE JAPAN TOUR＞画像
世界を股にかけて活躍するCrystal Lakeが、ハイパースペース＝“お互いにリスペクトし、共鳴するバンドを遠く離れた国から引き寄せ生み出す新たな空間”を生み出すべくスタートさせたツアーが、＜HYPERSPACE JAPAN TOUR＞だ。2019年以来の開催となる今回は、6月18日に東京・duo MUSIC EXCHANGE、6月19日に愛知・新栄シャングリラ、6月20日に大阪・Yogibo META VALLEYを巡るもの。本ツアーにゲスト出演するthrownは、スウェーデン出身のメタルコアバンドだ。
thrownは2021年の結成以来、Knocked Loose、Fit For A King、EMMURE、Counterparts等と共演するなど、次世代ヘヴィミュージックシーンを牽引する超新星。Crystal Lakeが帯同する直近のヨーロッパツアーでは、各地でソールドアウトが続出しているなど話題を集めている。
Crystal Lakeは現在、花冷え。と北米ツアー中。北米〜欧州での2ヶ月以上におよぶツアーを経て研ぎ澄まされたCrystal Lakeと、初来日のthrownによる共演＜HYPERSPACE JAPAN TOUR 2025＞のチケット超最速先着先行は3月23日20:00より。
■＜HYPERSPACE JAPAN TOUR 2025＞
6月18日(水) 東京・duo MUSIC EXCHANGE
6月19日(木) 愛知・名古屋 新栄シャングリラ
6月20日(金) 大阪・Yogibo META VALLEY
出演：Crystal Lake / thrown
▼チケット
【超最速先行(先着)MERCHCAMP】
受付期間：3/23(日) 20:00〜
・一般 (ピクチャーチケット付)：￥6,900
・U-25 (ピクチャーチケット付)：￥3,900
・3DAY PASS (ラミパス付)：￥20,000
https://merchcamp.shop/collections/hyperspace
【1次先行(抽選)eplus】
受付期間：3/31(月)10:00〜4/13(日)23:59
【一般発売 (先着)eplus】
発売開始：4/21(月)10:00〜
・前売チケット：￥7,900
・U-23チケット：￥4,900
・3DAY PASS (ラミパス付)：￥20,000
https://eplus.jp/hyperspace/
関連リンク
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