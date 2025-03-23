µÁËå¡Ö´é¤Î¤¿¤ë¤ß¥±¥¢¤·¤¿Êý¤¬¡×»ä¡Ö¤Ï¤Ã¡©¡×ÈþÍÆ°åÎÅ¤ò¼¡¡¹¤ËÄó°Æ¤µ¤ì¡¢²æËý¤Î¸Â³¦¡ª ¥Ó¥·¥Ã¤È°ì¸À
ºÇ¶á¤ÏÀ¤¤ÎÃæ¤Ç¤â¿È¶á¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¿ÈþÍÆ°åÎÅ¡£
É®¼Ô¤ÎÍ§¿ÍR»Ò¤ÎµÁËå¤Ï¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤ËÌ´Ãæ¤Ç¤¹¡£µÁ¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¤¿¤Ó¤Ë¡Ö¤ªµÁ»Ð¤µ¤ó¡ª ¤¤¤¤¤Î¤¢¤ë¤Î¡ª¡×¤ÈÇ®¿´¤Ë´«¤á¤Æ¤¯¤ëµÁËå¤Ëº¤ÏÇÃæ¤À¤½¤¦¤Ç¡ª¡©
ÈþÍÆ°åÎÅ¤Ë¿´¿ì¤¹¤ëµÁËå
µÁ¼Â²È¤Ëµ¢¤ë¤¿¤Ó¤Ë¼Â¤Ï¤Á¤ç¤Ã¤Ô¤êÍ«Ýµ¤Ê¤Î¤¬¡¢µÁËå¤Ë²ñ¤¦¤³¤È¡£
µÁËå¤ÏÌÀ¤ë¤¯ÏÃ¹¥¤¤Ç¡¢·è¤·¤Æ°¤¤»Ò¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¤Î¤Ç¤¹¤¬¡¢¤È¤Ë¤«¤¯ÈþÍÆ¤ÎÏÃ¤¬Âç¹¥¤¡£
ÆÃ¤ËºÇ¶á¤ÏÈþÍÆ°åÎÅ¤ËÌ´Ãæ¤Ç¡¢´é¤ò¹ç¤ï¤»¤ì¤Ð»ä¤ËÈþÍÆ°åÎÅ¤ÎÏÃ¤ò´«¤á¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
¡Ö¤ªµÁ»Ð¤µ¤ó¡¢¤½¤í¤½¤í¥Ï¥¤¥Õ¤·¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤Ç¤¹¤«¡©¡×
¡Ö¤Ï¡© ¥Ï¥¤¥Õ¡©¡×
¡Ö¤¿¤ë¤ß¤ò°ú¤¾å¤²¤ë»Ü½Ñ¤Çº£¤¹¤´¤¯¿Íµ¤¤Ê¤ó¤Ç¤¹¤è¡£ÀäÂÐ¤ä¤ë¤Ù¤¡ª¡×
¡Ö¤½¡¢¤½¤¦¤Ê¤ó¤À¡×
¤ÈÇ®¤Ã¤Ý¤¯¸ì¤Ã¤Æ¤¤Þ¤¹¡£
°µ¤¤Ï¤Ê¤¤¤±¤É¥â¥ä¥â¥ä
µÁËå¤ÏÅ·¿¿à¥Ì¡¤ÊÀ³Ê¤Ç¡¢°µ¤¤¬Ìµ¤¤¤Î¤Ï¤ï¤«¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Î¡¢Ç®¿´¤Ë¤¿¤ë¤ß¥±¥¢¤ÎÈþÍÆ°åÎÅ¤ò´«¤á¤é¤ì¤ë¤È
¡Ö»ä¤Î´é¡¢¤½¤ó¤Ê¤Ë¤¿¤ë¤ß¤¬µ¤¤Ë¤Ê¤ë¡©¡×
¡Ö²ñ¤¦¤¿¤Ó¤Ë¸À¤ï¤Ê¤¯¤Æ¤â¡×
¤È¥â¥ä¥â¥ä¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¤Î¤â»ö¼Â¡£
¡Ö¤´¤á¤ó¤Ê¤µ¤¤¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤Ë¶½Ì£¤¬¤Ê¤¯¤Æ¡×
¤ÈÃÇ¤ë¤È
¡Ö¤¨ー¡¢¤â¤Ã¤¿¤¤¤Ê¤¤¡£ÀäÂÐ¤ä¤Ã¤¿¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¤è¡ª¡×
Â³¤±¤Æ
¡Ö¤ªµÁ»Ð¤µ¤ó¤Î¿ÍÀ¸ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¤è¡ª¡×
¤È¸À¤ï¤ì¤Æ¥«¥Á¥ó¡£
¿ÍÀ¸¤¬ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤ÆÂç¾æÉ×¡ª
¡Ö»ä¤Ï¼«Ê¬¤Î¿ÍÀ¸¤ËËþÂ¤·¤Æ¤ë¤«¤é¡¢¿ÍÀ¸ÊÑ¤ï¤é¤Ê¤¯¤Æ¤âÂç¾æÉ×¤è¡×
¤È¸À¤Ã¤¿¤â¤Î¤Î¿¿°Õ¤ÏÅÁ¤ï¤é¤º¡¢µÁËå¤Ï
¡Ö¤â¤·¤«¤·¤Æ¤ª¶â¤Î¤³¤È¿´ÇÛ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡© »ä¤¬¾Ò²ð¤·¤¿¤é°Â¤¯¼õ¤±¤é¤ì¤Þ¤¹¤è¡ª¡×
¤È¤º¤ì¤¿ÊÖÅú¡£
¡Ö¸«¤«¤±¤âÂç»ö¤À¤±¤É¡¢»ä¤ÏÆâÌÌ¤ò½¼¼Â¤µ¤»¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×
¡ÖÇ¯Îð¤ò½Å¤Í¤Æ¤¤¤¯¼«Ê¬¤Î´é¤ò·ù¤À¤È¤Ï»×¤Ã¤Æ¤¤¤Ê¤¤¡×
¡Ö¤À¤«¤é¡¢ÈþÍÆ°åÎÅ¤Ï¼õ¤±¤ëµ¤¤Ï¤Ê¤¤¤Î¡£¤´¤á¤ó¤Í¡×
µ¤»ý¤Á¤ò¹þ¤á¤Æ¸À¤¦¤È¡¢µÁËå¤Ï¥Ô¥ó¤È¤¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤â¤Î¤Î
¡Ö¤³¤ì°Ê¾å´«¤á¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¡×
¤È¤Ï´¶¤¸¼è¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡Ö¤ªµÁ»Ð¤µ¤ó¡¢¤Û¤ó¤È´Ø¿´¤Ê¤¤¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×
¤ÈÒì¤¡¢¤½¤ì°Ê¹ß¤ÏÇ®¿´¤Ë´«¤á¤Æ¤¯¤ë¤³¤È¤Ï¤Ê¤¯¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
¿Í¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤Ï¤½¤ì¤¾¤ì¡£¸«¤«¤±¤òÈþ¤·¤¯¤¹¤ë¤³¤È¤â¤â¤Á¤í¤óÁÇÅ¨¤Ê¤³¤È¤Ç¤¹¤¬¡¢¤½¤Î²ÁÃÍ´Ñ¤ò¤¹¤Ù¤Æ¤Î¿Í¤Ë²¡¤·ÉÕ¤±¤ë¤Î¤Ï¤ä¤Ï¤ê°ã¤¦¤Î¤«¤Ê¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£
¡ÚÂÎ¸³¼Ô¡§40Âå¡¦¼çÉØ¡¢²óÅú»þ´ü¡§2025Ç¯2·î¡Û
¢¨ËÜµ»ö¤Ï¡¢¼¹É®¥é¥¤¥¿ー¤¬¼èºà¤·¤¿¼ÂÏÃ¤Ç¤¹¡£¥é¥¤¥¿ー¤¬¥Ò¥¢¥ê¥ó¥°¤·¤¿ÆâÍÆ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢¼èºàÂÐ¾Ý¼Ô¤Î¸Ä¿Í¤¬ÆÃÄê¤µ¤ì¤Ê¤¤¤è¤¦¸ÇÍÌ¾»ì¤Ê¤É¤ËÊÑ¹¹¤ò²Ã¤¨¤Ê¤¬¤é¹½À®¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
ltn¥é¥¤¥¿ー¡§Sana.Y
°åÎÅµ¡´Ø¤Ë¶Ð¤á¤ë¥¢¥é¥Õ¥©ー¥ïー¥¥ó¥°¥Þ¥¶ー¡£¿·Â´¤Ç²½¾ÑÉÊ¥áー¥«ー¤ËÆþ¼Ò¸å¡¢·ëº§½Ð»º¤òµ¡¤ËÂà¿¦¡£¸½ºß¤ÏÅ¾¿¦¤·»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤ÎÎ¾Î©¤ËÎå¤à¡£¼«Ê¬¤é¤·¤¤À¸¤Êý¤òµá¤á¡¢ÀÎ¤«¤é¹¥¤¤À¤Ã¤¿½ñ¤¯¤³¤È¤ò»Å»ö¤Ë¤·¤¿¤¯¥é¥¤¥¿ー¥Ç¥Ó¥åー¡£²½¾ÑÉÊ¥áー¥«ー¶ÐÌ³¤Ç¤Î·Ð¸³¤ä¡¢²ñ¼Ò¤Ç¤Î¥ïー¥¥ó¥°¥Þ¥¶ー¤È¤·¤Æ¤ÎÎ©¤Á°ÌÃÖ¡¢¥Þ¥ÞÍ§¤È¤Î¾ðÊó¸ò´¹¤òÄÌ¤·¤ÆÈþÍÆ¤ä¶µ°é¡¢½÷À¤ÎÀ¸¤Êý¤ò¹Í¤¨¤¿¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£