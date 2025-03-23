ËÜÅÄ¿¿ô¥¤µ¤ó¡¡¡ÈJK»Ñ¡ÉÈäÏª¤Ë¥Õ¥¡¥óÂç¶½Ê³¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¸½Ìò¤¤¤±¤ë¡×¡Ö°ãÏÂ´¶¥¼¥í¡×¤ÎÀ¼
¡¡¥×¥í¥Õ¥£¥®¥å¥¢¥¹¥±¡¼¥¿¡¼¤ÎËÜÅÄ¿¿ô¥¤µ¤ó¡Ê23¡Ë¤¬23Æü¡¢¼«¿È¤Î¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£°áÁõ¤ÇÃå¤¿À©Éþ»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÅÄ¤µ¤ó¤Ï¡Ö¤ª°áÁõ¤¬À©Éþ¤À¤Ã¤¿Æü¡×¤ÈÊó¹ð¤·¡¢À©Éþ¥·¥ç¥Ã¥È¤òÊ£¿ôËçÅê¹Æ¡£¥Á¥§¥Ã¥¯¤Î¥ß¥Ë¥¹¥«¡¼¥È¤Ë¥°¥ì¡¼¤Î¥«¡¼¥Ç¥£¥¬¥ó¡¢º°¤Î¥Ï¥¤¥½¥Ã¥¯¥¹¤Î¥³¡¼¥Ç¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¡ÖJK¤«¤éÁá6Ç¯¡¢¡¢¤Ï¤Ã¤ä¡¢¤Ï¤ä¡×¤È¼«µÔÅª¤Ë¤Ä¤Å¤Ã¤¿¡£
¡¡¥Õ¥©¥í¥ï¡¼¤«¤é¤Ï¡Ö¤«¤ï¤¤¤¤¡×¡Ö»÷¹ç¤¦¡×¡Ö¤Þ¤À¤Þ¤À¸½Ìò¤¤¤±¤ë¡×¡Ö°ãÏÂ´¶¥¼¥í¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£