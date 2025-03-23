¡Ö´°Á´¤ËÄ´»Ò¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡×ÄÔ´õÈþ¡¢Ä¹½÷¡¦´õ¶õ¤È¤Î³°¿©2SHOT¸ø³«¡õÂè5»Ò¤ÎÀÊÌ¤Ë¸ÀµÚ¡Ö¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡×
3·î22Æü¡¢Âè5»ÒÇ¥¿±Ãæ¤ÎÄÔ´õÈþ¤¬¥Ö¥í¥°¤ò¹¹¿·¤·¤¿¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Û¸½ºßÇ¥¿±Ãæ¤ÎÂè5»Ò¥¨¥³¡¼SHOT¤â¸ø³«
ÄÔ¤Ï¡¢¡Ö¤ªÃë¡×¤ÈÂê¤·¤¿¼«¿È¤Î¥Ö¥í¥°¤Ë¤Æ¡¢¡Ö´õ¶õ¤È¤Ä¤ë¤È¤ó¤¿¤ó¹Ô¤Ã¤¿¡×¡Ö¤¤¤ä¡Áµ×¤·¤Ö¤ê¤Ë¤á¤Ã¤Á¤ã¿©¤Ù¤¿¡×¡ÖÇÏÆù·Ï¤Ï»ä¤Ï¿©¤Ù¤é¤ì¤Ê¤¤¤«¤éÁ´Éô´õ¶õ¤Ç¤¹ ¾Ð¡£¡×¤ÈÄÖ¤ë¤È¡¢Ä¹½÷¤Î´õ¶õ¤ÈÊÂ¤ó¤ÇËË¾ó¤òÉÕ¤¤¤¿¼Ì¿¿¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¡Ö¤¿¤¡¤À¡Ä¿©¤Ù²á¤®¤¿¥Ä¥±¤Ç ¤º¤Ã¤Èµ¤»ý¤Á°¤¤¡×¡Ö´°Á´¤ËÄ´»Ò¾è¤ê¤Þ¤·¤¿¡×¤È¼«¿È¤ÎÂÎÄ´¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¤½¤ó¤ÊÄÔ¤Ï¡¢Æ±Æü¤ÎÊÌ¤ÎÅê¹Æ¤Ç¤Ï¡¢¥¨¥³¡¼¼Ì¿¿¤È¶¦¤Ë¡¢¡Ö1¥ö·îÈ¾¤Ö¤ê¤ÎÇ¥ÉØ¸¡¿Ç¤Ç¤·¤¿¡×¡Öµ×¤·¤Ö¤ê¤Ê¥Ù¥Ó¤Ë²ñ¤¨¤Þ¤·¤¿¡×¤ÈÊó¹ð¡£¤µ¤é¤Ë¡¢¡Ö¤Á¤Ê¤ß¤Ë¡ÄÀÊÌ¡Ä100¡ó¤¸¤ã¤Ê¤¤¤±¤É¤ï¤«¤Ã¤Æ¤·¤Þ¤Ã¤¿¡ª¡ª¡ª¡ª¡×¡ÖÀèÀ¸¡Ø¤Û¤Ü¢þ¤Î»Ò¤Ç¤¹¤Í¡ª¡ª¡Ù¤È¤Î»ö¡ª¡ª¡×¡Ö¼¡¤Î¸¡¿Ç¤Ç³ÎÄê¤¹¤ë¤«¤·¤é¡×¤È¡¢¸½ºßÇ¥¿±Ãæ¤ÎÂè5»Ò¤ÎÀÊÌ¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¸ÀµÚ¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
¥â¡¼¥Ë¥ó¥°Ì¼¡£¤Î¿Íµ¤¥á¥ó¥Ð¡¼¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÄÔ¤Ï¡¢2007Ç¯¤Ë¿ù±ºÂÀÍÛ¤È·ëº§¡£¸½ºß¤Ï17ºÐ¤ÎÄ¹½÷¡Ê´õ¶õ¡Ë¡¦14ºÐ¤ÎÄ¹ÃË¡¦12ºÐ¤Î¼¡ÃË¡¦6ºÐ¤Î»°ÃË¤È¤¤¤¦4»ù¤ÎÊì¤È¤·¤Æ¡¢»Ò°é¤Æ¤È»Å»ö¤òÎ¾Î©¤·¤Ê¤¬¤éÀÑ¶ËÅª¤Ë¾ðÊó¤òÈ¯¿®¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
3·î3Æü¤Ë¤Ï¡¢SNS¤äYouTube¤Ê¤É¤òÄÌ¤¸¤ÆÂè5»Ò¤ÎÇ¥¿±¤òÈ¯É½¡£3¡Á4Ç¯¤ÎÉÔÇ¥¼£ÎÅ¤¬¼Â¤Ã¤Æ¤ÎÇ¥¿±¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤ä¡¢¸½ºß¤Ï°ÂÄê´ü¤ËÆþ¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¡¢Âè5»Ò¤È¤Ï18ºÐº¹¤Ë¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦´õ¶õ¤¬µã¤¤¤Æ´î¤ó¤Ç¤¯¤ì¤¿¤³¤È¤Ê¤É¤òÌÀ¤«¤·¤Æ¤¤¤¿¡£
²èÁü½ÐÅµ¡§ÄÔ´õÈþ¥ª¥Õ¥£¥·¥ã¥ë¥Ö¥í¥°¤è¤ê