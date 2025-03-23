³°¹ñ´ë¶È¤Î¡ÖÃæ¹ñÎ¥¤ì¡×Á¯ÌÀ¤Ë¤Ê¤ëÃæ¡¡Íû¶¯¼óÁê¡¡³¤³°¤«¤é¤ÎÅê»ñ¤ò¸Æ¤Ó¤«¤±
Ãæ¹ñ¤ÎÍû¶¯¼óÁê¤¬¹ñºÝ²ñµÄ¤Ç¹Ö±é¤·¡¢¹ñÆâ³°¤Î´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤é¤ËÂÐ¤·¡¢Ãæ¹ñ¤ØÀÑ¶ËÅê»ñ¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤Þ¤·¤¿¡£
Ãæ¹ñ¹ñ±Ä¤Î¿·²Ú¼ÒÄÌ¿®¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤È¡¢Íû¶¯¼óÁê¤Ï23Æü¡¢¥¢¥Ã¥×¥ë¤Î¥Æ¥£¥à¡¦¥¯¥Ã¥¯CEO¤éÀ¤³¦¤ÎÂç¼ê´ë¶È¤Î¥È¥Ã¥×¤é¤ò¾·¤¤¤¿¹ñºÝ²ñµÄ¡ÖÃæ¹ñÈ¯Å¸¥Ï¥¤¥ì¥Ù¥ë¥Õ¥©¡¼¥é¥à¡×¤Î³«Ëë¼°¤Ç¹Ö±é¤ò¹Ô¤¤¤Þ¤·¤¿¡£
¤³¤ÎÃæ¤ÇÍû¶¯¼óÁê¤Ï¡¢Ãæ¹ñ¤Ç¡ÖDeepSeek¡×¤Ê¤É¤Î³×¿·Åª¤Ê¿·¶½´ë¶È¤¬²¿¼Ò¤âÅÐ¾ì¤·¤Æ¤¤¤ëÎã¤òµó¤²¤Æ¡¢¡ÖÃæ¹ñ·ÐºÑ¤Ë¤È¤Ã¤Æ»ýÂ³Åª¤ÇÎÏ¶¯¤¤È¯Å¸¤Î¸¶Æ°ÎÏ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¶¯Ä´¡£
¡Ö5%Á°¸å¡×¤È¤·¤¿º£Ç¯¤Î·ÐºÑÀ®Ä¹Î¨ÌÜÉ¸¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡Ö¤è¤êÀÑ¶ËÅª¤Ê·ÐºÑÀ¯ºö¤ò¼Â»Ü¤·¡¢É¬Í×¤Ë±þ¤¸¤Æ¿·¤¿¤ÊÄÉ²ÃÀ¯ºö¤òÆ³Æþ¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤ë¤Ê¤É¡¢ÄãÌÂ¤¹¤ëÃæ¹ñ·ÐºÑ¤Î²óÉü¤ËÎÏ¤òÆþ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤ò¥¢¥Ô¡¼¥ë¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¤Þ¤¿¡¢¥¢¥á¥ê¥«¤Î¥È¥é¥ó¥×À¯¸¢¤òÇ°Æ¬¤Ë¡¢¡Ö³Æ¹ñ¤¬»Ô¾ì¤ò³«Êü¤·¡¢¶¦¤ËÈË±É¤¹¤ë¤³¤È¤¬¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤ËÉ¬Í×¤È¤Ê¤ë¡×¤È»ØÅ¦¤·¤Þ¤·¤¿¡£
ÊÝ¸î¼çµÁ¤ËÄñ¹³¤¹¤ë¤è¤¦¸Æ¤Ó¤«¤±¤ë¤È¤È¤â¤Ë¡¢¡Ö³°¹ñ´ë¶È¤¬Ãæ¹ñ»Ô¾ì¤Ë¿¼¤¯»²Æþ¤Ç¤¤ë¤è¤¦»Ù±ç¤¹¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¡¢³¤³°¤«¤é¤ÎÅê»ñ¤ò´¿·Þ¤¹¤ë»ÑÀª¤ò¶¯Ä´¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
µîÇ¯¤ÎÃæ¹ñ¤ËÂÐ¤¹¤ë³°¹ñ´ë¶È¤«¤é¤ÎÄ¾ÀÜÅê»ñ³Û¤Ï45²¯¥É¥ë¤Ç¡¢Á°¤ÎÇ¯¤ËÈæ¤Ù¤Æ89%¸º¾¯¤·¡¢33Ç¯¤Ö¤ê¤ÎÄã¿å½à¤È¤Ê¤ë¤Ê¤É³°¹ñ´ë¶È¤Î¡ÖÃæ¹ñÎ¥¤ì¡×¤¬Á¯ÌÀ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¥¢¥á¥ê¥«¤È¤ÎËÇ°×Ëà»¤¤¬·ã¤·¤µ¤òÁý¤¹Ãæ¡¢Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤È¤·¤Æ¤Ï³¤³°¤«¤é¤ÎÅê»ñ¤ò¸Æ¤Ó¹þ¤à¤³¤È¤ÇÄãÌÂ¤¹¤ë·ÐºÑ¤ò³èÀ²½¤µ¤»¤¿¤¤ÁÀ¤¤¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
³°Éô¥µ¥¤¥È
´ØÏ¢¾ðÊó¡ÊBiZ PAGE¡Ü¡Ë
-
¥Í¥¸,
½»Âð,
ÀÅ²¬,
»×¤¤¤ä¤ê,
ÇÛÀþ,
¹©¾ì,
Ï·¿Í¥Û¡¼¥à,
²ð¸î,
Ë¡Í×,
¼Í½ÐÀ®·Áµ¡