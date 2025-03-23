¡Ö¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×22ºÐ·Ù»¡´±¤ÎÃË¤òÂáÊá Ì¤ÌÀ¤Î°û¿©Å¹¤ÇÃËÀ¤¬ÀÊ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥°¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤
¡¡°¦ÃÎ¸©·Ù¤Î·Ù»¡´±¤ÎÃË¤¬Ì¾¸Å²°¤Î°û¿©Å¹¤Ç¾®·¿¤Î¥Ð¥Ã¥°¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤ÇÂáÊá¤µ¤ì¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡·Ù»¡¤Ë¤è¤ê¤Þ¤¹¤ÈÂáÊá¤µ¤ì¤¿¤Î¤Ï°¦ÃÎ¸©·ÙÅì½ðÃÏ°è²Ý½äºº¡¦²Ö°æÎÉµªÍÆµ¿¼Ô(22)¤Ç¡¢¸áÁ°4»þÈ¾¤´¤íÃæ¶è¤Î°û¿©Å¹¤Ç¸½¶â1Ëü2Àé±ß¤Ê¤É¤¬Æþ¤Ã¤¿¾®·¿¤Î¥Ð¥Ã¥°¤òÅð¤ó¤Àµ¿¤¤¤¬»ý¤¿¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡²Ö°æÍÆµ¿¼Ô¤¬Å¹¤Î¶ù¤Ç¡¢¥Ð¥Ã¥°¤òÊª¿§¤·¤Æ¤¤¤ë¤Î¤òÉÔ¿³¤Ë»×¤Ã¤¿ÃËÀ½¾¶È°÷¤¬À¼¤ò¤«¤±¤¿¤È¤³¤íÅ¹Æâ¤ò30¥áー¥È¥ë¤Û¤ÉÆ¨Áö¡£Èï³²¼Ô¤ÎÃËÀ(27)¤¬ÀÊ¤ËÃÖ¤¤¤Æ¤¤¤¿¥Ð¥Ã¥°¤¬¤Ê¤¤¤³¤È¤Ëµ¤ÉÕ¤¡¢½¾¶È°÷¤¬¸½¹ÔÈÈÂáÊá¤·¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡²Ö°æÍÆµ¿¼Ô¤Ï¡Ö¤ª¼ò¤Ë¿ì¤Ã¤Æ¤¤¤Æ»ä¤Î¤·¤¿¤³¤È¤«¤É¤¦¤«³Ð¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤»¤ó¡×¤Ê¤É¤ÈÍÆµ¿¤òÈÝÇ§¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Àî¸ý¹§¼óÀÊ´Æ»¡´±¤Ï¡Ö·Ù»¡´±¤È¤·¤Æ¤¢¤ë¤Þ¤¸¤¹Ô°Ù¤Ç¤¢¤êÈï³²¼Ô¤ÎÊý¤ò¤Ï¤¸¤á¡¢¸©Ì±¤Î³§ÍÍ¤Ë¿¼¤¯¤ªÏÍ¤Ó¿½¤·¾å¤²¤Þ¤¹¡×¤È¥³¥á¥ó¥È¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£