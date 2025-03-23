¡ÚÆÁ»³¥Ü¡¼¥È¡¡G2¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡ÛËÙËÜÏÂÌé¡¡½ÐÂÃæ¿´¤Ë¶¯ÎÏ¡Ö2¹æÄú¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤»Å¾å¤¬¤ê¡×
¡¡¥Ü¡¼¥È¥ì¡¼¥¹ÆÁ»³¤ÎG2¡Ö¥â¡¼¥¿¡¼¥Ü¡¼¥ÈÂç¾Þ¡¡¥¹¥¿¡¼¸õÊä¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¥Þ¥Ã¥Á¡×¤Ï5ÆüÌÜ10¡Á12R¤Î½àÍ¥¾¡Àï¤ò½ª¤¨¡¢24Æü¤ÎºÇ½ªÆü12R¤Ë¹Ô¤ï¤ì¤ëÍ¥¾¡Àï¥á¥ó¥Ð¡¼¤¬½Ð¤½¤í¤Ã¤¿¡£
¡¡Á°Àá¤Î½»¿®SBI¥Í¥Ã¥È¶ä¹Ô¾Þ¡Ê9¡Á15Æü¡Ë¤Ç¾åÛê²Å»Ì¤òÍ¥¾¡¤ËÆ³¤¤¤¿19¹æµ¡¤ò´°Á´¤Ë¼êÃæ¤Ë¼ý¤á¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡ËÙËÜÏÂÌé¡Ê35¡áÆÁÅç¡Ë¤Ï½éÆü¤«¤é¥ª¡¼¥ë3Ï¢ÂÐ¤Î²÷Áö¡£5ÆüÌÜ¤Î½àÍ¥¾¡Àï11R¤Ç¤â¥¤¥ó¤«¤é¥³¥ó¥Þ16¤Î¥¹¥¿¡¼¥È¤ò·è¤á¤ÆÀè¥Þ¥¤¤·¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¥Ð¥Ã¥¯ÆÈÁö¤Ë»ý¤Á¹þ¤à¤Ê¤ÉÎÏ¶¯¤¤¾¡¤Á¾å¤¬¤ê¤È¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆÃÊÌÀï½éÍ¥½Ð¤Ï¡Ö¿ÊÆþ¤Ç¿å¤ò¤â¤é¤Ã¤¿¤±¤É¡¢Æ¨¤²ÀÚ¤ì¤ÆÎÉ¤«¤Ã¤¿¡£¼ã¼ê¤¬Â¿¤¯¤Æ°ìÈÌÀï¤ß¤¿¤¤¤Ê´¶¤¸¤Ç¿¤Ó¿¤Ó¤ä¤ì¤¿¤Î¤¬ÎÉ¤«¤Ã¤¿¡×¤È¥Þ¥¤¥Ú¡¼¥¹¤ò´Ó¤±¤¿¤Î¤¬Âç¤¤«¤Ã¤¿ÍÍ»Ò¡£
¡¡¤µ¤¢Í¥¾¡Àï¡£ÁêËÀ¤Ï½ÐÂÃæ¿´¤Ë¶¯ÎÏ¤Ê»Å¾å¤¬¤ê¤ËÃ£¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡Ö2¹æÄú¤Ë¤Ï¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤»Å¾å¤¬¤ê¤À¤È»×¤¦¡×¤È¥Ë¥ä¥ê¡£ÎäÀÅ¤ÊÎ©¤Á²ó¤ê¤ÇÄºÅÀ¤ò¤Ä¤«¤à¤«¡£